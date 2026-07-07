VALLOUREC OBTIENT LA CERTIFICATION DU GLOBAL STEEL CLIMATE COUNCIL POUR SA TRAJECTOIRE DE DÉCARBONATION

Meudon, le 07 juillet 2026 – Vallourec, leader mondial des solutions tubulaires premium sans soudure, annonce que sa trajectoire de décarbonation a été certifiée par le Global Steel Climate Council (GSCC). Cette certification structure le plan de transition du Groupe, porté par l’excellence opérationnelle de ses sites industriels et une collaboration étroite avec ses fournisseurs, ses clients et l’ensemble de ses partenaires.

Cette certification confirme que la trajectoire de transition climatique de Vallourec est alignée sur le Steel Climate Standard du GSCC, un référentiel international reconnu qui soutient les objectifs de l'Accord de Paris. À l'issue d'une évaluation indépendante menée par CARES, organisme de certification agréé par le GSCC, l'intensité moyenne des émissions de carbone de l'acier produit par Vallourec (Corporate Average Steel Emissions Intensity – CASEI) a été certifiée à 1,70 tonne de CO₂e par tonne d'acier laminé à chaud pour son année de référence 2021. Les actions mises en place par le Groupe ont déjà permis de réduire cette intensité à 1,16 tCO 2 e par tonne en 2025, ce qui confirme l’alignement du Groupe avec le standard du GSCC, qui fixe un seuil maximal de 1,20 tCO 2 e par tonne d’acier laminé à chaud à l’horizon 2030.

Depuis plus de vingt ans, Vallourec déploie une stratégie climatique ambitieuse. En 2025, le Groupe a atteint avec 3 ans d’avance sur son planning, les objectifs de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre fixés dans sa précédente feuille de route climatique et a adopté une nouvelle trajectoire de décarbonation alignée sur le Steel Climate Standard du GSCC. Au-delà de son objectif concernant l'acier laminé à chaud, Vallourec vise également une réduction de 30 % de l'empreinte carbone de ses tubes finis d'ici à 2030 (versus 2021) ainsi qu'une diminution de 25 % de ses émissions globales de scopes 1, 2 et 3 sur la même période.

Philippe Guillemot, Président du Conseil d’Administration & Directeur Général a commenté : « La certification de notre trajectoire de réduction des émissions fondée sur une approche scientifique par le Global Steel Climate Council confirme la solidité de notre trajectoire de décarbonation et notre engagement à aligner notre production d'acier sur les objectifs de l'Accord de Paris. En combinant excellence opérationnelle, production d'acier bas carbone, économie circulaire et innovation, nous traduisons cette ambition en résultats sur l'ensemble de notre outil industriel, et continuons à fournir les solutions tubulaires premium dont nos clients ont besoin. »

Adina Renee Adler, Directrice exécutive du GSCC, a ajouté : « Nous sommes heureux d'accueillir Vallourec au sein du GSCC. En tant que premier membre certifié combinant une production sidérurgique intégrée et une production par fours électriques à arc (EAF), Vallourec démontre qu'une décarbonation ambitieuse est possible quelle que soit la technologie de production utilisée. Vallourec rejoint huit autres membres déjà certifiés et contribue à renforcer une dynamique qui a déjà permis d'éviter près de 3 millions de tonnes de CO₂e grâce à des réductions vérifiées de manière indépendante. L’engagement du Groupe à atteindre une intensité de 1,20 tonne de CO₂e d'ici à 2030 étend notre approche fondée sur les résultats à de nouveaux procédés de production et accroit l'impact collectif de notre industrie. »



À propos de Vallourec

Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l’énergie et pour d’autres applications parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des équipements mécaniques ultra-performants. Fidèle à son esprit pionnier et fort d’une R&D de pointe, Vallourec ne cesse de repousser les frontières technologiques. Implanté dans une vingtaine de pays, au plus près de ses clients, le Groupe rassemble près de 13 000 collaborateurs passionnés et engagés qui offrent bien plus que des tubes : ils proposent des solutions toujours plus innovantes, fiables et compétitives, pour rendre possibles tous les projets. Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0013506730, Ticker VK), Vallourec fait partie des indices CAC Mid 60, SBF 120 et Next 150 et est éligible au Service de Règlement Différé (SRD). Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d’American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (code ISIN : US92023R4074, Ticker : VLOWY).

À propos du Global Steel Climate Council

Le Global Steel Climate Council (GSCC) est une organisation à but non lucratif dont la mission est de promouvoir une norme mondiale, applicable à l'ensemble de l'industrie sidérurgique et neutre sur le plan technologique, afin de réduire les émissions du secteur. En certifiant des objectifs de réduction des émissions fondés sur des données scientifiques, en favorisant une comptabilité carbone transparente et en encourageant les investissements dans les technologies bas carbone, le GSCC accompagne les producteurs et les utilisateurs d'acier dans l'atteinte de leurs objectifs de décarbonation. Ses membres regroupent des producteurs d'acier, des associations professionnelles et des organisations représentant l'ensemble de la chaîne de valeur de l'acier, présents dans plus de 80 pays à travers le monde.

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