Orange: Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société Orange

Information réglementée
Paris, le 6 juillet 2026
Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société Orange
Au titre du contrat de liquidité confié par la société Orange à Rothschild Martin Maurel, à la
date du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 150 000 titres
- 43 267 912 €
Sur la période du 01/01/2026 au 30/06/2026, il a été négocié un total de :
|Nombre de transactions effectuées
|Nombre de titres échangés
|Montant en € des transactions
|Achat
|11 814
|11 860 816
|205 104 091,14
|Vente
|12 736
|11 710 816
|202 742 669,09
.
Il est rappelé qu’au 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 0 Titre
- 45 543 828 €
À la suite de l’opération de réorganisation au sein du groupe Rothschild & Co et du transfert des activités de tenue de marché de Rothschild & Co Martin Maurel vers Rothschild & Co Global Markets Solutions (Europe) SA, cette dernière a repris la gestion du contrat de liquidité de la société Orange [Euronext Paris FR0000133308] avec effet au 1er juillet 2026. Ce transfert n’a aucun impact sur les termes du contrat de liquidité ni sur les moyens alloués à sa mise en œuvre, lesquels sont publiés dans les déclarations semestrielles.
Orange publie par ailleurs ci-après, pour chaque journée de négociation du 1er semestre 2026, le nombre de transactions exécutées et le volume échangé en nombre de titres et en capitaux, à l’achat et à la vente (en euros).
|Date
|Nombre de transactions achat
|Nombre de transactions vente
|Quantité de titres achetés
|Quantité de titres vendus
|Capitaux achetés
|Capitaux vendus
|02/01/2026
|7
|8
|3 000
|3 000
|42 969.00
|43 017.00
|05/01/2026
|76
|195
|95 000
|95 000
|1 341 685.00
|1 346 910.00
|06/01/2026
|92
|86
|65 000
|55 000
|939 120.00
|794 200.00
|07/01/2026
|75
|110
|60 000
|69 600
|864 600.00
|1 006 694.40
|08/01/2026
|49
|54
|38 950
|38 950
|565 709.80
|566 138.25
|09/01/2026
|109
|249
|159 600
|110 000
|2 298 240.00
|1 583 780.00
|12/01/2026
|67
|70
|57 500
|62 500
|812 935.00
|885 500.00
|13/01/2026
|46
|51
|42 500
|42 500
|599 760.00
|600 950.00
|14/01/2026
|49
|113
|47 000
|92 000
|678 210.00
|1 325 168.00
|15/01/2026
|51
|57
|42 900
|42 900
|621 921.30
|623 680.20
|16/01/2026
|58
|42
|55 400
|55 400
|819 975.40
|820 141.60
|19/01/2026
|52
|71
|47 500
|30 000
|706 230.00
|445 530.00
|20/01/2026
|70
|16
|50 000
|10 000
|741 000.00
|148 250.00
|21/01/2026
|60
|86
|67 500
|60 000
|986 445.00
|877 620.00
|22/01/2026
|114
|240
|82 500
|147 500
|1 223 557.50
|2 187 867.50
|23/01/2026
|45
|54
|40 000
|40 000
|595 600.00
|596 880.00
|26/01/2026
|46
|36
|40 400
|40 400
|612 585.20
|613 756.80
|27/01/2026
|22
|34
|22 000
|22 000
|337 942.00
|338 404.00
|28/01/2026
|50
|52
|42 500
|42 100
|651 355.00
|647 708.50
|29/01/2026
|30
|27
|30 000
|30 000
|470 070.00
|469 380.00
|30/01/2026
|50
|48
|42 500
|42 900
|662 787.50
|669 711.90
|janvier-26
|1 218
|1 699
|1 131 750
|1 131 750
|16 572 697.70
|16 591 288.15
|02/02/2026
|54
|67
|55 000
|54 600
|871 090.00
|865 628.40
|03/02/2026
|73
|167
|99 600
|100 000
|1 580 452.80
|1 589 100.00
|04/02/2026
|159
|175
|130 100
|130 100
|2 147 951.00
|2 149 121.90
|05/02/2026
|126
|169
|102 500
|102 500
|1 673 210.00
|1 676 182.50
|06/02/2026
|262
|201
|97 000
|97 000
|1 599 821.00
|1 601 276.00
|09/02/2026
|264
|202
|100 963
|100 963
|1 662 355.80
|1 665 384.69
|10/02/2026
|279
|124
|52 900
|27 900
|874 119.60
|460 266.30
|11/02/2026
|112
|133
|95 000
|119 600
|1 608 445.00
|2 017 652.00
|12/02/2026
|136
|120
|108 750
|108 750
|1 857 885.00
|1 861 582.50
|13/02/2026
|102
|191
|107 100
|107 500
|1 832 695.20
|1 843 302.50
|16/02/2026
|73
|62
|55 400
|55 000
|951 993.60
|945 945.00
|17/02/2026
|83
|72
|77 100
|67 500
|1 334 755.20
|1 166 062.50
|18/02/2026
|40
|107
|47 500
|40 000
|818 805.00
|683 600.00
|19/02/2026
|128
|145
|122 500
|139 600
|2 154 897.50
|2 453 330.40
|20/02/2026
|124
|175
|64 600
|65 000
|1 149 750.80
|1 157 975.00
|23/02/2026
|125
|137
|133 000
|133 000
|2 350 509.00
|2 353 435.00
|24/02/2026
|160
|214
|180 000
|180 000
|3 241 800.00
|3 245 940.00
|25/02/2026
|182
|215
|200 128
|200 128
|3 612 510.53
|3 616 713.22
|26/02/2026
|124
|285
|200 000
|200 000
|3 587 800.00
|3 588 000.00
|27/02/2026
|123
|68
|135 000
|135 000
|2 431 890.00
|2 440 665.00
|février-26
|2 729
|3 029
|2 164 141
|2 164 141
|37 342 737.02
|37 381 162.90
|02/03/2026
|165
|80
|195 000
|95 000
|3 503 370.00
|1 706 865.00
|03/03/2026
|32
|36
|32 500
|34 205
|574 665.00
|607 822.85
|04/03/2026
|123
|31
|98 705
|25 000
|1 746 979.80
|447 450.00
|05/03/2026
|94
|186
|90 000
|202 000
|1 588 680.00
|3 594 994.00
|06/03/2026
|61
|48
|75 000
|65 000
|1 298 100.00
|1 132 950.00
|09/03/2026
|9
|0
|20 000
|0
|342 160.00
|0
|10/03/2026
|55
|59
|60 000
|70 000
|1 019 580.00
|1 199 380.00
|11/03/2026
|72
|54
|67 500
|57 500
|1 145 070.00
|978 995.00
|12/03/2026
|53
|97
|55 000
|145 000
|928 950.00
|2 476 890.00
|13/03/2026
|13
|16
|20 000
|20 000
|341 500.00
|342 980.00
|16/03/2026
|112
|138
|170 000
|170 000
|2 980 270.00
|2 983 840.00
|17/03/2026
|97
|124
|110 596
|110 596
|1 950 360.46
|1 953 788.94
|18/03/2026
|91
|46
|165 000
|65 000
|2 879 910.00
|1 135 940.00
|19/03/2026
|43
|13
|65 000
|12 500
|1 121 705.00
|217 550.00
|20/03/2026
|91
|79
|105 000
|122 500
|1 800 540.00
|2 107 122.50
|23/03/2026
|49
|42
|80 000
|50 000
|1 354 560.00
|855 850.00
|24/03/2026
|53
|154
|52 500
|217 500
|894 232.50
|3 734 692.50
|25/03/2026
|128
|106
|145 000
|145 000
|2 459 200.00
|2 469 495.00
|26/03/2026
|121
|107
|142 000
|142 000
|2 437 430.00
|2 440 412.00
|27/03/2026
|179
|132
|201 500
|201 500
|3 485 345.50
|3 489 174.00
|30/03/2026
|126
|106
|115 463
|115 463
|2 007 670.64
|2 009 864.44
|31/03/2026
|155
|124
|215 000
|215 000
|3 803 350.00
|3 805 070.00
|mars-26
|1 922
|1 778
|2 280 764
|2 280 764
|39 663 628.90
|39 691 126.23
|01/04/2026
|177
|212
|200 000
|200 000
|3 517 000.00
|3 522 200.00
|02/04/2026
|64
|72
|76 000
|76 000
|1 347 860.00
|1 350 900.00
|07/04/2026
|112
|94
|134 000
|134 000
|2 418 432.00
|2 418 566.00
|08/04/2026
|183
|254
|206 000
|206 000
|3 684 104.00
|3 695 846.00
|09/04/2026
|147
|129
|146 826
|146 826
|2 646 098.17
|2 648 887.87
|10/04/2026
|131
|132
|175 000
|175 000
|3 144 400.00
|3 149 825.00
|13/04/2026
|197
|61
|199 000
|115 000
|3 548 369.00
|2 046 540.00
|14/04/2026
|48
|136
|50 000
|134 000
|878 400.00
|2 370 594.00
|15/04/2026
|127
|94
|161 371
|104 871
|2 880 956.46
|1 871 423.00
|16/04/2026
|29
|89
|27 500
|84 000
|487 437.50
|1 496 208.00
|17/04/2026
|132
|13
|157 000
|7 000
|2 778 900.00
|123 900.00
|20/04/2026
|0
|137
|0
|150 000
|0
|2 630 850.00
|21/04/2026
|139
|105
|159 000
|109 000
|2 800 626.00
|1 924 940.00
|22/04/2026
|157
|143
|190 000
|130 000
|3 343 050.00
|2 286 830.00
|23/04/2026
|7
|203
|7 500
|117 500
|132 637.50
|2 079 162.50
|24/04/2026
|178
|62
|185 000
|85 000
|3 283 935.00
|1 512 150.00
|27/04/2026
|162
|132
|130 000
|110 000
|2 273 570.00
|1 923 570.00
|28/04/2026
|54
|71
|47 500
|52 500
|832 057.50
|920 797.50
|29/04/2026
|53
|72
|45 000
|55 000
|785 790.00
|961 730.00
|30/04/2026
|31
|157
|27 500
|82 500
|484 935.00
|1 458 352.50
|avril-26
|2 128
|2 368
|2 324 197
|2 274 197
|41 268 558.14
|40 393 272.36
|04/05/2026
|115
|160
|100 000
|150 000
|1 752 400.00
|2 631 750.00
|05/05/2026
|142
|105
|173 000
|79 000
|3 112 962.00
|1 427 530.00
|06/05/2026
|73
|207
|85 000
|179 000
|1 510 790.00
|3 203 563.00
|07/05/2026
|234
|86
|177 000
|100 000
|3 146 529.00
|1 780 600.00
|08/05/2026
|39
|145
|35 000
|112 000
|619 290.00
|1 990 576.00
|11/05/2026
|123
|123
|125 736
|125 736
|2 276 324.54
|2 280 599.57
|12/05/2026
|156
|118
|112 100
|112 100
|2 047 282.30
|2 049 636.40
|13/05/2026
|103
|109
|145 000
|145 000
|2 679 310.00
|2 681 195.00
|14/05/2026
|160
|79
|118 200
|69 703
|2 197 810.80
|1 295 987.88
|15/05/2026
|69
|28
|47 503
|21 000
|881 655.68
|389 214.00
|18/05/2026
|35
|77
|50 001
|75 001
|917 818.36
|1 379 868.40
|19/05/2026
|66
|90
|64 975
|114 975
|1 212 628.43
|2 141 754.30
|20/05/2026
|121
|91
|140 000
|140 000
|2 609 180.00
|2 611 420.00
|21/05/2026
|116
|58
|135 000
|77 500
|2 488 995.00
|1 428 480.00
|22/05/2026
|109
|51
|145 000
|122 500
|2 651 905.00
|2 237 585.00
|25/05/2026
|56
|18
|52 000
|11 000
|944 268.00
|200 035.00
|26/05/2026
|110
|169
|124 000
|140 000
|2 239 564.00
|2 550 800.00
|27/05/2026
|62
|170
|65 000
|170 000
|1 162 330.00
|3 064 930.00
|28/05/2026
|119
|106
|140 000
|120 000
|2 534 000.00
|2 174 400.00
|29/05/2026
|177
|82
|187 049
|80 049
|3 370 997.08
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Pièce jointe