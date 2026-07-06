ALSTOM S.A : Communiqué établissant le bilan semestriel du contrat de liquidité de la société Alstom



6 juillet 2026 – Au titre du contrat de liquidité confié par la société Alstom à Rothschild Martin Maurel, à la date du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

100 000 Titres

15 669 299 €

Sur la période du 01/01/2026 au 30/06/2026, il a été négocié un total de :

Nombre de transactions effectuées Nombre de titres échangés Montant en € des transactions Achat 19,650 5,572,482 118,731,878.88 Vente 19,249 5,472,482 116,420,542.46

Il est rappelé qu’au 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

0 Titre

17 980 635 €

La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.

À la suite de l’opération de réorganisation au sein du groupe Rothschild & Co et du transfert des activités de tenue de marché de Rothschild & Co Martin Maurel vers Rothschild & Co Global Markets Solutions (Europe) SA, cette dernière a repris la gestion du contrat de liquidité de la société Alstom [Euronext Paris FR0010220475] avec effet au 1er juillet 2026. Ce transfert n’a aucun impact sur les termes du contrat de liquidité ni sur les moyens alloués à sa mise en œuvre, lesquels sont publiés dans les déclarations semestrielles.

ALSTOM™ est une marque protégée du groupe Alstom.



À propos



d’Alstom Alstom, leader mondial de l’industrie ferroviaire, fait du rail la clé de voûte de la mobilité durable. Nous concevons et nous produisons une gamme complète de solutions à la pointe de l’innovation : trains à grande vitesse et trains régionaux, métros, monorails, tramways, systèmes clés en main, services intégrés, infrastructures, signalisation et solutions numériques de dernière génération. Avec 87 800 collaborateurs répartis dans 61 pays, nous allions ancrage local et expertise internationale afin d’offrir aux voyageurs des trajets plus connectés, plus agréables et plus respectueux de l’environnement. Au plus proche de nos partenaires et de nos clients, nous révélons tout le potentiel du rail, contribuant à la transformation des territoires et à l’amélioration de la qualité de vie. Coté en France, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 19,2 milliards d’euros pour l’exercice clos le 31 mars 2026.



Pour découvrir l’univers d’Alstom : www.alstom.com



Contacts Relations investisseurs :



Cyril GUERIN – T: +33 (0)6 07 89 36 16

cyril.guerin@alstomgroup.com







Guillaume GAUVILLE – T: +44 (0)7 588 022 744

guillaume.gauville@alstomgroup.com







Jalal DAHMANE – T: +33 (0)6 98 19 96 62

jalal.dahmane@alstomgroup.com

Pièce jointe