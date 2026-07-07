LACROIX : Bilan semestriel du contrat de liquidité.

7/7/2026
BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ
Au titre du contrat de liquidité confié par la société LACROIX Group à PORTZAMPARC – GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 5 256 titres LACROIX Group
- Espèces : 73 233,86 euros
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 7 845 titres LACROIX Group
- Espèces : 35 497,41 euros
Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 – position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 2 555 titres LACROIX Group
- Espèces : 125 641,42 euros
Au cours du premier semestre 2026, il a été négocié un total de :
|Titres
|Capitaux
|Transactions
|Achats
|13 765
|207 008,61 €
|334
|Ventes
|16 354
|244 745,06 €
|308
|ACHATS
|VENTES
|Nombre de transactions
|Nombre de titres
|Capitaux en euros
|Nombre de transactions
|Nombre de titres
|Capitaux en euros
|TOTAL
|334
|13 765
|207 008,61
|TOTAL
|308
|16 354
|244 745,06
|05/01/2026
|1
|50
|595
|02/01/2026
|3
|300
|3540
|06/01/2026
|2
|100
|1205
|05/01/2026
|3
|201
|2422,19
|07/01/2026
|2
|100
|1210
|07/01/2026
|1
|42
|510,3
|08/01/2026
|2
|55
|662,75
|08/01/2026
|3
|260
|3156,01
|09/01/2026
|3
|150
|1800
|09/01/2026
|2
|127
|1536,7
|12/01/2026
|2
|100
|1190
|13/01/2026
|3
|300
|3645
|14/01/2026
|1
|50
|605
|14/01/2026
|1
|100
|1215
|15/01/2026
|1
|50
|602,5
|16/01/2026
|1
|1
|12,1
|16/01/2026
|1
|10
|120,5
|21/01/2026
|2
|105
|1249,5
|19/01/2026
|1
|50
|600
|26/01/2026
|1
|100
|1215
|20/01/2026
|4
|200
|2357,5
|27/01/2026
|2
|2
|24,3
|21/01/2026
|2
|75
|885
|29/01/2026
|1
|40
|484
|26/01/2026
|2
|25
|303,5
|30/01/2026
|1
|120
|1446
|27/01/2026
|2
|98
|1181
|02/02/2026
|1
|47
|573,4
|28/01/2026
|1
|50
|600
|03/02/2026
|13
|1350
|17339,94
|30/01/2026
|2
|100
|1195
|04/02/2026
|7
|674
|9144,9
|02/02/2026
|2
|100
|1200
|05/02/2026
|2
|200
|2710
|04/02/2026
|2
|100
|1327,5
|06/02/2026
|2
|201
|2663,35
|05/02/2026
|1
|50
|670
|09/02/2026
|3
|300
|4070,01
|06/02/2026
|5
|201
|2663,49
|10/02/2026
|2
|200
|2770
|10/02/2026
|3
|150
|2060
|11/02/2026
|4
|450
|6157,49
|11/02/2026
|6
|300
|4020
|16/02/2026
|1
|52
|712,4
|12/02/2026
|4
|200
|2710
|17/02/2026
|3
|240
|3268,01
|13/02/2026
|1
|50
|675
|18/02/2026
|2
|101
|1398,85
|16/02/2026
|2
|100
|1345
|19/02/2026
|1
|8
|110,4
|17/02/2026
|1
|10
|135
|20/02/2026
|8
|750
|10682,03
|18/02/2026
|2
|100
|1360
|23/02/2026
|2
|59
|855,55
|23/02/2026
|3
|200
|2865
|25/02/2026
|1
|2
|28,9
|24/02/2026
|3
|300
|4290
|04/03/2026
|2
|100
|1335
|25/02/2026
|1
|70
|997,5
|06/03/2026
|2
|112
|1480,8
|26/02/2026
|2
|150
|2132,51
|09/03/2026
|1
|45
|589,5
|27/02/2026
|6
|490
|6814,48
|10/03/2026
|4
|380
|5073,99
|02/03/2026
|5
|250
|3395
|17/03/2026
|2
|140
|1960
|03/03/2026
|8
|400
|5357,52
|23/03/2026
|1
|1
|13
|04/03/2026
|5
|250
|3300
|24/03/2026
|3
|151
|1970,2
|05/03/2026
|2
|52
|694,4
|25/03/2026
|2
|76
|995,6
|06/03/2026
|4
|200
|2630
|30/03/2026
|2
|150
|1865
|09/03/2026
|6
|300
|3909,99
|31/03/2026
|3
|150
|1905
|11/03/2026
|1
|40
|528
|01/04/2026
|11
|535
|7004,27
|13/03/2026
|1
|40
|548
|02/04/2026
|3
|161
|2117,29
|16/03/2026
|4
|174
|2419,99
|08/04/2026
|6
|251
|3387,7
|17/03/2026
|2
|80
|1104
|13/04/2026
|3
|150
|1965
|18/03/2026
|4
|160
|2206
|15/04/2026
|1
|1
|12,95
|19/03/2026
|6
|203
|2700,79
|17/04/2026
|2
|100
|1295
|20/03/2026
|5
|161
|2093,26
|20/04/2026
|3
|90
|1183,5
|23/03/2026
|4
|200
|2550
|21/04/2026
|1
|50
|660
|24/03/2026
|2
|70
|901
|22/04/2026
|1
|1
|13
|25/03/2026
|4
|160
|2072
|24/04/2026
|1
|50
|655
|26/03/2026
|2
|80
|1036
|28/04/2026
|1
|60
|780
|27/03/2026
|7
|210
|2625
|30/04/2026
|3
|101
|1333,05
|30/03/2026
|1
|40
|494
|05/05/2026
|1
|50
|655
|31/03/2026
|1
|50
|630
|06/05/2026
|3
|150
|1972,5
|01/04/2026
|1
|27
|336,15
|07/05/2026
|4
|200
|2682,5
|02/04/2026
|3
|90
|1168,5
|08/05/2026
|7
|310
|4176,51
|07/04/2026
|1
|40
|528
|11/05/2026
|2
|100
|1375
|08/04/2026
|3
|90
|1194
|12/05/2026
|16
|620
|8965,01
|09/04/2026
|5
|150
|1971
|13/05/2026
|10
|300
|4536
|10/04/2026
|1
|30
|387
|14/05/2026
|1
|40
|688
|13/04/2026
|1
|30
|387
|19/05/2026
|10
|417
|6792,64
|14/04/2026
|4
|150
|1917
|20/05/2026
|10
|340
|5775
|15/04/2026
|3
|110
|1402,01
|21/05/2026
|3
|130
|2273
|16/04/2026
|2
|60
|759
|22/05/2026
|3
|120
|2130
|20/04/2026
|1
|30
|385,5
|26/05/2026
|2
|80
|1405
|21/04/2026
|2
|60
|777
|27/05/2026
|1
|50
|887,5
|22/04/2026
|1
|30
|384
|01/06/2026
|8
|390
|6918,99
|23/04/2026
|1
|30
|384
|02/06/2026
|8
|320
|5872
|24/04/2026
|2
|31
|399,8
|03/06/2026
|1
|40
|740
|27/04/2026
|1
|5
|65
|04/06/2026
|7
|280
|5194
|28/04/2026
|4
|140
|1792
|05/06/2026
|5
|200
|3890
|30/04/2026
|1
|1
|13,05
|08/06/2026
|7
|265
|4964,99
|04/05/2026
|2
|57
|738,3
|10/06/2026
|7
|390
|6815,02
|05/05/2026
|2
|41
|530
|12/06/2026
|1
|34
|608,6
|06/05/2026
|1
|3
|38,85
|15/06/2026
|7
|330
|6000,98
|07/05/2026
|2
|80
|1064
|16/06/2026
|7
|202
|4044,2
|08/05/2026
|5
|136
|1791,2
|17/06/2026
|5
|250
|5065
|11/05/2026
|1
|30
|408
|18/06/2026
|3
|94
|1909,4
|12/05/2026
|3
|120
|1690
|19/06/2026
|5
|206
|4039,1
|13/05/2026
|2
|60
|876
|22/06/2026
|4
|200
|3940
|18/05/2026
|8
|320
|5264
|23/06/2026
|1
|1
|19,05
|19/05/2026
|3
|121
|1938,04
|24/06/2026
|4
|165
|3119,75
|21/05/2026
|6
|300
|5186,01
|25/06/2026
|9
|412
|7882,8
|22/05/2026
|2
|80
|1400
|29/06/2026
|6
|300
|5520
|25/05/2026
|2
|80
|1396
|30/06/2026
|6
|181
|3351,34
|27/05/2026
|2
|80
|1396
|28/05/2026
|3
|95
|1660
|29/05/2026
|4
|160
|2768
|01/06/2026
|4
|160
|2780
|03/06/2026
|5
|194
|3532
|04/06/2026
|4
|140
|2517
|05/06/2026
|5
|200
|3822
|08/06/2026
|13
|540
|9884
|09/06/2026
|10
|362
|6557,81
|10/06/2026
|6
|232
|3980,8
|11/06/2026
|4
|189
|3333,3
|12/06/2026
|2
|56
|992,8
|15/06/2026
|1
|4
|70,8
|17/06/2026
|2
|100
|2015
|18/06/2026
|11
|440
|8694
|19/06/2026
|1
|40
|774
|22/06/2026
|4
|125
|2431,35
|23/06/2026
|7
|280
|5306
|24/06/2026
|5
|200
|3750
|25/06/2026
|7
|291
|5476,79
|26/06/2026
|9
|350
|6371,02
|30/06/2026
|2
|41
|752,35
Prochain rendez-vous
Chiffre d’affaires du 1er semestre 2026 : 23 juillet 2026 après Bourse
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À propos de LACROIX
LACROIX est une ETI technologique et industrielle française à l’empreinte internationale, spécialisée dans la conception et la fabrication d’équipements électroniques, et la fourniture de solutions IoT industrielles fiables et sécurisés.
Entreprise familiale cotée en Bourse, LACROIX a réalisé 445 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2025. Le Groupe s’appuie sur une expertise reconnue et structure son développement autour de deux activités : Electronics et Environment.
À travers son activité Electronics, LACROIX accompagne ses clients de la conception à la fabrication de l’électronique embarquée dans leurs solutions. S’appuyant sur un réseau d’usines compétitives et complémentaires géographiquement, le Groupe dispose d’une couverture multisectorielle adressant les marchés de l’automobile, de l’industrie, des maisons et bâtiments connectés (HBAS), de l’aéronautique et de la défense, ainsi que de la santé.
À travers son activité Environment, LACROIX accompagne les acteurs publics et privés dans l’optimisation et la sécurisation de la gestion des réseaux d’infrastructures critiques, en proposant des solutions et services connectés et sécurisés dédiés aux réseaux d’eau, aux installations de chauffage, ventilation et climatisation (HVAC), aux réseaux d’énergie (Smart Grids) et à l’éclairage public.
LACROIX déploie une stratégie de croissance durable et long terme. Le Groupe oriente ses activités vers le développement de technologies utiles et écoconçues, destinées à répondre aux grands défis sociétaux, dans une démarche de résilience et d’impact positif.
|Contacts
LACROIX
DG Délégué & VP Exécutif Finance
Nicolas Bedouin
investors@lacroix.group
Tél. : 02 72 25 68 80
|
ACTIFIN
Relations presse
Jennifer Jullia
jennifer.jullia@seitosei-actifin.com
Tél. : 06 02 08 45 49
|
ACTIFIN
Communication financière
Marianne Py
marianne.py@seitosei-actifin.com
Tél. : 06 85 52 76 93
Pièce jointe