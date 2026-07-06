AGF déclare le total de son actif géré et de ses actifs donnant droit à des commissions pour juin 2026

TORONTO, 06 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Société de Gestion AGF Limitée (« AGF ») a déclaré un actif géré global, ainsi que des actifs donnant droit à des commissions totalisant 76,8 milliards $, au 30 juin 2026.



Actif géré



(en milliards $)





30 juin

2026

31 mai

2026

% de

changement

d’un mois sur

l’autre





30 juin

2025

% de

changement

d’une année

sur l’autre Total des FCP 39,0 $ 38,0 $ 32,0 $ Fonds négociés en Bourse et comptes à gestion distincte 5,3 $ 4,8 $ 3,0 $ Comptes distincts, de sous-conseillers 6,7 $ 6,6 $ 6,6 $ Patrimoine Privé AGF 9,9 $ 10,0 $ 8,7 $ Sous-total (avant l’actif géré et les actifs donnant droit à des commissions de Partenaires Capital AGF1) 60,9 $ 59,4 $ 50,3 $ Partenaires Capital AGF 13,8 $ 13,2 $ 2,6 $ Total de l’actif géré 74,7 $ 72,6 $ 2,9 % 52,9 $ 41,2 % Actifs donnant droit à des commissions de Partenaires Capital AGF1 2,1 $ 2,1 $ 2,1 $ Total de l’actif géré et des actifs donnant droit à des commissions1 76,8 $ 74,7 $ 2,8 % 55,0 $ 39,6 % Actif géré quotidien moyen des FCP 38,4 $ 37,3 $ 31,3 $









Actif géré des FCP par catégorie

(en milliards $)





30 juin

2026

31 mai

2026

30 juin

2025 Fonds d’actions canadiennes 4,9 $ 4,9 $ 4,6 $ Fonds d’actions américaines et d’actions internationales 26,3 $ 25,4 $ 20,2 $ Fonds équilibrés canadiens 0,1 $ 0,1 $ 0,1 $ Fonds équilibrés américains et internationaux 1,5 $ 1,5 $ 1,5 $ Fonds de titres à revenu fixe canadiens 2,4 $ 2,4 $ 2,0 $ Fonds de titres à revenu fixe américains et internationaux 3,5 $ 3,4 $ 3,3 $ Fonds de marché monétaire canadiens 0,3 $ 0,3 $ 0,3 $ Total de l’actif géré des FCP 39,0 $ 38,0 $ 32,0 $







Actif géré et actifs donnant droit à des commissions de Partenaires Capital AGF



(en milliards $)



30 juin

2026

31 mai

2026

30 juin

2025 Actif géré de Partenaires Capital AGF 13,8 $ 13,2 $ 2,6 $ Actifs donnant droit à des commissions de Partenaires Capital AGF1 2,1 $ 2,1 $ 2,1 $ Total de l’actif géré et des actifs donnant droit à des commissions de Partenaires Capital AGF1 15,9 $ 15,3 $ 4,7 $

1 Les actifs donnant droit à des commissions représentent les actifs dans lesquels AGF détient des intéressements et touche des commissions récurrentes, sans toutefois détenir une participation dans les sociétés assumant la gestion de tels actifs.



Au sujet de La Société de Gestion AGF Limitée

Fondée en 1957, La Société de Gestion AGF Limitée (AGF) est une société indépendante de gestion de placements diversifiés à l’échelle mondiale. Nos sociétés offrent l’excellence en investissant sur les marchés publics et privés, dans le cadre de trois secteurs d’activités : Placements AGF, Partenaires Capital AGF et Patrimoine Privé AGF.



AGF apporte de la discipline selon une approche visant à incorporer des pratiques d’entreprise saines, responsables et durables. Le savoir-faire collectif d’AGF en matière de placement, qui repose sur ses compétences axées sur des activités fondamentales et quantitatives, de même que sur l’investissement privé, se transmet à l’échelle mondiale à une vaste clientèle, depuis les conseillers financiers et leurs clients, jusqu’aux particuliers bien nantis et aux investisseurs institutionnels comprenant des caisses de retraite, des programmes d’entreprise, des fonds souverains, des fonds de dotation et des fondations.

AGF, dont le siège social est situé à Toronto (Canada), a des bureaux et des équipes de service de l’exploitation et de service à la clientèle sur place en Amérique du Nord et en Europe. Avec un actif géré, ainsi que des actifs donnant droit à des commissions, totalisant plus de 76 milliards $, AGF offre ses produits et services à plus de 820 000 investisseurs. AGF est inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole « AGF.B ».

Les actionnaires de La Société de Gestion AGF Limitée, les analystes et les représentants des médias peuvent communiquer avec la personne suivante :

Nick Smerek

Vice-président, Planification et analyse financières

416-865-4337, InvestorRelations@agf.com