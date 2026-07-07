Cyllene Therapeutics (anciennement EG427) lève 33 millions d’euros lors d’une Série C pour accélérer le développement clinique d’EG110A et l’expansion de son pipeline

Financement mené conjointement par GordonMD Global Investments® LP et M Ventures

EG 427 devient Cyllene Therapeutics

Paris , 07 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cyllene Therapeutics, précédemment EG 427, a annoncé aujourd’hui la clôture d’un tour de financement de Série C de 33 millions d’euros, mené conjointement par de nouveaux investisseurs, GordonMD Global Investments et M Ventures. Les investisseurs historiques, dont Andera Partners, Bpifrance via son fonds Innobio3 et Lamond Ventures, ont également participé à ce tour de table.

Les fonds levés seront utilisés pour financer la poursuite du développement clinique d’EG110A, le premier candidat médicament de précision à ADN de la société, dans plusieurs indications chroniques sévères en neuro-urologie, en commençant par l’hyperactivité neurogène du détrusor (NDO). Ils financeront également l’expansion de sa plateforme HERMES de vecteurs HSV-1 non réplicatifs (nrHSV-1).

Concomitamment à ce financement, la société change de dénomination et devient Cyllene Therapeutics (« Cyllene Tx »), symbole de sa progression vers des développements cliniques avancés à l’échelle mondiale. Ce nom est une référence au Mont Cyllene qui, dans la mythologie grecque, est le lieu de naissance d’Hermès, source d’inspiration de la technologie HERMES permettant une délivrance sûre et ciblée d’ADN thérapeutique.

« Ce financement marque une étape décisive pour notre société alors que nous continuons à faire progresser EG110A vers un développement clinique avancé et dans de multiples indications, tout en développant notre pipeline de candidats médicaments issus de notre plateforme HERMES », a déclaré Philippe Chambon, MD, PhD, Directeur Général de Cyllene Tx. « Les données cliniques préliminaires générées à ce jour avec EG110A confortent notre conviction que les médicaments à ADN ciblés peuvent offrir une efficacité durable avec un excellent profil de sécurité dans les maladies chroniques en neurologie. Ce financement nous permettra d’aller plus loin dans la mise à disposition de cette approche auprès d’un plus grand nombre de patients. »

« Cyllene Tx illustre parfaitement le type d’innovation fondée sur la science permettant de répondre à des besoins médicaux majeurs, que nous soutenons chez M Ventures. La plateforme HERMES représente une approche fondamentalement différente de la médecine génétique qui a le potentiel de traiter plusieurs maladies neurologiques très invalidantes avec précision et de façon durable. Nous sommes ravis de co-diriger ce tour de table aux côtés de GordonMD et de nous associer à l’équipe de Cyllene Tx alors que la Société fait progresser EG110A vers des étapes cliniques décisives », a déclaré Björn Kuhl, directeur chez M Ventures.

« Les résultats cliniques initiaux avec EG110A démontrent la faisabilité des thérapies de précision en neuro-neurologie. Avec ce financement, la société est en bonne position pour devenir une biotech de stature mondiale développant son portefeuille de produits dans des indications majeures en neurologie, telles que la douleur et de la migraine », déclare Craig Gordon, MD, Directeur Général de GordonMD.

Dans les études cliniques en cours, EG110A continue de démontrer des résultats encourageants en termes d’efficacité et de sécurité chez des patients atteints d’hyperactivité neurogène du détrusor associée à une lésion de la moelle épinière. Des données cliniques récentes ont montré des réductions substantielles et durables des épisodes d’incontinence urinaire 9 mois après le traitement. Ces résultats apportent une première validation du potentiel de la thérapie pour l’amélioration de la vie quotidienne des patients ; ils valident également l’approche de ciblage sélectif des neurones sensoriels de type C, retenue par la Société, pour traiter les causes racines de l’hyperactivité vésicale.

Cyllene Tx prévoit d’initier une étude de Phase 2b/3 avec EG110A en 2027 pour évaluer plus en détail la posologie, la sécurité, l’efficacité et la durabilité du traitement tandis que l’efficacité à très long terme sera suivie dans une autre étude observationnelle, sur une période pouvant s’étaler sur 5 ans. En parallèle, Cyllene Tx étendra EG110A à des indications supplémentaires, notamment la vessie hyperactive.

À propos de Cyllene Therapeutics

Cyllene Therapeutics est le leader mondial de l’utilisation des vecteurs non-réplicatifs dérivés de HSV-1 (nrHSV-1) en neurologie. Cyllene Tx conduit actuellement une étude de phase 1b/2a aux États-Unis avec son principal candidat médicament à ADN, EG110A, chez des patients atteints d’incontinence urinaire due à une hyperactivité neurogène du détrusor (vessie neurogène). Ce premier essai chez l’homme avec ce type de vecteur, cible les maladies des neurones sensoriels. EG110A est destiné au traitement de multiples maladies graves de la vessie, telles que la vessie hyperactive (OAB), et a le potentiel de constituer une amélioration majeure par rapport aux thérapies existantes, permettant de meilleurs soins pour les patients et des coûts moindres pour les systèmes de santé. La plateforme de vecteurs propriétaires HERMES de la société permet de développer des thérapies ciblées pour le traitement des maladies prévalentes du système nerveux périphérique et central. Ses vecteurs peuvent réaliser une transduction focale dans des régions spécifiques, puis une expression sélective des transgènes dans des sous-ensembles ciblés de neurones grâce au contrôle d’éléments de régulation sophistiqués. Avec une sécurité clinique démontrée et la possibilité d’administrer des doses répétées, la large capacité de charge utile des vecteurs nrHSV-1 permet une délivrance polyvalente d’ADN thérapeutique pour une médecine génomique plus efficiente

Pour plus d’information

www.cyllene-tx.com www.linkedin.com/company/cyllene-tx

Contacts

Company: Cyllene Therapeutics

Philippe Chambon, M.D., Ph.D.,

Founder, Chairman and CEO

pchambon@cyllene-tx.com

Media Relations: Rose Piquante Consulting

Sophie Baumont

sophie.baumont@rosepiquante-consulting.com

+33 627 74 7449

À propos de GordonMD Global Investments

GordonMD Global Investments® LP est une société d'investissement basée à Beverly Hills, axée sur les opportunités de rupture dans le secteur biopharmaceutique. Dirigé par le Dr Craig Gordon, GordonMD poursuit une stratégie rigoureuse, centrée sur la médecine de précision, les nouvelles plateformes thérapeutiques et les entreprises en phase clinique susceptibles de redéfinir les standards de soins.

Pour plus d'informations, visitez : www.gordonmdglobalinvestment.com

À propos de M Ventures

M Ventures est la branche stratégique et de capital-risque d’entreprise de Merck. Depuis son siège social aux Pays-Bas et ses bureaux en Allemagne, aux États-Unis et en Israël, M Ventures investit à l’échelle mondiale dans des idées transformationnelles portées par des entrepreneurs innovants. Jouant un rôle actif dans ses sociétés en portefeuille, M Ventures s’associe aux équipes de direction et à ses co-investisseurs pour transformer les découvertes scientifiques en succès commerciaux. M Ventures se concentre sur l’identification et le financement de solutions innovantes, certaines représentant des défis parmi les plus difficiles, par la création d’entreprises et des investissements en capital dans des domaines qui impacteront la vitalité et la durabilité des activités actuelles et futures de Merck.

Pour plus d’informations, visitez : www.m-ventures.com

CE COMMUNIQUÉ DE PRESSE EST À TITRE UNIQUEMENT INFORMATIF. IL NE S'AGIT PAS D'UNE OFFRE OU D'UNE SOLLICITATION CONCERNANT L'ACHAT OU LA VENTE D'UN FONDS OU D'UN TITRE.

Cyllene Therapeutics 13 rue Watt, 75013 Paris, France