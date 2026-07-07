PÉKIN, 07 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 4 juillet, le Ming Dynasty Culture Forum 2026, placé sous le thème « Splendeur du patrimoine mondial, renaissance culturelle », s’est officiellement ouvert au centre d’accueil des visiteurs du site touristique des Tombeaux des Ming, dans le district de Changping. L’événement a réuni des historiens de premier plan, des spécialistes du patrimoine culturel, des professionnels du tourisme culturel, des entrepreneurs du secteur ainsi que des passionnés de la culture Ming venus de tout le pays. À travers des séminaires universitaires, des expositions thématiques, des forums parallèles et des présentations numériques, le forum a exploré la valeur contemporaine de la culture de la dynastie Ming. S’appuyant sur la position unique de Changping, située au carrefour de trois grandes ceintures culturelles, il a proposé une nouvelle réponse à la question de savoir comment préserver et renouveler l’extraordinaire patrimoine culturel traditionnel de la Chine.

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Le forum, organisé sur deux jours, s’articulait autour de quatre grands volets : une cérémonie d’ouverture, quatre forums parallèles, un colloque universitaire commémorant le 70e anniversaire des fouilles du mausolée de Dingling et une exposition thématique consacrée aux objets culturels de la dynastie Ming. L’événement a su conjuguer rigueur académique, ouverture au grand public et impact en matière de communication, s’imposant comme une plateforme nationale d’échanges sur la culture Ming, à la fois professionnelle, innovante sur le plan technologique et tournée vers l’international.

Une cérémonie d’ouverture réunissant des experts de premier plan pour faire dialoguer passé et présent autour de la culture Ming

À 9 heures, la cérémonie d’ouverture a débuté avec la projection immersive d’un court-métrage réalisé à l’aide de l’intelligence artificielle, « Chang Xiaoming vous fait découvrir la culture Ming », mettant en scène le personnage numérique holographique « Chang Xiaoming ». Celui-ci guidait le public à travers plusieurs hauts lieux emblématiques de la culture Ming, notamment la Cité interdite, Gonghua, le col de Juyong et les Tombeaux des Ming. Le dialogue entre univers virtuel et réel a offert une représentation saisissante de la richesse du paysage culturel de la dynastie Ming.

Trois conférences inaugurales ont constitué le cœur académique de la cérémonie d’ouverture. Le professeur Mao Peiqi, de la Renmin University of China et conseiller honoraire de la Chinese Society on Ming Dynasty History, a présenté une intervention intitulée « La dynastie Ming : une étape décisive dans la construction d’une Chine unifiée et multiethnique », mettant en lumière le rôle fondamental de cette période dans la formation d’un État réunissant de multiples groupes ethniques. Shan Jixiang, sixième directeur du Palace Museum, est intervenu sur le thème « Patrimoine culturel chinois et confiance culturelle », en analysant l’importance contemporaine de la préservation de la culture Ming sous l’angle de la protection du patrimoine. De son côté, le chercheur Chen Xiaoshan, de l’Institute for the History of Natural Sciences, Chinese Academy of Sciences, s’est intéressé aux échanges entre la Chine et l’étranger sous les Ming, en examinant l’influence profonde de l’introduction de cultures agricoles et de marchandises venues des Amériques sur la société, l’économie et la culture chinoises.

Tout au long de la cérémonie, une interprétation musicale du poème Ming « Song of Tomorrow » a accompagné les différentes séquences, sa mélodie élégante traduisant les réflexions philosophiques des lettrés de cette époque. La projection holographique interactive « Chang Xiaoming : chronique des savoirs de la dynastie Ming » a constitué l’un des moments forts de l’événement : le personnage numérique interagissait avec les objets exposés et engageait un dialogue virtuel avec des érudits de la dynastie Ming, créant un échange intellectuel à travers six siècles d’histoire.

Lors d’une table ronde, trois experts de renom – Lyu Zhou, de la Tsinghua University, Tang Gengsheng, de la Zhu Yuanzhang Research Association, et Hu Hansheng, spécialiste du patrimoine des Tombeaux des Ming – ont débattu en profondeur de la faisabilité et de la pertinence de créer un parc à thème consacré à la culture Ming.

Quatre années d’engagement : Changping poursuit le développement de sa marque de « ville de la culture Ming »

Depuis la première édition du Ming Culture Forum en 2022, Changping développe sans interruption sa marque culturelle autour de la dynastie Ming depuis cinq années consécutives. À ce jour, le forum a accueilli cinq éditions principales, 23 forums parallèles et trois colloques universitaires, ainsi que 12 expositions thématiques d’objets patrimoniaux et 36 conférences de la série « Les conférences sur la dynastie Ming ». Plus de 270 experts chinois et internationaux y sont intervenus, tandis que la fréquentation cumulée dépasse les 2 600 participants. Dix volumes de recherches universitaires ont également été publiés, faisant du forum une plateforme internationale de premier plan pour la recherche et les échanges consacrés à la culture Ming.

Seul district de Pékin situé à la jonction de trois grandes ceintures culturelles, Changping continue de renforcer son dispositif global de protection de la culture Ming. Les initiatives comprennent la conservation et la restauration permanentes du site des Tombeaux des Ming, inscrit au patrimoine mondial, la mise en place de mécanismes de coopération pour des expositions conjointes avec d’autres mausolées impériaux Ming à travers le pays, ainsi que le développement d’une plateforme numérique dédiée à la culture Ming. La propriété intellectuelle (IP) « Chang Xiaoming » et les mini-programmes d’exposition en ligne ont conquis un large public de passionnés, notamment parmi les jeunes, grâce à une stratégie de communication qui leur est destinée. Changping a également enrichi son offre de tourisme culturel en intégrant le col de Juyong, la source Baifu et les Tombeaux des Ming au sein d’un itinéraire touristique consacré à la culture Ming. Des plateformes permanentes d’échanges sur la médecine traditionnelle chinoise, le patrimoine numérique et la protection de la Grande Muraille ont été créées afin de renforcer les synergies entre les ressources culturelles et le développement industriel. Grâce à une couverture coordonnée par les principaux médias nationaux, Changping poursuit également ses efforts pour accroître le rayonnement international de la culture Ming.

À l’avenir, Changping entend faire de cette édition du forum un nouveau point de départ pour approfondir son action dans cinq domaines prioritaires : renforcer la plateforme d’échanges universitaires en instaurant des mécanismes de recherche pérennes avec la Chinese Society on Ming Dynasty History ; faire progresser la planification et la réalisation du parc à thème consacré à la culture Ming afin d’intégrer de manière cohérente les ressources culturelles de l’ensemble de la zone des Tombeaux des Ming ; approfondir l’application des technologies à la protection du patrimoine grâce à des dispositifs numériques améliorés et à des technologies de surveillance des objets patrimoniaux ; favoriser une intégration plus poussée entre culture et tourisme dans les trois grandes ceintures culturelles afin de développer des marques touristiques emblématiques autour de la culture Ming ; enfin, élargir les canaux de communication à l’international afin de continuer à faire connaître l’histoire et la civilisation de la dynastie Ming. Par ces initiatives, Changping ambitionne de mettre la richesse de son patrimoine mondial au service d’un développement urbain de haute qualité et de contribuer durablement au rayonnement de Pékin en tant que grand centre culturel national.

Source : Ming Dynasty Culture Forum 2026