Informations Réglementées
Châtillon, France, le 6 juillet (22 h 30 CET) 2026
Bilan semestriel du Contrat de Liquidité de DBV Technologies avec ODDO BHF
DBV Technologies (Euronext : DBV – ISIN : FR0010417345 – Nasdaq : DBVT), une entreprise biopharmaceutique de stade avancé, publie aujourd’hui le bilan semestriel de son contrat de liquidité avec ODDO BHF portant sur les actions DBV Technologies (le « Contrat de Liquidité »).
La mise en œuvre du Contrat de Liquidité est réalisée conformément à la Décision AMF n° 2021-01 du 22 juin 2021 relative aux contrats de liquidité sur titres de capital admis en pratique de marché.
Lors de la mise en place du Contrat de Liquidité, à compter du 1er juillet 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 41 159 titres DBV Technologies,
- 432 367,25 euros.
Il est rappelé qu’au 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 74 580 titres DBV Technologies,
- 527 891,63 euros.
Au 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 146 321 titres DBV Technologies,
- 396 088,22 euros.
Sur la période du 1er janvier 2026 au 30 juin 2026, ont été exécutées :
- 1 989 transactions à l’achat,
- 2 012 transactions à la vente.
Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :
- 2 707 915 titres et 8 836 273,65 euros à l’achat,
- 2 636 174 titres et 8 704 457,81 euros à la vente.
Le détail journalier des transactions réalisées au titre du Contrat de Liquidité sur la période du 1er janvier 2026 au 30 juin 2026 figure en annexe au présent communiqué.
À propos de DBV Technologies
DBV Technologies est une entreprise biopharmaceutique de stade avancé spécialisée dans le développement d’options de traitement des allergies alimentaires et autres affections immunologiques ayant d’importants besoins médicaux non satisfaits. DBV Technologies se concentre actuellement sur l’étude de l’utilisation de sa technologie exclusive, le patch VIASKIN®, pour traiter les allergies alimentaires causées par une réaction immunitaire hypersensible et caractérisées par une gamme de symptômes dont la gravité varie de légère à l’anaphylaxie potentiellement mortelle. Des millions de personnes vivent avec des allergies alimentaires, y compris de jeunes enfants. Grâce à l’immunothérapie épicutanée (EPIT), le patch VIASKIN® est conçu pour dispenser des quantités de microgrammes d’un composé biologiquement actif dans le système immunitaire à travers une peau intacte. L’EPIT est une nouvelle classe de traitement non invasif cherchant à modifier l’allergie sous-jacente d’un individu en rééduquant le système immunitaire à se désensibiliser à l’allergène en tirant parti des propriétés de tolérance immunitaire de la peau. DBV Technologies s’est engagée à transformer le traitement des personnes souffrant d’allergies alimentaires. Les programmes d’allergie alimentaire de la Société comprennent des études cliniques en cours avec le patch VIASKIN® peanut chez les jeunes enfants (de 1 à 3 ans) et les enfants (de 4 à 7 ans) allergiques à l’arachide.
Le siège mondial de DBV Technologies est situé à Châtillon, en France, avec des opérations nord-américaines basées à Warren, dans le New Jersey. Les actions ordinaires de la Société sont négociées sur le segment B d’Euronext Paris (symbole : DBV, code ISIN : FR0010417345) et les ADS de la Société (représentant chacun cinq actions ordinaires) sont négociés sur le Nasdaq Capital Market (DBVT – CUSIP : 23306J309).
Pour plus d’informations, veuillez consulter www.dbv-technologies.com et nous contacter sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.
VIASKIN est une marque déposée de DBV Technologies.
Contact avec les investisseurs
Jonathan Neely
DBV Technologies
jonathan.neely@dbv-technologies.com
Contact avec les médias
Brett Whelan
DBV Technologies
brett.whelan@dbv-technologies.com
Annexe - Détail journalier des transactions réalisées dans le cadre du Contrat de Liquidité
Période du 1er janvier 2026 au 30 juin 2026
Les données ci-dessous présentent, pour chaque journée de négociation, le nombre de transactions, les volumes échangés et les capitaux correspondants à l’achat et à la vente.
|Date
|Achats
|Ventes
|Nb transactions
|Nombre de titres
|Capitaux (€)
|Nb transactions
|Nombre de titres
|Capitaux (€)
|02/01/2026
|12
|7 500
|24 637,49
|11
|5 000
|16 640,06
|05/01/2026
|19
|12 600
|38 180,00
|1
|1 000
|3 325,00
|06/01/2026
|13
|10 600
|31 799,00
|1
|1 000
|3 095,00
|07/01/2026
|2
|4 800
|14 400,00
|7
|5 000
|15 225,00
|08/01/2026
|22
|35 000
|107 505,54
|13
|20 000
|62 091,01
|09/01/2026
|14
|15 000
|44 599,00
|21
|28 000
|84 481,93
|12/01/2026
|30
|27 093
|82 327,26
|14
|30 000
|92 237,50
|13/01/2026
|25
|27 907
|85 572,74
|10
|12 500
|38 862,50
|14/01/2026
|22
|20 750
|61 520,00
|16
|22 500
|67 537,25
|15/01/2026
|39
|47 500
|145 000,00
|30
|42 129
|130 148,71
|16/01/2026
|1
|2 500
|7 950,00
|35
|60 000
|197 900,00
|19/01/2026
|35
|54 146
|198 418,08
|45
|69 294
|261 747,04
|20/01/2026
|48
|63 604
|229 516,92
|26
|50 000
|182 062,50
|21/01/2026
|18
|30 683
|110 939,60
|32
|52 500
|193 212,50
|22/01/2026
|17
|33 817
|128 060,40
|23
|37 500
|142 661,18
|23/01/2026
|0
|0
|0,00
|18
|29 206
|117 895,46
|26/01/2026
|36
|35 000
|143 000,00
|1
|2 500
|10 475,00
|27/01/2026
|15
|12 500
|48 625,00
|9
|7 500
|29 675,00
|28/01/2026
|8
|15 000
|61 150,00
|10
|20 330
|83 482,70
|29/01/2026
|11
|15 000
|60 025,00
|0
|0
|0,00
|30/01/2026
|14
|15 224
|59 070,60
|2
|5 000
|19 700,00
|02/02/2026
|27
|39 776
|144 796,02
|13
|17 500
|65 475,00
|03/02/2026
|4
|10 000
|37 450,00
|9
|10 000
|38 362,50
|04/02/2026
|12
|15 000
|60 025,00
|21
|27 170
|110 792,30
|05/02/2026
|17
|17 500
|67 175,00
|4
|3 569
|13 976,11
|06/02/2026
|22
|36 000
|129 240,00
|2
|3 000
|10 920,00
|09/02/2026
|7
|12 000
|43 920,00
|22
|36 000
|134 140,00
|10/02/2026
|6
|8 000
|30 400,00
|19
|36 000
|143 660,00
|11/02/2026
|12
|36 000
|138 360,00
|9
|8 750
|34 400,00
|12/02/2026
|8
|8 000
|29 800,00
|5
|11 250
|42 640,00
|13/02/2026
|9
|11 614
|42 507,24
|4
|12 000
|44 680,00
|16/02/2026
|17
|35 386
|124 328,11
|0
|0
|0,00
|17/02/2026
|1
|4 000
|13 600,00
|3
|8 000
|27 720,00
|18/02/2026
|1
|4 000
|13 840,00
|4
|12 000
|42 100,00
|19/02/2026
|5
|16 000
|55 560,00
|10
|12 000
|42 280,00
|20/02/2026
|2
|8 000
|28 480,00
|6
|16 000
|58 040,00
|23/02/2026
|3
|12 000
|42 920,00
|9
|16 000
|58 040,00
|24/02/2026
|7
|4 000
|14 240,00
|6
|20 000
|73 800,00
|25/02/2026
|8
|12 000
|46 280,00
|7
|16 000
|62 440,00
|26/02/2026
|10
|20 000
|75 040,00
|0
|0
|0,00
|27/02/2026
|21
|28 000
|103 220,00
|7
|16 000
|59 840,00
|02/03/2026
|15
|12 001
|41 843,50
|17
|16 001
|59 443,50
|03/03/2026
|0
|0
|0,00
|1
|4 000
|15 360,00
|04/03/2026
|2
|8 000
|29 520,00
|0
|0
|0,00
|05/03/2026
|9
|16 001
|60 803,90
|11
|24 001
|94 803,90
|06/03/2026
|4
|12 001
|43 883,80
|1
|1
|3,80
|09/03/2026
|9
|12 000
|44 160,00
|17
|32 000
|123 480,00
|10/03/2026
|13
|11 349
|45 342,04
|8
|16 000
|65 520,00
|11/03/2026
|15
|20 651
|79 977,96
|0
|0
|0,00
|12/03/2026
|23
|36 000
|131 600,00
|0
|0
|0,00
|13/03/2026
|7
|12 000
|42 720,00
|15
|20 000
|73 200,00
|16/03/2026
|5
|8 498
|30 003,08
|20
|8 000
|28 760,00
|17/03/2026
|11
|11 502
|39 996,92
|2
|4 000
|13 960,00
|18/03/2026
|6
|20 000
|68 160,00
|0
|0
|0,00
|19/03/2026
|14
|8 000
|26 480,00
|6
|8 000
|26 920,00
|20/03/2026
|5
|8 000
|27 080,00
|15
|12 000
|41 320,00
|23/03/2026
|7
|12 186
|40 446,36
|7
|20 000
|67 880,00
|24/03/2026
|6
|12 000
|40 520,00
|4
|4 000
|13 740,00
|25/03/2026
|5
|12 000
|41 720,00
|18
|24 000
|84 440,00
|26/03/2026
|9
|8 000
|27 440,00
|7
|16 000
|56 240,00
|27/03/2026
|5
|8 175
|28 885,50
|14
|24 000
|87 080,00
|30/03/2026
|4
|7 825
|27 274,50
|3
|4 000
|14 200,00
|31/03/2026
|15
|12 000
|41 920,00
|9
|20 000
|72 000,00
|01/04/2026
|1
|4 000
|14 440,00
|8
|16 000
|59 240,00
|02/04/2026
|14
|28 000
|100 280,00
|2
|4 318
|15 733,42
|07/04/2026
|11
|12 000
|42 616,00
|1
|4 000
|14 400,00
|08/04/2026
|3
|12 000
|43 320,00
|13
|17 221
|64 006,54
|09/04/2026
|9
|4 000
|14 440,00
|4
|4 000
|14 560,00
|10/04/2026
|18
|36 000
|127 768,00
|22
|26 779
|95 220,11
|13/04/2026
|14
|24 000
|82 600,00
|27
|24 000
|84 584,00
|14/04/2026
|0
|0
|0,00
|6
|24 000
|89 872,00
|15/04/2026
|10
|16 000
|59 720,00
|1
|4 000
|15 560,00
|16/04/2026
|11
|20 000
|71 200,00
|1
|3 128
|11 417,20
|17/04/2026
|1
|4 000
|14 240,00
|7
|15 872
|56 974,08
|20/04/2026
|6
|16 000
|57 960,00
|5
|16 000
|59 240,00
|21/04/2026
|4
|8 001
|27 883,61
|5
|4 001
|14 443,61
|22/04/2026
|7
|12 000
|40 520,00
|10
|4 180
|14 387,20
|23/04/2026
|2
|8 000
|26 520,00
|4
|8 000
|26 800,00
|24/04/2026
|2
|8 000
|26 680,00
|7
|12 000
|40 480,00
|27/04/2026
|0
|0
|0,00
|4
|11 820
|41 060,80
|28/04/2026
|3
|4 000
|14 040,00
|5
|12 000
|42 680,00
|29/04/2026
|6
|4 001
|14 243,61
|3
|4 001
|14 603,61
|30/04/2026
|1
|1
|3,58
|2
|4 001
|14 563,58
|04/05/2026
|22
|44 000
|149 592,00
|5
|8 000
|27 720,00
|05/05/2026
|1
|4 000
|13 640,00
|8
|20 000
|69 200,00
|06/05/2026
|3
|8 000
|27 880,00
|10
|20 000
|70 912,00
|07/05/2026
|13
|12 000
|40 920,00
|7
|8 000
|28 160,00
|08/05/2026
|1
|4 000
|13 440,00
|16
|7 339
|25 198,16
|11/05/2026
|5
|5 486
|18 587,26
|9
|19 661
|68 433,84
|12/05/2026
|8
|20 000
|70 040,00
|22
|20 000
|70 160,00
|13/05/2026
|7
|10 515
|35 856,27
|1
|4 000
|14 160,00
|14/05/2026
|6
|12 001
|40 683,43
|7
|3 830
|12 983,74
|15/05/2026
|1
|1
|3,39
|5
|8 172
|27 775,08
|18/05/2026
|18
|16 291
|53 868,66
|2
|4 000
|13 360,00
|19/05/2026
|7
|11 709
|37 741,67
|2
|4 000
|12 960,00
|20/05/2026
|3
|8 000
|25 680,00
|4
|8 000
|25 920,00
|21/05/2026
|35
|39 461
|125 963,85
|45
|32 765
|104 996,58
|22/05/2026
|36
|41 465
|134 564,98
|24
|38 422
|125 502,43
|25/05/2026
|1
|1
|3,21
|28
|11 001
|36 099,81
|26/05/2026
|51
|57 996
|187 226,42
|37
|29 347
|94 640,63
|27/05/2026
|27
|29 540
|94 371,93
|39
|29 540
|94 862,17
|28/05/2026
|29
|34 900
|112 561,12
|26
|36 949
|119 709,09
|29/05/2026
|45
|34 636
|113 709,87
|50
|54 317
|180 114,10
|01/06/2026
|6
|12 000
|38 720,00
|1
|4 000
|12 960,00
|02/06/2026
|40
|44 471
|139 502,67
|8
|9 323
|29 520,46
|03/06/2026
|37
|40 689
|124 961,60
|38
|40 689
|125 612,62
|04/06/2026
|32
|40 778
|121 898,75
|55
|44 124
|132 529,40
|05/06/2026
|36
|68 118
|198 415,11
|53
|37 330
|108 954,18
|08/06/2026
|3
|5 091
|14 251,16
|4
|12 000
|34 320,00
|09/06/2026
|41
|46 255
|130 630,61
|54
|50 830
|150 563,45
|10/06/2026
|31
|49 047
|133 277,03
|34
|49 725
|135 810,62
|11/06/2026
|30
|28 395
|79 438,65
|22
|34 581
|97 055,91
|12/06/2026
|1
|408
|1 148,11
|50
|72 598
|212 397,87
|15/06/2026
|5
|6 870
|20 730,16
|46
|65 313
|202 736,17
|16/06/2026
|44
|61 048
|191 276,98
|36
|40 712
|129 424,18
|17/06/2026
|30
|43 656
|126 621,37
|32
|36 538
|106 286,24
|18/06/2026
|61
|71 957
|206 327,05
|27
|42 208
|122 773,17
|19/06/2026
|23
|42 017
|116 161,55
|28
|52 995
|147 717,80
|22/06/2026
|53
|46 656
|131 179,02
|50
|42 257
|119 548,59
|23/06/2026
|51
|61 396
|174 002,75
|35
|62 760
|178 816,46
|24/06/2026
|45
|55 846
|159 697,49
|46
|54 770
|157 555,17
|25/06/2026
|56
|62 148
|177 937,74
|44
|58 952
|169 542,24
|26/06/2026
|18
|34 562
|95 882,81
|50
|69 263
|194 862,27
|29/06/2026
|62
|57 608
|169 404,32
|36
|57 823
|170 500,02
|30/06/2026
|53
|123 205
|326 744,31
|119
|72 518
|198 164,77
|Total
|1 989
|2 707 915
|8 836 273,65
|2 012
|2 636 174
|8 704 457,81
Source : déclarations mensuelles et relevés d’exécutions ODDO BHF pour DBV Technologies sur la période du 1er janvier au 30 juin 2026.
Pièce jointe