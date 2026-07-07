Première phase de la stratégie de refinancement d’Atos Group achevée

Paris, France – 7 juillet 2026 – Comme annoncé lors du communiqué de presse du 24 juin 2026, Atos Group annonce avoir procédé avec succès au refinancement intégral de la tranche 1L de sa dette financière, le remboursement anticipé volontaire des obligations 1L restantes en circulation ayant été réalisé hier.

Ce refinancement marque une étape importante dans la mise en œuvre de la stratégie d’assainissement durable de la structure financière du groupe.

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À propos d’Atos Group

Atos Group est un leader international de la transformation digitale avec près de 56 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de près de 7,2 milliards d’euros (au nouveau périmètre). Présent commercialement dans 54 pays, il exerce ses activités sous deux marques : Atos pour les services et Eviden pour les produits et systèmes. Numéro un européen de la cybersécurité et leader dans le domaine du cloud, Atos Group s’engage pour un avenir sécurisé et décarboné. Il propose des solutions sur mesure et intégrées, accélérées par l’IA, pour tous les secteurs d’activité. Atos Group est cotée sur Euronext Paris.

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