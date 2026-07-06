BUREAU VERITAS - Bilan semestriel du contrat de liquidité

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Courbevoie, France – 06 juillet 2026

Bilan semestriel du contrat de liquidité

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Bureau Veritas à Rothschild Martin Maurel, en date du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

10 000 titres Bureau Veritas

10 608 832 euros (en numéraire)

Au cours du 1er semestre 2026, il a été négocié un total de :

Achat : 3 682 032 titres (13 032 transactions) pour un total de 99 341 719,50 euros

Vente : 3 672 032 titres (13 723 transactions) pour un total de 99 044 684,61 euros

Il est rappelé que :

Lors du dernier bilan semestriel, en date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

0 titre Bureau Veritas

10 905 867 euros (en numéraire)

Au cours du 2ème semestre 2025, il a été négocié un total de :

Achat : 3 031 487 titres (8 026 transactions) pour un total de 82 209 497,39 euros

Vente : 3 046 487 titres (10 887 transactions) pour un total de 82 605 150,06 euros

Au 1er juillet 2021, date de mise en œuvre de la décision AMF 2021-01 du 22 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

95 649 titres Bureau Veritas

7 009 256 euros (en numéraire)

À la suite de l’opération de réorganisation au sein du groupe Rothschild & Co et du transfert des activités de tenue de marché de Rothschild & Co Martin Maurel vers Rothschild & Co Global Markets Solutions (Europe) SA, cette dernière a repris la gestion du contrat de liquidité de la société Bureau Veritas (Euronext Paris FR0006174348) avec effet au 1er juillet 2026. Ce transfert n’a aucun impact sur les termes du contrat de liquidité ni sur les moyens alloués à sa mise en œuvre, lesquels sont publiés dans les déclarations semestrielles.

Pièce jointe