Egide : mise à disposition du Rapport Financier annuel 2025

, 06 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bollène, France, le 06 juillet 2026 – 18:00 (CET)

Communiqué de presse

Mise à disposition

du Rapport Financier annuel 2025

Le Groupe Egide (Euronext Growth Paris™- ISIN : FR0000072373 - Mnémo : ALGID), spécialiste mondial des boîtiers et solutions d’interconnexions hermétiques pour composants électroniques sensibles, annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers son Rapport Financier Annuel au 31 décembre 2025.

Le Rapport Financier Annuel 2025 est consultable sur le site du Groupe : www.egide-group.com dans la rubrique Finance/ Information Financière/ Rapports Financiers.

Les documents suivants sont intégrés dans le Rapport Financier Annuel 2025 :

Le rapport d’activité de l’exercice 2025,

Les comptes consolidés de l’exercice 2025,

Les comptes sociaux 2025 d’Egide SA,

Le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes consolidés 2025,

Le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes sociaux 2025 d’Egide SA.





La Société attire l'attention des investisseurs sur le fait que - dans leur rapport d'audit sur les comptes annuels 2025 - les Commissaires aux Comptes ont formulé des réserves les conduisant à une impossibilité de certifier les comptes annuels 2025 et qui concernent les éléments suivants:



la continuité d’exploitation, en particulier au regard des besoins de trésorerie des filiales américaines et de leur soutien par Egide SA ;

la valeur nette des actifs corporels du Groupe en comparaison à l’estimation des flux futurs de trésorerie prévisionnels ;

l’absence de convention intra-groupe formalisée ;

le mode de valorisation des stocks des entités américaines ;

ASSEMBLEE GENERALE

La société informe ses actionnaires que l’Assemblée Générale se tiendra le 10 septembre 2026 à 11h00 à Bollène.

Les autres documents relatifs à l’Assemblée Générale seront disponibles dans la rubrique « Assemblée Générale » du site Internet d’Egide, selon la réglementation en vigueur.

CALENDRIER FINANCIER 2026

Informations Dates Chiffre d'affaires semestriel 2026 27 juillet 2026 (avant bourse) Assemblée générale Annuelle 10 septembre 2026 Résultats semestriels 2026 19 octobre 2026 (avant bourse)

A propos du Groupe Egide - Toute l’actualité du Groupe est en ligne : www.egide-group.com et LinkedIn

Egide est un groupe d’envergure internationale, spécialisé dans la fabrication de boîtiers hermétiques et solutions d’interconnexions hermétiques pour composants électroniques sensibles. Il intervient sur des marchés de pointe à fortes barrières technologiques dans tous les univers critiques (Imagerie thermique, Optronique, Hyperfréquence, Puissance, …). Seul acteur global dédié, Egide est présent industriellement en France et aux Etats-Unis.

Egide est coté sur Euronext Growth Paris™- ISIN : FR0000072373 - Mnémo : ALGID

CONTACTS

GROUPE EGIDE

Direction Financière et Relations investisseurs : Bertrand MARTY - infofi@fr.egide-group.com

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