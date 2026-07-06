Orange: Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société Orange

Information réglementée

Paris, le 6 juillet 2026

Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société Orange

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Orange à Rothschild Martin Maurel, à la

date du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

150 000 titres

43 267 912 €

Sur la période du 01/01/2026 au 30/06/2026, il a été négocié un total de :

Nombre de transactions effectuées Nombre de titres échangés Montant en € des transactions Achat 11 814 11 860 816 205 104 091,14 Vente 12 736 11 710 816 202 742 669,09

.

Il est rappelé qu’au 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

0 Titre

45 543 828 €

À la suite de l’opération de réorganisation au sein du groupe Rothschild & Co et du transfert des activités de tenue de marché de Rothschild & Co Martin Maurel vers Rothschild & Co Global Markets Solutions (Europe) SA, cette dernière a repris la gestion du contrat de liquidité de la société Orange [Euronext Paris FR0000133308] avec effet au 1er juillet 2026. Ce transfert n’a aucun impact sur les termes du contrat de liquidité ni sur les moyens alloués à sa mise en œuvre, lesquels sont publiés dans les déclarations semestrielles.

Orange publie par ailleurs ci-après, pour chaque journée de négociation du 1er semestre 2026, le nombre de transactions exécutées et le volume échangé en nombre de titres et en capitaux, à l’achat et à la vente (en euros).

Date Nombre de transactions achat Nombre de transactions vente Quantité de titres achetés Quantité de titres vendus Capitaux achetés Capitaux vendus 02/01/2026 7 8 3 000 3 000 42 969.00 43 017.00 05/01/2026 76 195 95 000 95 000 1 341 685.00 1 346 910.00 06/01/2026 92 86 65 000 55 000 939 120.00 794 200.00 07/01/2026 75 110 60 000 69 600 864 600.00 1 006 694.40 08/01/2026 49 54 38 950 38 950 565 709.80 566 138.25 09/01/2026 109 249 159 600 110 000 2 298 240.00 1 583 780.00 12/01/2026 67 70 57 500 62 500 812 935.00 885 500.00 13/01/2026 46 51 42 500 42 500 599 760.00 600 950.00 14/01/2026 49 113 47 000 92 000 678 210.00 1 325 168.00 15/01/2026 51 57 42 900 42 900 621 921.30 623 680.20 16/01/2026 58 42 55 400 55 400 819 975.40 820 141.60 19/01/2026 52 71 47 500 30 000 706 230.00 445 530.00 20/01/2026 70 16 50 000 10 000 741 000.00 148 250.00 21/01/2026 60 86 67 500 60 000 986 445.00 877 620.00 22/01/2026 114 240 82 500 147 500 1 223 557.50 2 187 867.50 23/01/2026 45 54 40 000 40 000 595 600.00 596 880.00 26/01/2026 46 36 40 400 40 400 612 585.20 613 756.80 27/01/2026 22 34 22 000 22 000 337 942.00 338 404.00 28/01/2026 50 52 42 500 42 100 651 355.00 647 708.50 29/01/2026 30 27 30 000 30 000 470 070.00 469 380.00 30/01/2026 50 48 42 500 42 900 662 787.50 669 711.90 janvier-26 1 218 1 699 1 131 750 1 131 750 16 572 697.70 16 591 288.15 02/02/2026 54 67 55 000 54 600 871 090.00 865 628.40 03/02/2026 73 167 99 600 100 000 1 580 452.80 1 589 100.00 04/02/2026 159 175 130 100 130 100 2 147 951.00 2 149 121.90 05/02/2026 126 169 102 500 102 500 1 673 210.00 1 676 182.50 06/02/2026 262 201 97 000 97 000 1 599 821.00 1 601 276.00 09/02/2026 264 202 100 963 100 963 1 662 355.80 1 665 384.69 10/02/2026 279 124 52 900 27 900 874 119.60 460 266.30 11/02/2026 112 133 95 000 119 600 1 608 445.00 2 017 652.00 12/02/2026 136 120 108 750 108 750 1 857 885.00 1 861 582.50 13/02/2026 102 191 107 100 107 500 1 832 695.20 1 843 302.50 16/02/2026 73 62 55 400 55 000 951 993.60 945 945.00 17/02/2026 83 72 77 100 67 500 1 334 755.20 1 166 062.50 18/02/2026 40 107 47 500 40 000 818 805.00 683 600.00 19/02/2026 128 145 122 500 139 600 2 154 897.50 2 453 330.40 20/02/2026 124 175 64 600 65 000 1 149 750.80 1 157 975.00 23/02/2026 125 137 133 000 133 000 2 350 509.00 2 353 435.00 24/02/2026 160 214 180 000 180 000 3 241 800.00 3 245 940.00 25/02/2026 182 215 200 128 200 128 3 612 510.53 3 616 713.22 26/02/2026 124 285 200 000 200 000 3 587 800.00 3 588 000.00 27/02/2026 123 68 135 000 135 000 2 431 890.00 2 440 665.00 février-26 2 729 3 029 2 164 141 2 164 141 37 342 737.02 37 381 162.90 02/03/2026 165 80 195 000 95 000 3 503 370.00 1 706 865.00 03/03/2026 32 36 32 500 34 205 574 665.00 607 822.85 04/03/2026 123 31 98 705 25 000 1 746 979.80 447 450.00 05/03/2026 94 186 90 000 202 000 1 588 680.00 3 594 994.00 06/03/2026 61 48 75 000 65 000 1 298 100.00 1 132 950.00 09/03/2026 9 0 20 000 0 342 160.00 0 10/03/2026 55 59 60 000 70 000 1 019 580.00 1 199 380.00 11/03/2026 72 54 67 500 57 500 1 145 070.00 978 995.00 12/03/2026 53 97 55 000 145 000 928 950.00 2 476 890.00 13/03/2026 13 16 20 000 20 000 341 500.00 342 980.00 16/03/2026 112 138 170 000 170 000 2 980 270.00 2 983 840.00 17/03/2026 97 124 110 596 110 596 1 950 360.46 1 953 788.94 18/03/2026 91 46 165 000 65 000 2 879 910.00 1 135 940.00 19/03/2026 43 13 65 000 12 500 1 121 705.00 217 550.00 20/03/2026 91 79 105 000 122 500 1 800 540.00 2 107 122.50 23/03/2026 49 42 80 000 50 000 1 354 560.00 855 850.00 24/03/2026 53 154 52 500 217 500 894 232.50 3 734 692.50 25/03/2026 128 106 145 000 145 000 2 459 200.00 2 469 495.00 26/03/2026 121 107 142 000 142 000 2 437 430.00 2 440 412.00 27/03/2026 179 132 201 500 201 500 3 485 345.50 3 489 174.00 30/03/2026 126 106 115 463 115 463 2 007 670.64 2 009 864.44 31/03/2026 155 124 215 000 215 000 3 803 350.00 3 805 070.00 mars-26 1 922 1 778 2 280 764 2 280 764 39 663 628.90 39 691 126.23 01/04/2026 177 212 200 000 200 000 3 517 000.00 3 522 200.00 02/04/2026 64 72 76 000 76 000 1 347 860.00 1 350 900.00 07/04/2026 112 94 134 000 134 000 2 418 432.00 2 418 566.00 08/04/2026 183 254 206 000 206 000 3 684 104.00 3 695 846.00 09/04/2026 147 129 146 826 146 826 2 646 098.17 2 648 887.87 10/04/2026 131 132 175 000 175 000 3 144 400.00 3 149 825.00 13/04/2026 197 61 199 000 115 000 3 548 369.00 2 046 540.00 14/04/2026 48 136 50 000 134 000 878 400.00 2 370 594.00 15/04/2026 127 94 161 371 104 871 2 880 956.46 1 871 423.00 16/04/2026 29 89 27 500 84 000 487 437.50 1 496 208.00 17/04/2026 132 13 157 000 7 000 2 778 900.00 123 900.00 20/04/2026 0 137 0 150 000 0 2 630 850.00 21/04/2026 139 105 159 000 109 000 2 800 626.00 1 924 940.00 22/04/2026 157 143 190 000 130 000 3 343 050.00 2 286 830.00 23/04/2026 7 203 7 500 117 500 132 637.50 2 079 162.50 24/04/2026 178 62 185 000 85 000 3 283 935.00 1 512 150.00 27/04/2026 162 132 130 000 110 000 2 273 570.00 1 923 570.00 28/04/2026 54 71 47 500 52 500 832 057.50 920 797.50 29/04/2026 53 72 45 000 55 000 785 790.00 961 730.00 30/04/2026 31 157 27 500 82 500 484 935.00 1 458 352.50 avril-26 2 128 2 368 2 324 197 2 274 197 41 268 558.14 40 393 272.36 04/05/2026 115 160 100 000 150 000 1 752 400.00 2 631 750.00 05/05/2026 142 105 173 000 79 000 3 112 962.00 1 427 530.00 06/05/2026 73 207 85 000 179 000 1 510 790.00 3 203 563.00 07/05/2026 234 86 177 000 100 000 3 146 529.00 1 780 600.00 08/05/2026 39 145 35 000 112 000 619 290.00 1 990 576.00 11/05/2026 123 123 125 736 125 736 2 276 324.54 2 280 599.57 12/05/2026 156 118 112 100 112 100 2 047 282.30 2 049 636.40 13/05/2026 103 109 145 000 145 000 2 679 310.00 2 681 195.00 14/05/2026 160 79 118 200 69 703 2 197 810.80 1 295 987.88 15/05/2026 69 28 47 503 21 000 881 655.68 389 214.00 18/05/2026 35 77 50 001 75 001 917 818.36 1 379 868.40 19/05/2026 66 90 64 975 114 975 1 212 628.43 2 141 754.30 20/05/2026 121 91 140 000 140 000 2 609 180.00 2 611 420.00 21/05/2026 116 58 135 000 77 500 2 488 995.00 1 428 480.00 22/05/2026 109 51 145 000 122 500 2 651 905.00 2 237 585.00 25/05/2026 56 18 52 000 11 000 944 268.00 200 035.00 26/05/2026 110 169 124 000 140 000 2 239 564.00 2 550 800.00 27/05/2026 62 170 65 000 170 000 1 162 330.00 3 064 930.00 28/05/2026 119 106 140 000 120 000 2 534 000.00 2 174 400.00 29/05/2026 177 82 187 049 80 049 3 370 997.08 1 444 964.50 mai-26 2 185 2 072 2 221 564 2 144 564 40 356 040.18 38 964 889.04 01/06/2026 77 110 61 000 73 000 1 084 336.00 1 305 678.00 02/06/2026 41 0 60 000 0 1 062 960.00 0 03/06/2026 51 65 60 000 60 000 1 063 440.00 1 069 860.00 04/06/2026 37 21 60 000 25 000 1 052 340.00 443 750.00 05/06/2026 66 16 57 000 67 000 996 303.00 1 168 815.00 08/06/2026 10 190 27 500 157 500 485 842.50 2 799 877.50 09/06/2026 46 114 70 000 140 000 1 239 490.00 2 494 940.00 10/06/2026 21 11 16 000 16 000 281 872.00 283 072.00 11/06/2026 76 58 95 000 95 000 1 674 945.00 1 678 745.00 12/06/2026 88 93 110 000 110 000 1 935 340.00 1 944 250.00 15/06/2026 112 86 93 000 93 000 1 623 501.00 1 627 500.00 16/06/2026 41 47 28 000 28 000 489 076.00 490 280.00 17/06/2026 116 62 180 000 60 000 3 049 740.00 1 016 820.00 18/06/2026 11 134 12 000 132 000 202 152.00 2 248 752.00 19/06/2026 73 68 100 000 100 000 1 694 000.00 1 698 500.00 22/06/2026 93 42 75 000 25 000 1 273 500.00 424 850.00 23/06/2026 34 108 35 000 75 000 593 985.00 1 276 725.00 24/06/2026 96 128 68 500 78 500 1 159 362.50 1 330 732.00 25/06/2026 153 185 121 000 121 000 2 058 452.00 2 060 509.00 26/06/2026 136 189 115 000 110 000 1 967 190.00 1 881 990.00 29/06/2026 109 25 143 400 23 433 2 408 116.20 393 932.16 30/06/2026 145 38 151 000 125 967 2 504 486.00 2 081 352.74 juin-26 1 632 1 790 1 738 400 1 715 400 29 900 429.20 29 720 930.40 S1/2026 11 814 12 736 11 860 816 11 710 816 205 104 091.14 202 742 669.09





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