Audacia annonce l'arrivée de Constance d'Avout en tant que Partner pour renforcer le déploiement des activités d’investissement d’Audacia dans les secteurs stratégiques

Paris, le 7 juillet 2026, 8h00 CEST, Audacia (FR00140059B5 – ALAUD), entreprise de private equity spécialisée dans le Capital Développement, le Capital Immobilier et le Capital Innovation, reconnue pour ses thèses d’investissement pionnières, notamment dans le Quantique et le New Space, annonce le recrutement de Constance d'Avout en tant que Partner au sein du pôle Capital Développement en charge de l'écosystème Défense. Elle rejoint l'équipe d'investissement pour renforcer le déploiement de ses activités sur les secteurs stratégiques, avec une responsabilité particulière sur Straton, le fonds d'Audacia dédié au financement des PME de la Base industrielle et technologique de défense (BITD).

Cette nomination s’appuie sur son expérience des investissements industriels, des technologies stratégiques et de l’accompagnement des dirigeants dans des environnements en forte transformation.

Un parcours de 15 ans en private equity et en finance

Diplômée de l'EM Lyon Business School, Constance d'Avout (38 ans) a débuté sa carrière chez Moelis & Company à Londres, où elle a exercé pendant deux ans en tant qu'analyste en fusions-acquisitions et restructuring, contribuant à des analyses de valorisation (LBO, DCF, comparables) et à l'exécution de mandats complexes.

Elle a ensuite rejoint EQT Partners à Londres pendant près de quatre ans, où elle a investi au sein de fonds de crédit (Credit Opportunities et Mid-Market Credit), intervenant notamment en tant que prêteur senior dans la restructuration de Tiama, puis comme actionnaire de la société jusqu'à sa cession réussie à Caravelle.

Constance d'Avout a poursuivi son parcours chez Silverfleet Capital à Paris, fonds de private equity mid-market (870 M€ sous gestion), où elle a évalué et suivi des investissements majoritaires dans des sociétés françaises valorisées entre 75 et 300 M€.

Depuis 2020, elle exerçait les fonctions de Principal puis Directrice, et enfin Senior Director chez Wendel, où elle a piloté des investissements en fonds propres compris entre 300 et 600 M€, notamment dans les secteurs de l'industrie, de l'éducation, des services aux entreprises et de la durabilité dont elle avait la responsabilité sectorielle directe. En charge d’une équipe d'investissement de six personnes, elle a notamment mené les opérations Globeducate (ticket de 600 M€), Constantia Flexibles (gestion de la sortie, EBITDA d'environ 300 M€, EV de sortie supérieure à 2 Md€), ainsi que la restructuration de Tsebo.

Une expérience confirmée de la gouvernance

Au cours de sa carrière, Constance d'Avout a siégé au conseil d'administration de plusieurs sociétés de portefeuille de premier plan, parmi lesquelles Tsebo, Constantia Flexibles et Globeducate, ainsi qu'au sein du fonds de dotation Wendel Cares. Cette expérience de la gouvernance de sociétés industrielles et de services d'envergure internationale constitue un atout majeur pour accompagner la montée en puissance des participations de Straton.

Olivier de Panafieu, Directeur général d’Audacia, déclare : « Nous sommes très heureux d’accueillir Constance au sein d’Audacia. Son parcours au sein de grandes maisons du private equity, son expérience des conseils d’administration et sa capacité à accompagner les dirigeants dans leurs projets de transformation constituent des atouts précieux pour poursuivre le développement d’Audacia. Son arrivée vient renforcer nos équipes à un moment où nous accélérons notre trajectoire de croissance et portons de nouveaux projets stratégiques. »

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À propos d’AUDACIA

Fondée en 2006 par Charles Beigbeder, Audacia est une société de gestion indépendante cotée sur Euronext Growth Paris (ISIN : FR00140059B5 ; ticker : ALAUD), éligible au PEA et au PEA-PME. Le groupe propose des solutions d'investissement diversifiées autour de trois métiers : Capital Développement, Capital Immobilier et Capital Innovation. Ce dernier couvre notamment les technologies quantiques, le New Space, la décarbonation, le nouveau nucléaire et la défense. Depuis sa création, Audacia a investi plus d'un milliard d'euros dans plus de 400 entreprises.

À propos de Straton

Straton est le fonds d'Audacia dédié au financement des PME et ETI non cotées de la Base industrielle et technologique de défense (BITD) française. D'une taille cible comprise entre 100 et 150 M€, il investit des tickets de 2 à 15 M€ dans des entreprises évoluant autour de trois axes : innovation technologique (spatial, IA, cybersécurité, drones), montée en cadence industrielle, et résilience des chaînes d'approvisionnement et de maintenance des forces armées.

Mnémonique : ALAUD

Code ISIN : FR00140059B5

Euronext Growth Paris





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