NanoXplore annonce la nomination d’Ilia Chliapnikov au poste de chef de l’exploitation (COO)

MONTRÉAL, 06 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- NanoXplore Inc. (« NanoXplore » ou la « Société ») (TSX : GRA et OTCQX : NNXPF), a annoncé aujourd’hui la promotion de M. Ilia Chliapnikov au poste de chef de l’exploitation (COO), avec prise d’effet le 6 juillet 2026. Cette nomination reflète l’accent continu mis par la Société sur l’excellence opérationnelle alors qu’elle poursuit sa prochaine phase de croissance et de rentabilité.

À titre de chef de l’exploitation, Ilia assumera des responsabilités élargies à l’égard des activités manufacturières mondiales de la Société et relèvera de Rocco Marinaccio, président et chef de la direction. Cette nomination permettra à M. Marinaccio d’accroître son implication dans l’accélération de l’adoption par les clients, le développement de partenariats stratégiques, et la croissance des activités liées aux applications actuelles et émergentes du graphène, notamment dans les plastiques et polymères avancés, le pétrole et le gaz, les films minces et mousses, le stockage d’énergie, la défense et les centres de données, tout en poursuivant ses échanges avec les investisseurs et les marchés financiers.

Depuis son arrivée chez NanoXplore en mars 2022, Ilia a progressé du poste de directeur mondial des opérations à celui de vice-président des opérations, avant d’être nommé chef de l’exploitation. Dans le cadre de ces fonctions, il a contribué à l’élaboration de la vision et de la mission renouvelées de la Société, dirigé le lancement d’une usine de type « greenfield » qui a élargi l’empreinte manufacturière de NanoXplore en Caroline du Nord, et a supervisé l’adoption de solutions améliorées au graphène par des clients de multiples secteurs. Il a également piloté l’augmentation de la capacité du nouveau module de production de graphène par procédé sec de NanoXplore, une étape déterminante pour la Société.

Avant de se joindre à NanoXplore, Ilia a occupé des postes de responsabilité croissante dans les opérations au sein des industries automobile, agroalimentaire et sidérurgique. Il détient une certification « Six Sigma Green Belt » et une formation en « Lean Manufacturing », et possède une vaste expérience dans la réalisation de projets d’amélioration continue. Il est titulaire d’un diplôme en génie mécanique d’un établissement réputé de Moscou, en Russie, ainsi que d’un diplôme en génie mécanique du Centennial College.

Rocco Marinaccio, président et chef de la direction de NanoXplore, a déclaré : « La promotion d’Ilia est pleinement méritée. Depuis son arrivée chez NanoXplore, il a été l’un des principaux moteurs de notre performance opérationnelle — en renforçant nos usines, en élargissant notre présence aux États-Unis et en instaurant la rigueur nécessaire pour transformer notre avantage technologique en croissance rentable. Alors que nous augmentons notre capacité de production et poursuivons de nouveaux marchés, le leadership d’Ilia sur le plan opérationnel nous procure la capacité d’exécution nécessaire pour soutenir nos ambitions de croissance. Cette nomination me permet de consacrer davantage de temps aux activités où je peux créer le plus de valeur — approfondir nos relations avec les clients et les partenaires stratégiques, stimuler la demande dans nos marchés cibles et transformer notre avantage technologique en croissance durable. »

À Propos de NanoXplore Inc.

NanoXplore est le plus grand fabricant mondial de graphène de haute qualité et à prix compétitif, avec une capacité de production annuelle de 4 000 tonnes à Montréal, au Canada. NanoXplore Inc. est un manufacturier et fournisseur de poudres de graphène à haut volume ainsi que des produits de composite et des produits de plastique enrichis de graphène standards et sur mesure à plusieurs clients dans les domaines du transport, de l’emballage, de l’électronique, et autres secteurs industriels. La Société est également un fabricant de batteries Li-ion enrichies de silicium-graphène pour le stockage d’énergie, les marchés industriels et de la défense. La société dispose d'une autorisation réglementaire mondiale lui permettant de commercialiser du graphène en quantités illimitées en Amérique du Nord et agit en tant que déclarant principal REACH pour le graphène tant dans l'Union européenne qu'au Royaume-Uni, offrant ainsi à ses clients une combinaison inégalée d'échelle, d'assurance qualité et de sécurité réglementaire. NanoXplore a son siège social à Montréal, au Québec, et possède des installations de fabrication au Canada, aux États-Unis et en Europe.

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