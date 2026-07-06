Voltalia SA : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2026

Bilan semestriel du contrat de liquidité

Au 30 juin 2026

Voltalia (Euronext Paris, code ISIN : FR0011995588), annonce qu’au titre du contrat de liquidité confié par la Société à NATIXIS ODDO BHF, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30 juin 2026 :

39 832 titres

675 514 euros

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 1 953

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 1 954

Volume échangé sur le semestre à l'achat : 702 179 titres pour 5 116 001 euros

Volume échangé sur le semestre à la vente : 695 284 titres pour 5 098 712 euros

Il est rappelé que, lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants étaient affectés au compte de liquidité :

30 384 titres

1 000 000 euros

Prochain rendez-vous : Chiffre d’affaires du deuxième trimestre 2026, le 23 juillet (après bourse)

A propos de Voltalia (www.voltalia.com)

Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l’électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Il dispose d’une puissance en exploitation et en construction de plus de 3,6 GW et d’un portefeuille de projets en développement d’une capacité totale de 12 GW.

Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l’exploitation-maintenance.

Pionnier sur le marché des entreprises, Voltalia propose enfin une offre globale à celles-ci allant de la fourniture d’électricité verte aux services d’efficacité énergétique, en passant par la production locale de sa propre électricité.

Fort de ses 1 900 collaborateurs dans 15 pays sur 3 continents, Voltalia possède une capacité d’action mondiale pour ses clients.

Voltalia est coté au marché réglementé d’Euronext à Paris (FR0011995588 – VLTSA) et fait partie des indices Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small. L’entreprise est également incluse, entre autres dans le MSCI ESG ratings et le Sustainaltytics ratings.

Loan Duong, Directrice Communications & Relations investisseurs

Email : invest@voltalia.com

T. +33 (0)1 81 70 37 00

Seitosei Actifin

Press Contact: Jennifer Jullia

Email: jennifer.jullia@seitosei-actifin.com

T. +33 (0)1 56 88 11 19

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