Valeo - Déclaration des droits de vote - Juin 2026

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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris le 06 juillet 2026

Informations relatives au nombre total de droits de vote
et d’actions composant le capital social
(Article L.233-8 II du Code de commerce
et article 223-16 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers)

DateCapital émisNominalNombre total d'actionsNombre total de droits de vote
Théoriques*Exerçables**
 

30 Juin 2026

 		€ 245 607 624€ 1245 607 624276 898 916272 805 978

*Conformément à l’article 223-11 du Règlement général de l’AMF, le nombre total de droits de vote théoriques est calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.
**Le nombre total de droits de vote exerçables est calculé en ne tenant pas compte des actions privées de droit de vote



A propos de Valeo

Valeo, entreprise technologique, partenaire de tous les constructeurs automobiles et des nouveaux acteurs de la mobilité, œuvre pour une mobilité plus propre, plus sûre et plus intelligente, grâce à ses innovations. Valeo dispose d’un leadership technologique et industriel dans l’électrification, les aides à la conduite, la réinvention de la vie à bord et l'éclairage à l’intérieur et à l’extérieur du véhicule. Ces quatre domaines, essentiels à la transformation de la mobilité, sont les vecteurs de croissance du Groupe.

Valeo en chiffres : 20,9 milliards d’euros de CA en 2025 | 100 216 collaborateurs, 29 pays, 149 sites de production, 59 centres de recherche et développement et 19 plateformes de distribution au 31 décembre 2025.

Valeo est coté à la Bourse de Paris.
               

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CP Déclaration des droits de vote Juin 2026 AFEI - Bilan semestriel - Juin 2026
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