LACROIX : Bilan semestriel du contrat de liquidité.

7/7/2026

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ

Au titre du contrat de liquidité confié par la société LACROIX Group à PORTZAMPARC – GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

5 256 titres LACROIX Group

Espèces : 73 233,86 euros

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

7 845 titres LACROIX Group

Espèces : 35 497,41 euros

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 – position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

2 555 titres LACROIX Group

Espèces : 125 641,42 euros

Au cours du premier semestre 2026, il a été négocié un total de :

Titres Capitaux Transactions Achats 13 765 207 008,61 € 334 Ventes 16 354 244 745,06 € 308





ACHATS VENTES Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros TOTAL 334 13 765 207 008,61 TOTAL 308 16 354 244 745,06 05/01/2026 1 50 595 02/01/2026 3 300 3540 06/01/2026 2 100 1205 05/01/2026 3 201 2422,19 07/01/2026 2 100 1210 07/01/2026 1 42 510,3 08/01/2026 2 55 662,75 08/01/2026 3 260 3156,01 09/01/2026 3 150 1800 09/01/2026 2 127 1536,7 12/01/2026 2 100 1190 13/01/2026 3 300 3645 14/01/2026 1 50 605 14/01/2026 1 100 1215 15/01/2026 1 50 602,5 16/01/2026 1 1 12,1 16/01/2026 1 10 120,5 21/01/2026 2 105 1249,5 19/01/2026 1 50 600 26/01/2026 1 100 1215 20/01/2026 4 200 2357,5 27/01/2026 2 2 24,3 21/01/2026 2 75 885 29/01/2026 1 40 484 26/01/2026 2 25 303,5 30/01/2026 1 120 1446 27/01/2026 2 98 1181 02/02/2026 1 47 573,4 28/01/2026 1 50 600 03/02/2026 13 1350 17339,94 30/01/2026 2 100 1195 04/02/2026 7 674 9144,9 02/02/2026 2 100 1200 05/02/2026 2 200 2710 04/02/2026 2 100 1327,5 06/02/2026 2 201 2663,35 05/02/2026 1 50 670 09/02/2026 3 300 4070,01 06/02/2026 5 201 2663,49 10/02/2026 2 200 2770 10/02/2026 3 150 2060 11/02/2026 4 450 6157,49 11/02/2026 6 300 4020 16/02/2026 1 52 712,4 12/02/2026 4 200 2710 17/02/2026 3 240 3268,01 13/02/2026 1 50 675 18/02/2026 2 101 1398,85 16/02/2026 2 100 1345 19/02/2026 1 8 110,4 17/02/2026 1 10 135 20/02/2026 8 750 10682,03 18/02/2026 2 100 1360 23/02/2026 2 59 855,55 23/02/2026 3 200 2865 25/02/2026 1 2 28,9 24/02/2026 3 300 4290 04/03/2026 2 100 1335 25/02/2026 1 70 997,5 06/03/2026 2 112 1480,8 26/02/2026 2 150 2132,51 09/03/2026 1 45 589,5 27/02/2026 6 490 6814,48 10/03/2026 4 380 5073,99 02/03/2026 5 250 3395 17/03/2026 2 140 1960 03/03/2026 8 400 5357,52 23/03/2026 1 1 13 04/03/2026 5 250 3300 24/03/2026 3 151 1970,2 05/03/2026 2 52 694,4 25/03/2026 2 76 995,6 06/03/2026 4 200 2630 30/03/2026 2 150 1865 09/03/2026 6 300 3909,99 31/03/2026 3 150 1905 11/03/2026 1 40 528 01/04/2026 11 535 7004,27 13/03/2026 1 40 548 02/04/2026 3 161 2117,29 16/03/2026 4 174 2419,99 08/04/2026 6 251 3387,7 17/03/2026 2 80 1104 13/04/2026 3 150 1965 18/03/2026 4 160 2206 15/04/2026 1 1 12,95 19/03/2026 6 203 2700,79 17/04/2026 2 100 1295 20/03/2026 5 161 2093,26 20/04/2026 3 90 1183,5 23/03/2026 4 200 2550 21/04/2026 1 50 660 24/03/2026 2 70 901 22/04/2026 1 1 13 25/03/2026 4 160 2072 24/04/2026 1 50 655 26/03/2026 2 80 1036 28/04/2026 1 60 780 27/03/2026 7 210 2625 30/04/2026 3 101 1333,05 30/03/2026 1 40 494 05/05/2026 1 50 655 31/03/2026 1 50 630 06/05/2026 3 150 1972,5 01/04/2026 1 27 336,15 07/05/2026 4 200 2682,5 02/04/2026 3 90 1168,5 08/05/2026 7 310 4176,51 07/04/2026 1 40 528 11/05/2026 2 100 1375 08/04/2026 3 90 1194 12/05/2026 16 620 8965,01 09/04/2026 5 150 1971 13/05/2026 10 300 4536 10/04/2026 1 30 387 14/05/2026 1 40 688 13/04/2026 1 30 387 19/05/2026 10 417 6792,64 14/04/2026 4 150 1917 20/05/2026 10 340 5775 15/04/2026 3 110 1402,01 21/05/2026 3 130 2273 16/04/2026 2 60 759 22/05/2026 3 120 2130 20/04/2026 1 30 385,5 26/05/2026 2 80 1405 21/04/2026 2 60 777 27/05/2026 1 50 887,5 22/04/2026 1 30 384 01/06/2026 8 390 6918,99 23/04/2026 1 30 384 02/06/2026 8 320 5872 24/04/2026 2 31 399,8 03/06/2026 1 40 740 27/04/2026 1 5 65 04/06/2026 7 280 5194 28/04/2026 4 140 1792 05/06/2026 5 200 3890 30/04/2026 1 1 13,05 08/06/2026 7 265 4964,99 04/05/2026 2 57 738,3 10/06/2026 7 390 6815,02 05/05/2026 2 41 530 12/06/2026 1 34 608,6 06/05/2026 1 3 38,85 15/06/2026 7 330 6000,98 07/05/2026 2 80 1064 16/06/2026 7 202 4044,2 08/05/2026 5 136 1791,2 17/06/2026 5 250 5065 11/05/2026 1 30 408 18/06/2026 3 94 1909,4 12/05/2026 3 120 1690 19/06/2026 5 206 4039,1 13/05/2026 2 60 876 22/06/2026 4 200 3940 18/05/2026 8 320 5264 23/06/2026 1 1 19,05 19/05/2026 3 121 1938,04 24/06/2026 4 165 3119,75 21/05/2026 6 300 5186,01 25/06/2026 9 412 7882,8 22/05/2026 2 80 1400 29/06/2026 6 300 5520 25/05/2026 2 80 1396 30/06/2026 6 181 3351,34 27/05/2026 2 80 1396 28/05/2026 3 95 1660 29/05/2026 4 160 2768 01/06/2026 4 160 2780 03/06/2026 5 194 3532 04/06/2026 4 140 2517 05/06/2026 5 200 3822 08/06/2026 13 540 9884 09/06/2026 10 362 6557,81 10/06/2026 6 232 3980,8 11/06/2026 4 189 3333,3 12/06/2026 2 56 992,8 15/06/2026 1 4 70,8 17/06/2026 2 100 2015 18/06/2026 11 440 8694 19/06/2026 1 40 774 22/06/2026 4 125 2431,35 23/06/2026 7 280 5306 24/06/2026 5 200 3750 25/06/2026 7 291 5476,79 26/06/2026 9 350 6371,02 30/06/2026 2 41 752,35

Prochain rendez-vous

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2026 : 23 juillet 2026 après Bourse

Retrouvez les informations financières sur notre espace investisseurs

https://www.lacroix-group.com/fr/investisseurs/

À propos de LACROIX

LACROIX est une ETI technologique et industrielle française à l’empreinte internationale, spécialisée dans la conception et la fabrication d’équipements électroniques, et la fourniture de solutions IoT industrielles fiables et sécurisés.

Entreprise familiale cotée en Bourse, LACROIX a réalisé 445 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2025. Le Groupe s’appuie sur une expertise reconnue et structure son développement autour de deux activités : Electronics et Environment.

À travers son activité Electronics, LACROIX accompagne ses clients de la conception à la fabrication de l’électronique embarquée dans leurs solutions. S’appuyant sur un réseau d’usines compétitives et complémentaires géographiquement, le Groupe dispose d’une couverture multisectorielle adressant les marchés de l’automobile, de l’industrie, des maisons et bâtiments connectés (HBAS), de l’aéronautique et de la défense, ainsi que de la santé.

À travers son activité Environment, LACROIX accompagne les acteurs publics et privés dans l’optimisation et la sécurisation de la gestion des réseaux d’infrastructures critiques, en proposant des solutions et services connectés et sécurisés dédiés aux réseaux d’eau, aux installations de chauffage, ventilation et climatisation (HVAC), aux réseaux d’énergie (Smart Grids) et à l’éclairage public.

LACROIX déploie une stratégie de croissance durable et long terme. Le Groupe oriente ses activités vers le développement de technologies utiles et écoconçues, destinées à répondre aux grands défis sociétaux, dans une démarche de résilience et d’impact positif.

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