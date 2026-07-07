Elis : Déclaration des transactions sur actions propres du 29 juin au 3 juillet 2026

 | Source: Elis S.A. Elis S.A.

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées
du 29 juin au 3 juillet 2026

Puteaux, le 7 juillet 2026        

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, notamment le Règlement (UE) 2016/1052, Elis déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 29 juin 2026 au 3 juillet 2026 dans le cadre du programme de rachat autorisé par la 15ème résolution de l’assemblée générale des actionnaires du 21 mai 2026 :

Présentation agrégée :

Nom de
l'émetteur		Code Identifiant de l'émetteur
(LEI)		Jour de la transactionCode identifiant
de l’instrument
financier
(ISIN)		Volume total journalier (en nombre d’actions)Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (en euros)Marché (MIC Code)
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49229/06/2026FR001243512112 46727,4269AQEU
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49229/06/2026FR001243512160 93527,4175CCXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49229/06/2026FR001243512110 34527,4202TQEX
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49229/06/2026FR001243512190 42627,4244XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49230/06/2026FR001243512112 41127,3734AQEU
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49230/06/2026FR001243512158 40027,3769CCXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49230/06/2026FR00124351219 96227,3808TQEX
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49230/06/2026FR001243512189 00527,3751XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49201/07/2026FR001243512112 22227,1035AQEU
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49201/07/2026FR001243512156 23027,1012CCXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49201/07/2026FR00124351219 58527,1082TQEX
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49201/07/2026FR001243512189 07427,1027XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49202/07/2026FR001243512112 05027,2817AQEU
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49202/07/2026FR001243512156 49227,2775CCXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49202/07/2026FR001243512110 02127,2751TQEX
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49202/07/2026FR001243512191 04327,2961XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49203/07/2026FR001243512112 04128,0456AQEU
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49203/07/2026FR001243512156 82828,0507CCXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49203/07/2026FR001243512111 00728,0569TQEX
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49203/07/2026FR001243512192 79828,0403XPAR
 Total853 34227,4496 

Opérations d’achat d’actions propres ayant pour objet (i) de couvrir, en premier lieu, les plans d’actions de performance arrivant à échéance et l’abondement du plan d’actionnariat salarié international Elis for All 2026, puis (ii) de couvrir, en second lieu, les obligations de livraison d'actions propres, au titre de la conversion éventuelle des Obligations Convertibles ou Echangeables en Actions Nouvelles ou Existantes (OCEANE), à échéance du 22 septembre 2029, puis (iii) pour le surplus, d’être annulées, en application de la 28ème résolution de l’assemblée générale mixte du 21 mai 2026.

Contacts

Nicolas Buron
Directeur Relations Investisseurs, Financement et Trésorerie
Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Charline Lefaucheux
Relations Investisseurs
Tél : + 33 (0)1 75 49 98 15 - charline.lefaucheux@elis.com

Pièce jointe


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