DP World consacre la montée en puissance de la Turquie dans les routes commerciales entre l’Europe et le Golfe

ISTANBUL, 06 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Face aux incertitudes géopolitiques et aux perturbations frappant les routes maritimes traditionnelles, les entreprises sont de plus en plus nombreuses à acheminer leurs marchandises vers les marchés du Golfe via la Turquie dans une démarche de diversification de leurs chaînes d’approvisionnement, indique ce jour DP World. Cette nouvelle tendance réaffirme la position clé de la Turquie comme plateforme stratégique du commerce et de la logistique situé au carrefour de l’Europe, de l’Asie et du Moyen-Orient.

À l’occasion du 5ᵉ Sommet maritime de Turquie, organisé à Istanbul, Abdulla Al Hashmi, directeur mondial d’exploitation de la branche Parcs et zones économiques de DP World, a souligné que les entreprises sont chaque jour davantage en quête d’axes commerciaux alternatifs complémentaires aux routes maritimes traditionnelles pour rendre leurs chaînes logistiques plus résilientes. Les récentes perturbations des routes maritimes traditionnelles ont fait ressortir l’importance de diversifier les chaînes d’approvisionnement. Les entreprises se reposent désormais davantage sur les modes de transport maritime et terrestre pour gagner en résilience et réduire les délais de livraison.

« Nous constatons une hausse marquée des volumes de fret qui transitent par la Turquie, les entreprises considérant le pays comme un couloir d’acheminement au service de leurs marchandises destinées aux marchés du Golfe. Plusieurs secteurs d’activité sont concernés par cette tendance, qui s’observe dans les deux sens, c’est-à-dire depuis l’Europe vers le Golfe comme depuis l’Extrême-Orient vers la Turquie » souligne Abdulla Al Hashmi .

DP World accompagne déjà ses clients du secteur automobile, des biens de consommation et de l’industrie, qui voient de plus en plus la Turquie comme un sésame vers les marchés du Golfe. À l’appui de son corridor multimodal intégré, DP World conjugue transport maritime et transport routier pour réduire les délais d’acheminement entre l’Europe et les marchés du Golfe, les faisant passer d’environ 55 jours par voie de mer à quelque 22-29 jours. Ce faisant, DP World apporte à ses clients une solution à la fois plus rapide et plus sûre pour les marchandises à délai critique.

Selon Abdulla Al Hashmi, la situation géographique stratégique de la Turquie, les investissements portuaires continus, le transport de marchandises, le transport routier, les liaisons ferroviaires et les infrastructures logistiques sont autant de facteurs qui viennent renforcer la position du pays comme l’une des principales portes d’entrée commerciales de la région.

« La Turquie n’est plus simplement un pays de transit. Elle devient une plateforme logistique stratégique reliant l’Europe, l’Asie et le Golfe. À mesure que les entreprises repensent leurs chaînes d’approvisionnement, la Turquie est appelée à jouer un rôle encore plus central dans les flux du commerce mondial » ajoute-t-il.

La stratégie de DP World consiste à développer un écosystème logistique intégré en Turquie, réunissant ports, transit de fret, logistique contractuelle et transport multimodal sous un toit unique qui embrasse l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement.

DP World a investi plus de 600 millions de dollars en Turquie, faisant ainsi sortir de terre l’une des plateformes logistiques intégrées les plus complètes du pays. La création de DP World Evyap en 2024 a permis de regrouper les terminaux de Yarımca et de Körfez pour constituer la plus importante exploitation portuaire de la région industrielle de Marmara orientale et la deuxième de Turquie, en venant relever la capacité globale et optimiser la connectivité du pays avec les marchés régionaux et mondiaux.

DP World est également aujourd’hui le premier opérateur portuaire privé en Turquie à raccorder son terminal au réseau ferroviaire national grâce à ses propres investissements. Cette connexion étend l’accès de la Turquie au couloir Bakou-Tbilissi-Kars, mais aussi au vaste réseau de la Route de la soie. Parallèlement, DP World Evyap relie les régions industrielles du pays aux marchés mondiaux grâce à un accès direct au réseau autoroutier et à la ligne ferroviaire Istanbul-Ankara. Ensemble, ces investissements alimentent un réseau logistique intégré qui joue en faveur d’une distribution plus rapide à l’intérieur du pays, sécurise les chaînes d’approvisionnement et conforte la position de la Turquie au rang d’axe d’entrée compétitif pour le commerce international.

Abdulla Al Hashmi a précisé que pour accompagner cette dynamique, DP World poursuivra le développement de son réseau logistique intégré en Turquie, en intégrant les ports, le transit de fret, la logistique contractuelle et le transport multimodal au sein d’une offre de bout en bout répondant aux besoins de la chaîne d’approvisionnement tout entière.

Et de conclure : « Dans un monde marqué par les perturbations, la connectivité est un avantage concurrentiel, et dans un monde frappé par l’incertitude, l’intégration est une force. Dans un monde qui devient chaque jour plus complexe, la Turquie a l’opportunité d’occuper une place encore plus ancrée dans les échanges commerciaux d’envergure mondiale. DP World est prêt à relever le défi. »



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DP World réinvente le commerce mondial de demain afin d’améliorer la vie de chacun. Fort d’une empreinte sur six continents et à l’appui de plus de 125 000 collaborateurs, le groupe conjugue infrastructures mondiales et expertise locale pour proposer des solutions logistiques intégrées couvrant l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement. Depuis les ports et les terminaux jusqu’aux services maritimes, en passant par la logistique et sans oublier les technologies, DP World s’appuie sur l’innovation pour rendre les échanges commerciaux plus efficaces, en réduisant les perturbations des itinéraires partant des sites de production jusqu’aux points de livraison des clients.



Le réseau européen de DP World compte plus de 250 sites répartis dans plus de 30 pays, et réunit des ports en eaux profondes, des terminaux intérieurs, des plateformes ferroviaires et des entrepôts. Grâce à des investissements continus dans les infrastructures, les technologies et les talents, DP World assure plus de 26 000 emplois et contribue à rendre le commerce européen plus intelligent, plus rapide et plus résilient.

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