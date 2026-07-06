Amundi : Programme de rachat d’actions - Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 29 juin au 3 juillet 2026

Communiqué de Presse

Programme de rachat d’actions

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du

29 juin au 3 juillet 2026

Paris, 06 juillet 2026 - (Article 5 du règlement (UE) n° 596/2014 sur les abus de marché et Article 3(3) du règlement délégué (UE) 2016/1052 complétant le règlement (UE) n° 596/2014 par des normes techniques de réglementation concernant les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de stabilisation).

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-06-29 FR0004125920 14305 83,266973 CCXE Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-06-29 FR0004125920 24339 83,247831 XPAR Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-06-30 FR0004125920 14998 83,614405 CCXE Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-06-30 FR0004125920 24999 83,656752 XPAR Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-07-01 FR0004125920 14187 83,681215 CCXE Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-07-01 FR0004125920 24594 83,674693 XPAR Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-07-02 FR0004125920 14946 84,961956 CCXE Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-07-02 FR0004125920 24828 84,953724 XPAR Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-07-03 FR0004125920 13893 86,958943 CCXE Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-07-03 FR0004125920 24529 86,919518 XPAR TOTAL 195618 84,486140

Les informations détaillées peuvent être consultées sur le site internet d’Amundi à l’adresse suivante: https://legroupe.amundi.com/programme-de-rachat-2026

Contacts presse:

Natacha Andermahr

Tel. +33 1 76 37 86 05

natacha.andermahr@amundi.com

Corentin Henry

Tel. +33 1 76 36 26 96

corentin.henry@amundi.com

Contacts investisseurs:

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Tel. +33 1 76 32 62 67

cyril.meilland@amundi.com

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Tel. +33 1 76 33 70 54

thomas.lapeyre@amundi.com

Annabelle Wiriath

Tel. + 33 1 76 32 43 92

annabelle.wiriath@amundi.com

A propos d’Amundi

Premier gestionnaire d’actifs européen parmi les dix plus grands acteurs mondiaux1, Amundi propose à plus de 200 millions d’investisseurs une gamme complète de solutions d’épargne et d’investissement en gestion active et passive, en actifs cotés ou privés. Développée pour divers distributeurs (banques, gérants de fortune, conseillers en gestion de patrimoine…), pour les entreprises et pour les institutionnels, cette offre est enrichie de services et d’outils technologiques couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur de l’épargne. Filiale du groupe Crédit Agricole et cotée en Bourse, Amundi gère aujourd’hui près de 2 400 milliards d’euros d’encours2.

Ses six plateformes internationales de gestion3, sa capacité de recherche financière et extra-financière, ainsi que son engagement de longue date en faveur de l’investissement responsable font d’Amundi un acteur de référence dans le paysage international de la gestion d’actifs.

Grâce à une présence locale forte, notamment en Europe et en Asie, les clients d’Amundi bénéficient de l’expertise et des conseils de 5 400 professionnels répartis dans 34 pays.

Amundi, un partenaire de confiance qui agit chaque jour dans l’intérêt de ses clients et de la société.

www.amundi.com

1 Source : IPE « Top 500 Asset Managers » publié en juin 2026 sur la base des encours sous gestion au 31/12/2025

2 Données Amundi au 31/03/2026

3 Paris, Londres, Dublin, Milan, Tokyo et San Antonio (via notre partenariat stratégique avec Victory Capital)

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