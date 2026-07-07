Glice AG spricht am 60. Ordentlichen ISU-Kongress 2026 über die Zukunft der Eis-Infrastruktur für den Eislaufsport

ISU-KONGRESS 2026 · TENERIFFA

LUZERN, Schweiz, July 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Im Juni sprach die Glice AG, der Schweizer Hersteller von synthetischem Eis, auf Einladung des Verbands am 60. Ordentlichen Kongress der International Skating Union (ISU) in Teneriffa (10.–12. Juni 2026). Glice-Mitgründer und CEO Viktor Meier hielt seine Ansprache vor 280 Delegierten — Verbandsvertreterinnen und -vertretern, Trainerinnen und Trainern sowie Athletinnen und Athleten.

Der Einladung vorausgegangen waren Tests des synthetischen Eises der neuesten Generation von Glice durch ISU-Fachpersonal in Lausanne. Zuvor hatten unabhängige Tests des Fraunhofer-Instituts für Werkstoffmechanik IWM in Freiburg ergeben, dass die Oberfläche von Glice das Gleitgefühl von herkömmlichem Eis nachbildet und unter Kufenbelastung eine deutlich geringere Reibung aufweist als jede zuvor getestete synthetische Oberfläche.

In seiner Ansprache beschrieb Meier den Druck, dem der Sport ausgesetzt ist: „Der Eislaufsport steht aufgrund steigender Energiekosten unter Druck. Junge Läuferinnen und Läufer in weiten Teilen der Welt trainieren weniger, als ihr Talent verdient — nicht weil das Talent fehlt, sondern weil das Eis fehlt.“

Meier stellte zwei Fallbeispiele vor. Der Eislaufclub Wallisellen in der Schweiz trainiert nun ganzjährig — im Sommer auf Glice und im Winter auf herkömmlichem Eis. Das Centro Asturiano, eine Akademie in Mexiko-Stadt, in einem Land mit wenig Eissport-Infrastruktur, trainiert seine Schülerinnen und Schüler überwiegend auf Glice; mehrere von ihnen haben bei Wettkämpfen Goldmedaillen gewonnen.

ISU-Präsident Jae Youl Kim erklärte: „Wir haben uns sehr gefreut, die Glice AG am 60. Ordentlichen ISU-Kongress in Teneriffa begrüßen zu dürfen, damit sie ihre neuesten Entwicklungen und Möglichkeiten für den Breitensport vorstellt. Während herkömmliches Eis für unsere Sportarten der Maßstab bleibt, können Innovationen wie Glice eine wertvolle ergänzende Rolle dabei spielen, den Zugang zum Eislaufsport dort zu erweitern, wo keine herkömmlichen Eisflächen verfügbar sind. Indem sie es mehr Menschen ermöglichen, das Eislaufen an neuen Orten zu erleben, können solche Lösungen dazu beitragen, neue Teilnehmerinnen und Teilnehmer an unseren Sport heranzuführen und sein langfristiges Wachstum weltweit zu unterstützen. Als globaler Verband ist es unsere Verantwortung, alternative Ansätze zu erkunden, die dazu beitragen können, die Teilhabe zu verbreitern und künftigen Generationen neue Wege in den Eislaufsport zu eröffnen.“

„Glice auszuprobieren hat unglaublich viel Spaß gemacht — ich war überrascht, wie schnell ich mich daran gewöhnt habe und wie zugänglich es das Eislaufen macht“, sagte Kaitlyn Weaver, zweifache Olympiateilnehmerin und dreifache WM-Medaillengewinnerin im Eistanz.

„Es ist besonders für Anfängerinnen und Anfänger intuitiv, und ich würde es jedem empfehlen, der in den Sport einsteigen möchte“, ergänzte Evan Bates, zweifacher Olympiasieger und dreifacher Weltmeister im Eistanz.

Eine Glice-Demonstrationsfläche war am Kongressort installiert und zog den ganzen Tag über Delegierte an.



Über die Glice AG

Die 2012 in Luzern (Schweiz) gegründete Glice AG ist in über 100 Ländern tätig. Ihre Paneele der neuesten Generation sind die einzige synthetische Eislauffläche, deren Gleiteigenschaften vom Fraunhofer-Institut unabhängig als gleichwertig mit gekühltem Eis bestätigt wurden. www.glice.com

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/eb368519-7366-41a9-9e37-0dc020a53a08