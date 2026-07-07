LACROIX : Bilan semestriel du contrat de liquidité.

 | Source: Lacroix Group Lacroix Group

7/7/2026

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ  

Au titre du contrat de liquidité confié par la société LACROIX Group à PORTZAMPARC – GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 5 256 titres LACROIX Group
  • Espèces : 73 233,86 euros

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 7 845 titres LACROIX Group
  • Espèces : 35 497,41 euros

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 – position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 2 555 titres LACROIX Group
  • Espèces : 125 641,42 euros

Au cours du premier semestre 2026, il a été négocié un total de :

 TitresCapitauxTransactions
Achats13 765207 008,61 €334
Ventes16 354244 745,06 €308


ACHATS VENTES
 Nombre de transactionsNombre de titresCapitaux en euros  Nombre de transactionsNombre de titresCapitaux en euros
TOTAL33413 765207 008,61 TOTAL30816 354244 745,06
05/01/2026150595 02/01/202633003540
06/01/202621001205 05/01/202632012422,19
07/01/202621001210 07/01/2026142510,3
08/01/2026255662,75 08/01/202632603156,01
09/01/202631501800 09/01/202621271536,7
12/01/202621001190 13/01/202633003645
14/01/2026150605 14/01/202611001215
15/01/2026150602,5 16/01/20261112,1
16/01/2026110120,5 21/01/202621051249,5
19/01/2026150600 26/01/202611001215
20/01/202642002357,5 27/01/20262224,3
21/01/2026275885 29/01/2026140484
26/01/2026225303,5 30/01/202611201446
27/01/20262981181 02/02/2026147573,4
28/01/2026150600 03/02/202613135017339,94
30/01/202621001195 04/02/202676749144,9
02/02/202621001200 05/02/202622002710
04/02/202621001327,5 06/02/202622012663,35
05/02/2026150670 09/02/202633004070,01
06/02/202652012663,49 10/02/202622002770
10/02/202631502060 11/02/202644506157,49
11/02/202663004020 16/02/2026152712,4
12/02/202642002710 17/02/202632403268,01
13/02/2026150675 18/02/202621011398,85
16/02/202621001345 19/02/202618110,4
17/02/2026110135 20/02/2026875010682,03
18/02/202621001360 23/02/2026259855,55
23/02/202632002865 25/02/20261228,9
24/02/202633004290 04/03/202621001335
25/02/2026170997,5 06/03/202621121480,8
26/02/202621502132,51 09/03/2026145589,5
27/02/202664906814,48 10/03/202643805073,99
02/03/202652503395 17/03/202621401960
03/03/202684005357,52 23/03/20261113
04/03/202652503300 24/03/202631511970,2
05/03/2026252694,4 25/03/2026276995,6
06/03/202642002630 30/03/202621501865
09/03/202663003909,99 31/03/202631501905
11/03/2026140528 01/04/2026115357004,27
13/03/2026140548 02/04/202631612117,29
16/03/202641742419,99 08/04/202662513387,7
17/03/20262801104 13/04/202631501965
18/03/202641602206 15/04/20261112,95
19/03/202662032700,79 17/04/202621001295
20/03/202651612093,26 20/04/20263901183,5
23/03/202642002550 21/04/2026150660
24/03/2026270901 22/04/20261113
25/03/202641602072 24/04/2026150655
26/03/20262801036 28/04/2026160780
27/03/202672102625 30/04/202631011333,05
30/03/2026140494 05/05/2026150655
31/03/2026150630 06/05/202631501972,5
01/04/2026127336,15 07/05/202642002682,5
02/04/20263901168,5 08/05/202673104176,51
07/04/2026140528 11/05/202621001375
08/04/20263901194 12/05/2026166208965,01
09/04/202651501971 13/05/2026103004536
10/04/2026130387 14/05/2026140688
13/04/2026130387 19/05/2026104176792,64
14/04/202641501917 20/05/2026103405775
15/04/202631101402,01 21/05/202631302273
16/04/2026260759 22/05/202631202130
20/04/2026130385,5 26/05/20262801405
21/04/2026260777 27/05/2026150887,5
22/04/2026130384 01/06/202683906918,99
23/04/2026130384 02/06/202683205872
24/04/2026231399,8 03/06/2026140740
27/04/20261565 04/06/202672805194
28/04/202641401792 05/06/202652003890
30/04/20261113,05 08/06/202672654964,99
04/05/2026257738,3 10/06/202673906815,02
05/05/2026241530 12/06/2026134608,6
06/05/20261338,85 15/06/202673306000,98
07/05/20262801064 16/06/202672024044,2
08/05/202651361791,2 17/06/202652505065
11/05/2026130408 18/06/20263941909,4
12/05/202631201690 19/06/202652064039,1
13/05/2026260876 22/06/202642003940
18/05/202683205264 23/06/20261119,05
19/05/202631211938,04 24/06/202641653119,75
21/05/202663005186,01 25/06/202694127882,8
22/05/20262801400 29/06/202663005520
25/05/20262801396 30/06/202661813351,34
27/05/20262801396     
28/05/20263951660     
29/05/202641602768     
01/06/202641602780     
03/06/202651943532     
04/06/202641402517     
05/06/202652003822     
08/06/2026135409884     
09/06/2026103626557,81     
10/06/202662323980,8     
11/06/202641893333,3     
12/06/2026256992,8     
15/06/20261470,8     
17/06/202621002015     
18/06/2026114408694     
19/06/2026140774     
22/06/202641252431,35     
23/06/202672805306     
24/06/202652003750     
25/06/202672915476,79     
26/06/202693506371,02     
30/06/2026241752,35     

Prochain rendez-vous
Chiffre d’affaires du 1er semestre 2026 : 23 juillet 2026 après Bourse

Retrouvez les informations financières sur notre espace investisseurs

https://www.lacroix-group.com/fr/investisseurs/

À propos de LACROIX

LACROIX est une ETI technologique et industrielle française à l’empreinte internationale, spécialisée dans la conception et la fabrication d’équipements électroniques, et la fourniture de solutions IoT industrielles fiables et sécurisés. 
Entreprise familiale cotée en Bourse, LACROIX a réalisé 445 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2025. Le Groupe s’appuie sur une expertise reconnue et structure son développement autour de deux activités : Electronics et Environment. 

À travers son activité Electronics, LACROIX accompagne ses clients de la conception à la fabrication de l’électronique embarquée dans leurs solutions. S’appuyant sur un réseau d’usines compétitives et complémentaires géographiquement, le Groupe dispose d’une couverture multisectorielle adressant les marchés de l’automobile, de l’industrie, des maisons et bâtiments connectés (HBAS), de l’aéronautique et de la défense, ainsi que de la santé. 

À travers son activité Environment, LACROIX accompagne les acteurs publics et privés dans l’optimisation et la sécurisation de la gestion des réseaux d’infrastructures critiques, en proposant des solutions et services connectés et sécurisés dédiés aux réseaux d’eau, aux installations de chauffage, ventilation et climatisation (HVAC), aux réseaux d’énergie (Smart Grids) et à l’éclairage public. 

LACROIX déploie une stratégie de croissance durable et long terme. Le Groupe oriente ses activités vers le développement de technologies utiles et écoconçues, destinées à répondre aux grands défis sociétaux, dans une démarche de résilience et d’impact positif. 

Contacts

 

LACROIX
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Nicolas Bedouin
investors@lacroix.group
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