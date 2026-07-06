Orange: Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société Orange

 | Source: Orange Orange

Information réglementée
Paris, le 6 juillet 2026

Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société Orange

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Orange à Rothschild Martin Maurel, à la
date du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 150 000 titres
  • 43 267 912 €

Sur la période du 01/01/2026 au 30/06/2026, il a été négocié un total de :

 Nombre de transactions effectuéesNombre de titres échangésMontant en € des transactions
Achat11 81411 860 816205 104 091,14
Vente12 73611 710 816202 742 669,09

.
Il est rappelé qu’au 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 0 Titre
  • 45 543 828 €

À la suite de l’opération de réorganisation au sein du groupe Rothschild & Co et du transfert des activités de tenue de marché de Rothschild & Co Martin Maurel vers Rothschild & Co Global Markets Solutions (Europe) SA, cette dernière a repris la gestion du contrat de liquidité de la société Orange [Euronext Paris FR0000133308] avec effet au 1er juillet 2026. Ce transfert n’a aucun impact sur les termes du contrat de liquidité ni sur les moyens alloués à sa mise en œuvre, lesquels sont publiés dans les déclarations semestrielles.

Orange publie par ailleurs ci-après, pour chaque journée de négociation du 1er semestre 2026, le nombre de transactions exécutées et le volume échangé en nombre de titres et en capitaux, à l’achat et à la vente (en euros).

DateNombre de transactions achatNombre de transactions venteQuantité de titres achetésQuantité de titres vendusCapitaux achetésCapitaux vendus
02/01/2026783 0003 00042 969.0043 017.00
05/01/20267619595 00095 0001 341 685.001 346 910.00
06/01/2026928665 00055 000939 120.00794 200.00
07/01/20267511060 00069 600864 600.001 006 694.40
08/01/2026495438 95038 950565 709.80566 138.25
09/01/2026109249159 600110 0002 298 240.001 583 780.00
12/01/2026677057 50062 500812 935.00885 500.00
13/01/2026465142 50042 500599 760.00600 950.00
14/01/20264911347 00092 000678 210.001 325 168.00
15/01/2026515742 90042 900621 921.30623 680.20
16/01/2026584255 40055 400819 975.40820 141.60
19/01/2026527147 50030 000706 230.00445 530.00
20/01/2026701650 00010 000741 000.00148 250.00
21/01/2026608667 50060 000986 445.00877 620.00
22/01/202611424082 500147 5001 223 557.502 187 867.50
23/01/2026455440 00040 000595 600.00596 880.00
26/01/2026463640 40040 400612 585.20613 756.80
27/01/2026223422 00022 000337 942.00338 404.00
28/01/2026505242 50042 100651 355.00647 708.50
29/01/2026302730 00030 000470 070.00469 380.00
30/01/2026504842 50042 900662 787.50669 711.90
janvier-26                 1 218                 1 699         1 131 750         1 131 750   16 572 697.70   16 591 288.15
02/02/2026546755 00054 600871 090.00865 628.40
03/02/20267316799 600100 0001 580 452.801 589 100.00
04/02/2026159175130 100130 1002 147 951.002 149 121.90
05/02/2026126169102 500102 5001 673 210.001 676 182.50
06/02/202626220197 00097 0001 599 821.001 601 276.00
09/02/2026264202100 963100 9631 662 355.801 665 384.69
10/02/202627912452 90027 900874 119.60460 266.30
11/02/202611213395 000119 6001 608 445.002 017 652.00
12/02/2026136120108 750108 7501 857 885.001 861 582.50
13/02/2026102191107 100107 5001 832 695.201 843 302.50
16/02/2026736255 40055 000951 993.60945 945.00
17/02/2026837277 10067 5001 334 755.201 166 062.50
18/02/20264010747 50040 000818 805.00683 600.00
19/02/2026128145122 500139 6002 154 897.502 453 330.40
20/02/202612417564 60065 0001 149 750.801 157 975.00
23/02/2026125137133 000133 0002 350 509.002 353 435.00
24/02/2026160214180 000180 0003 241 800.003 245 940.00
25/02/2026182215200 128200 1283 612 510.533 616 713.22
26/02/2026124285200 000200 0003 587 800.003 588 000.00
27/02/202612368135 000135 0002 431 890.002 440 665.00
février-26                 2 729                 3 029         2 164 141         2 164 141   37 342 737.02   37 381 162.90
02/03/202616580195 00095 0003 503 370.001 706 865.00
03/03/2026323632 50034 205574 665.00607 822.85
04/03/20261233198 70525 0001 746 979.80447 450.00
05/03/20269418690 000202 0001 588 680.003 594 994.00
06/03/2026614875 00065 0001 298 100.001 132 950.00
09/03/20269020 0000342 160.000
10/03/2026555960 00070 0001 019 580.001 199 380.00
11/03/2026725467 50057 5001 145 070.00978 995.00
12/03/2026539755 000145 000928 950.002 476 890.00
13/03/2026131620 00020 000341 500.00342 980.00
16/03/2026112138170 000170 0002 980 270.002 983 840.00
17/03/202697124110 596110 5961 950 360.461 953 788.94
18/03/20269146165 00065 0002 879 910.001 135 940.00
19/03/2026431365 00012 5001 121 705.00217 550.00
20/03/20269179105 000122 5001 800 540.002 107 122.50
23/03/2026494280 00050 0001 354 560.00855 850.00
24/03/20265315452 500217 500894 232.503 734 692.50
25/03/2026128106145 000145 0002 459 200.002 469 495.00
26/03/2026121107142 000142 0002 437 430.002 440 412.00
27/03/2026179132201 500201 5003 485 345.503 489 174.00
30/03/2026126106115 463115 4632 007 670.642 009 864.44
31/03/2026155124215 000215 0003 803 350.003 805 070.00
mars-26                 1 922                 1 778         2 280 764         2 280 764   39 663 628.90   39 691 126.23
01/04/2026177212200 000200 0003 517 000.003 522 200.00
02/04/2026647276 00076 0001 347 860.001 350 900.00
07/04/202611294134 000134 0002 418 432.002 418 566.00
08/04/2026183254206 000206 0003 684 104.003 695 846.00
09/04/2026147129146 826146 8262 646 098.172 648 887.87
10/04/2026131132175 000175 0003 144 400.003 149 825.00
13/04/202619761199 000115 0003 548 369.002 046 540.00
14/04/20264813650 000134 000878 400.002 370 594.00
15/04/202612794161 371104 8712 880 956.461 871 423.00
16/04/2026298927 50084 000487 437.501 496 208.00
17/04/202613213157 0007 0002 778 900.00123 900.00
20/04/202601370150 00002 630 850.00
21/04/2026139105159 000109 0002 800 626.001 924 940.00
22/04/2026157143190 000130 0003 343 050.002 286 830.00
23/04/202672037 500117 500132 637.502 079 162.50
24/04/202617862185 00085 0003 283 935.001 512 150.00
27/04/2026162132130 000110 0002 273 570.001 923 570.00
28/04/2026547147 50052 500832 057.50920 797.50
29/04/2026537245 00055 000785 790.00961 730.00
30/04/20263115727 50082 500484 935.001 458 352.50
avril-26                 2 128                 2 368         2 324 197         2 274 197   41 268 558.14   40 393 272.36
04/05/2026115160100 000150 0001 752 400.002 631 750.00
05/05/2026142105173 00079 0003 112 962.001 427 530.00
06/05/20267320785 000179 0001 510 790.003 203 563.00
07/05/202623486177 000100 0003 146 529.001 780 600.00
08/05/20263914535 000112 000619 290.001 990 576.00
11/05/2026123123125 736125 7362 276 324.542 280 599.57
12/05/2026156118112 100112 1002 047 282.302 049 636.40
13/05/2026103109145 000145 0002 679 310.002 681 195.00
14/05/202616079118 20069 7032 197 810.801 295 987.88
15/05/2026692847 50321 000881 655.68389 214.00
18/05/2026357750 00175 001917 818.361 379 868.40
19/05/2026669064 975114 9751 212 628.432 141 754.30
20/05/202612191140 000140 0002 609 180.002 611 420.00
21/05/202611658135 00077 5002 488 995.001 428 480.00
22/05/202610951145 000122 5002 651 905.002 237 585.00
25/05/2026561852 00011 000944 268.00200 035.00
26/05/2026110169124 000140 0002 239 564.002 550 800.00
27/05/20266217065 000170 0001 162 330.003 064 930.00
28/05/2026119106140 000120 0002 534 000.002 174 400.00
29/05/202617782187 04980 0493 370 997.081 444 964.50
mai-26                 2 185                 2 072         2 221 564         2 144 564   40 356 040.18   38 964 889.04
01/06/20267711061 00073 0001 084 336.001 305 678.00
02/06/202641060 00001 062 960.000
03/06/2026516560 00060 0001 063 440.001 069 860.00
04/06/2026372160 00025 0001 052 340.00443 750.00
05/06/2026661657 00067 000996 303.001 168 815.00
08/06/20261019027 500157 500485 842.502 799 877.50
09/06/20264611470 000140 0001 239 490.002 494 940.00
10/06/2026211116 00016 000281 872.00283 072.00
11/06/2026765895 00095 0001 674 945.001 678 745.00
12/06/20268893110 000110 0001 935 340.001 944 250.00
15/06/20261128693 00093 0001 623 501.001 627 500.00
16/06/2026414728 00028 000489 076.00490 280.00
17/06/202611662180 00060 0003 049 740.001 016 820.00
18/06/20261113412 000132 000202 152.002 248 752.00
19/06/20267368100 000100 0001 694 000.001 698 500.00
22/06/2026934275 00025 0001 273 500.00424 850.00
23/06/20263410835 00075 000593 985.001 276 725.00
24/06/20269612868 50078 5001 159 362.501 330 732.00
25/06/2026153185121 000121 0002 058 452.002 060 509.00
26/06/2026136189115 000110 0001 967 190.001 881 990.00
29/06/202610925143 40023 4332 408 116.20393 932.16
30/06/202614538151 000125 9672 504 486.002 081 352.74
juin-26                 1 632                 1 790         1 738 400         1 715 400   29 900 429.20   29 720 930.40
S1/2026               11 814               12 736       11 860 816       11 710 816 205 104 091.14 202 742 669.09


Pièce jointe


Attachments

CP_Orange_S12026 Bilan semestriel du contrat de liquidité_FR_06072026
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