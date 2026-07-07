Red Dot Award-prämierter Donburi-Behälter interpretiert die japanische Esskultur für den modernen Lebensstil neu

TOKIO, July 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die DOSHISHA CORPORATION gibt bekannt, dass ihr mosh! Nn Donburi-Behälter (810 ml) mit dem Red Dot Award: Product Design 2026 ausgezeichnet wurde – einem der renommiertesten Designpreise weltweit.

UNSERE GESCHICHTE

DONBURI gehört seit Jahrhunderten fest zur japanischen Esskultur und bietet eine vollwertige, sättigende Mahlzeit in einer einzigen Schüssel. Das BENTO wiederum entstand aus dem Bedürfnis heraus, Mahlzeiten auch unterwegs, bei der Arbeit oder im Freien komfortabel genießen zu können. Der mosh! Nn Donburi-Behälter führt beide Traditionen zusammen: Er verbindet das authentische DONBURI-Erlebnis mit dem praktischen Komfort eines BENTO.

DIE IDEE

Immer mehr Menschen wünschen sich frische, ausgewogene Mahlzeiten, die sie überall flexibel genießen können. Der mosh! Nn Donburi-Behälter wurde von der traditionellen japanischen Esskultur inspiriert und entwickelt, um den Geschmack frisch zubereiteter Mahlzeiten perfekt zu bewahren und zugleich den Anforderungen einer mobilen Lebensweise gerecht zu werden.

DAS PRODUKT

Der Behälter basiert auf einer Doppelkammerkonstruktion mit einem vakuumisolierten Edelstahlkörper, der die verschiedenen Zutaten bis zum Verzehr voneinander getrennt hält. Erst unmittelbar vor dem Essen werden sie miteinander vermischt. So bleiben Konsistenz, Frische und Geschmack optimal erhalten.

Zu den weiteren Merkmalen gehören eine geprägte Innenseite zur einfachen Entnahme der Speisen, eine antihaftbeschichtete, hochglanzpolierte Oberfläche, ein wendbarer Deckel sowie ein zusammenklappbarer Edelstahllöffel, der sich platzsparend im Inneren verstauen lässt.

Der Behälter wird aus hochwertigem Edelstahl gefertigt – für die Oberflächen mit Lebensmittelkontakt kommt der besonders robuste SUS316L-Stahl zum Einsatz. Das garantiert hervorragende Korrosionsbeständigkeit, Langlebigkeit, und maximale Hygiene. Durch seine langfristige Wiederverwendbarkeit trägt das Produkt zudem dazu bei, Abfall durch Einweg-Lebensmittelverpackungen zu reduzieren.

DIE AUSZEICHNUNG

Die Jury des Red Dot Award würdigte das Produkt für die konsequente Umsetzung der Designphilosophie „Form folgt Funktion“, die die Marke mosh! seit jeher prägt. Mit seiner gelungenen Verbindung aus hoher Alltagstauglichkeit und einer klaren, zeitgemäßen Formensprache übersetzt das Design die traditionelle japanische Esskultur in ein modernes, nachhaltiges Lifestyle-Konzept.

DIE ZUKUNFT

Mit diesem Produkt möchte DOSHISHA die besondere Esskultur rund um DONBURI Menschen auf der ganzen Welt näherbringen, damit sie überall frisch zubereitete, warme Mahlzeiten genießen können.

PARTNERSCHAFTSMÖGLICHKEITEN

DOSHISHA baut sein Vertriebsnetz in Europa weiter aus und sucht dafür Vertriebspartner, Handelspartner sowie Unternehmen, die gemeinsam mit der preisgekrönten Marke mosh! und ihren innovativen Lifestyle-Produkten wachsen möchten.

Unternehmen, die Interesse an Vertriebspartnerschaften, Kooperationen mit dem Handel, Lizenzmodellen oder anderen Formen der geschäftlichen Zusammenarbeit haben, sind herzlich eingeladen, Kontakt mit uns aufzunehmen.

ÜBER DOSHISHA

Die DOSHISHA CORPORATION ist ein japanisches Unternehmen für Lifestyle-Produkte. Mit durchdachtem Design, hoher Qualität und kontinuierlicher Innovationskraft entwickelt das Unternehmen Produkte, die den Alltag der Menschen bereichern.

KONTAKT

Für Medienanfragen, Vertriebsmöglichkeiten und Geschäftspartnerschaften kontaktieren Sie uns bitte unter der folgenden E-Mail-Adresse:

DOSHISHA CO., LTD – NIEDERLASSUNG ITALIEN

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