Kommunala hyresvärden lanserar hemokratihandbok

Svenska Bostäder vill lyssna mer på sina hyresgäster. Nu lanserar det allmännyttiga bostadsbolaget en handbok med verktyg, checklistor och 35 tips för hur det ska gå till.

Hemokrati är ett begrepp som Svenska Bostäder har hittat på. Det står för hem och demokrati.

Hemokrati belyser vad ett allmännyttigt boende är och bör vara. Den som bor hos Svenska Bostäder, hyr lokal i våra fastigheter, eller berörs av oss som invånare i staden ska få göra sin röst hörd, säger Stefan Sandberg, vd på Svenska Bostäder.

Exakt hur det kan gå till när hyresgäster och stockholmare gör sina röster hörda beskrivs i handboken. Det kan till exempel handla om att du som är hyresgäst engagerar dig i lokala hyresgästföreningar, svarar på kundundersökningar eller skickar in förbättringsförslag.

Från hemokratihandboken

5 tips för ett bra samarbete med lokala hyresgästföreningar

Åk ut och träffa föreningarna.

Ta dig tid att lyssna.

Ha en dialog och informera om sådant som är på gång.

Be om hjälp med olika utmaningar.

Sätt upp spelregler tillsammans.

När vi som är en stor hyresvärd i Stockholm visar att vi lyssnar och agerar på våra hyresgästers idéer, då ökar också viljan att engagera sig. I en hemokrati är det, precis som i en demokrati, viktigt att samarbeta. Saker och ting fungerar bäst när alla – hyresgäster, lokalkunder, medarbetare och invånare – är delaktiga och delar på ansvaret, säger Åsa Steen, förvaltningschef på Svenska Bostäder.

Handboken går att beställa digitalt. Hör av dig till press@svenskabostader.se för mer information.

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