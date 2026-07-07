„Die Pracht des Weltkulturerbes, kulturelle Renaissance“ – Das Kulturforum zur Ming-Dynastie 2026 wird im Landschaftsgebiet der Ming-Gräber eröffnet

PEKING, July 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 4. Juli wurde das Kulturforum der Ming-Dynastie 2026 unter dem Motto „Die Pracht des Weltkulturerbes – Eine kulturelle Renaissance“ im Besucherzentrum des Landschaftsschutzgebiets der Ming-Gräber im Bezirk Changping offiziell eröffnet. An dem Forum nahmen führende Historiker, Experten für Kulturerbe, Fachleute aus dem Kulturtourismus, Unternehmer aus der Branche sowie Liebhaber der Ming-Kultur aus dem ganzen Land teil. Im Rahmen von wissenschaftlichen Seminaren, Sonderausstellungen, Begleitveranstaltungen und digitalen Präsentationen beleuchtete das Forum die heutige Bedeutung der Kultur der Ming-Dynastie. Unter Nutzung der einzigartigen Lage von Changping am Schnittpunkt dreier bedeutender Kulturräume bot die Stadt eine neue Antwort auf die Frage, wie Chinas herausragende traditionelle Kultur bewahrt und weiterentwickelt werden kann.

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Das zweitägige Forum umfasste vier Hauptteile: eine Eröffnungsfeier, vier parallel stattfindende Foren, ein wissenschaftliches Symposium zum 70. Jahrestag der Ausgrabungen am Dingling-Mausoleum sowie eine thematische Ausstellung mit Kulturgütern aus der Ming-Dynastie. Das Event schuf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen wissenschaftlicher Tiefe, öffentlicher Beteiligung und kommunikativer Wirkung und etablierte sich als nationale Plattform für den kulturellen Austausch im Ming-Kontext, die sich durch Professionalität, technologische Innovation und globale Ausrichtung auszeichnet.

Die Eröffnungsfeier versammelt führende Experten und schlägt eine Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart, um die Kultur der Ming-Dynastie zu feiern

Um 9 Uhr begann die Eröffnungszeremonie mit dem immersiven KI-Kurzfilm „Chang Xiaoming nimmt Sie mit auf eine Reise durch die Kultur der Ming-Dynastie“, in dem der holografische virtuelle digitale Mensch „Chang Xiaoming“ durch ikonische kulturelle Sehenswürdigkeiten der Ming-Dynastie wie die Verbotene Stadt, die Stadt Gonghua, den Juyong-Pass und die Ming-Gräber führt. Das Wechselspiel zwischen dem Virtuellen und dem Realen zeichnete ein lebendiges Bild der großartigen Kulturlandschaft der Ming-Dynastie.

Bei der Eröffnungsfeier bildeten drei Grundsatzreden den wissenschaftlichen Schwerpunkt. Professor Mao Peiqi von der Renmin-Universität China und Ehrenberater der Chinesischen Gesellschaft für die Geschichte der Ming-Dynastie hielt einen Vortrag mit dem Titel „Die Ming-Dynastie: eine entscheidende Phase in der Entwicklung eines vereinten, multiethnischen Chinas“, in dem er die zentrale Rolle der Dynastie bei der Schaffung einer vereinten, multiethnischen Nation verdeutlichte. Shan Jixiang, der sechste Kurator des Palastmuseums, hielt einen Vortrag zum Thema „Das chinesische Kulturerbe und das kulturelle Selbstbewusstsein“ und erläuterte dabei die heutige Bedeutung der Bewahrung der Ming-Kultur aus der Perspektive des Denkmalschutzes. Der wissenschaftliche Mitarbeiter Chen Xiaoshan vom Institut für Naturwissenschaftsgeschichte der Chinesischen Akademie der Wissenschaften befasste sich mit dem Austausch zwischen China und dem Ausland während der Ming-Dynastie und analysierte die weitreichenden Auswirkungen der Einführung amerikanischer Nutzpflanzen und Waren auf die chinesische Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur.

Eine musikalische Darbietung des Gedichts „Lied von morgen“ aus der Ming-Dynastie durchzog die gesamte Zeremonie, wobei seine anmutige Melodie die philosophischen Betrachtungen der Gelehrten der Ming-Zeit zum Ausdruck brachte. Die interaktive holografische Projektion „Chang Xiaoming: Eine Aufzeichnung des Wissens der Ming-Dynastie“ wurde zu einem Höhepunkt des Events, da der digitale Mensch mit den ausgestellten Artefakten interagierte und einen virtuellen Dialog mit den Gelehrten der Ming-Dynastie führte, wodurch ein zeitübergreifender intellektueller Austausch entstand, der sich über sechs Jahrhunderte erstreckte.

Im Rahmen einer Podiumsdiskussion führten drei renommierte Experten – Lyu Zhou von der Tsinghua-Universität, Tang Gengsheng von der Zhu-Yuanzhang-Forschungsgesellschaft und Hu Hansheng, Experte für Kulturerbe im Bereich der Ming-Gräber – einen eingehenden Dialog über die Machbarkeit und Notwendigkeit der Errichtung eines Themenparks zur Ming-Kultur.

Vier Jahre Engagement: Changping baut seine Marke als „Stadt der Ming-Kultur“ weiter aus

Seit dem ersten Ming-Kulturforum im Jahr 2022 hat Changping seine Marke „Ming-Kultur“ fünf Jahre in Folge kontinuierlich weiterentwickelt. Bis heute hat das Forum 5 Hauptsessions, 23 Parallel-Foren und 3 wissenschaftliche Symposien sowie 12 thematische Ausstellungen mit historischen Relikten und 36 Events im Rahmen der „Vortragsreihe zur Ming-Dynastie“ ausgerichtet. Mehr als 270 Experten aus dem In- und Ausland haben Vorträge gehalten, wobei die Gesamtteilnehmerzahl 2.600 überstieg. Das Forum hat zehn Bände mit wissenschaftlichen Forschungsarbeiten hervorgebracht und sich damit als eine der weltweit führenden Plattformen für die Erforschung und den Austausch im Bereich der Ming-Kultur etabliert.

Changping nutzt seine einzigartige Lage als einziger Bezirk in Peking, in dem sich drei Kulturräume überschneiden, und hat sein umfassendes System zum Schutz der Ming-Kultur kontinuierlich verbessert. Zu den Maßnahmen zählen die fortlaufende Erhaltung und Restaurierung der Weltkulturerbestätte „Ming-Gräber“, die Einrichtung von Mechanismen für gemeinsame Ausstellungen mit anderen kaiserlichen Ming-Mausoleen im ganzen Land sowie der Aufbau einer digitalen Plattform zur Ming-Kultur. Die IP- und Online-Ausstellungs-Miniprogramme rund um „Chang Xiaoming“ haben durch eine auf junge Menschen ausgerichtete Kommunikation eine große Anhängerschaft unter Liebhabern der Ming-Kultur gewonnen. Changping hat zudem sein Angebot im Bereich Kulturtourismus erweitert, indem es den Juyong-Pass, die Baifu-Quelle und die Ming-Gräber in die Besichtigungsroute zur Ming-Kultur integriert hat. Es wurden regelmäßige Austauschplattformen für traditionelle chinesische Medizin, digitales Kulturerbe und den Schutz der Chinesischen Mauer eingerichtet, um Synergieeffekte zwischen kulturellen Ressourcen und der industriellen Entwicklung zu fördern. Durch eine koordinierte Berichterstattung in den großen nationalen Medien trägt Changping weiterhin zur internationalen Verbreitung der Ming-Kultur bei.

Mit Blick auf die Zukunft wird Changping dieses Forum als neuen Ausgangspunkt nutzen, um seine Entwicklung in fünf Schlüsselbereichen voranzutreiben: Stärkung der Plattform für den akademischen Austausch durch die Einrichtung langfristiger Forschungsmechanismen in Zusammenarbeit mit der Chinesischen Gesellschaft für die Geschichte der Ming-Dynastie; Planung und Umsetzung des Ming-Kultur-Themenparks voranzutreiben, um die kulturellen Ressourcen im gesamten Gebiet der Ming-Gräber systematisch zu bündeln; Einsatz von Technologie im Denkmalschutz durch modernisierte digitale Displays und Technologien zur Überwachung von Ausstellungsstücken zu vertiefen; die enge Verzahnung von Kultur und Tourismus in den drei Kulturgürteln zu fördern, um unverwechselbare IPs für den Ming-Kulturtourismus zu entwickeln; sowie die internationalen Kommunikationskanäle auszubauen, um die Geschichte der Zivilisation der Ming-Dynastie weiterhin zu vermitteln. Mit diesen Bemühungen möchte Changping eine hochwertige Stadtentwicklung durch die Kultur des Weltkulturerbes fördern und nachhaltig zum Aufbau Pekings als nationales Kulturzentrum beitragen.

Quelle: Ming Dynasty Culture Forum 2026