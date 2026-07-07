Le récipient à donburi primé au Red Dot Award revisite la culture culinaire japonaise pour répondre aux modes de vie modernes

TOKYO, 07 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- DOSHISHA CORPORATION annonce que son récipient à donburi « mosh! Nn » de 810 ml a reçu le Red Dot Award: Product Design 2026, l’une des distinctions de design les plus prestigieuses au monde.

NOTRE HISTOIRE

Depuis des siècles, le DONBURI occupe une place centrale dans la culture culinaire japonaise, en proposant un repas complet et satisfaisant dans un seul bol. Le BENTO s’est quant à lui développé comme une solution pratique pour prendre ses repas en déplacement, au travail ou lors d’activités de plein air. Le récipient à donburi « mosh! Nn » associe ces deux traditions en réunissant l’expérience gustative du DONBURI et la praticité du BENTO.

L’IDÉE

Les consommateurs modernes recherchent de plus en plus de repas frais et sains qu’ils peuvent savourer où qu’ils soient. Inspiré de la culture culinaire japonaise traditionnelle, le récipient à donburi « mosh! Nn » a été conçu pour préserver le plaisir de repas fraîchement préparés tout en répondant aux exigences des modes de vie mobiles actuels.

LE PRODUIT

Le récipient est doté d’un corps en acier inoxydable à isolation sous vide et d’une structure à double compartiment permettant de séparer les ingrédients jusqu’au moment du repas. Les utilisateurs peuvent ainsi mélanger les ingrédients juste avant de manger, contribuant à préserver leur texture, leur fraîcheur et leur saveur.

Parmi ses autres caractéristiques figurent un intérieur gaufré facilitant le service, une surface antiadhésive au fini miroir, un couvercle réversible ainsi qu’une cuillère pliable en acier inoxydable, soigneusement rangée à l’intérieur.

Fabriqué en acier inoxydable de haute qualité, notamment en SUS316L pour les surfaces en contact avec les aliments, ce récipient offre une excellente résistance à la corrosion, une grande durabilité, une hygiène irréprochable et une réutilisabilité à long terme, tout en contribuant à réduire les déchets associés aux emballages alimentaires jetables.

LA DISTINCTION

Le jury du Red Dot a distingué ce produit pour son adhésion à la philosophie « la forme suit la fonction », qui guide depuis toujours la marque mosh! . En associant fonctionnalité pratique et esthétique épurée et contemporaine, ce design transpose la culture culinaire japonaise traditionnelle dans une solution moderne et durable adaptée aux modes de vie actuels.

L’AVENIR

À travers ce produit, DOSHISHA entend faire découvrir l’expérience singulière de la culture japonaise du DONBURI aux consommateurs du monde entier, afin de leur permettre de savourer des repas chauds et fraîchement préparés, où que la vie les mène.

OPPORTUNITÉS DE PARTENARIAT

DOSHISHA recherche activement des partenaires de distribution, des détaillants et des collaborateurs commerciaux à travers l’Europe afin d’élargir la disponibilité de la marque primée mosh! et de ses produits de style de vie innovants.

Les entreprises intéressées par la distribution, les partenariats de vente au détail, les opportunités de licence ou d’autres formes de collaboration commerciale sont invitées à prendre contact avec l’entreprise.

À PROPOS DE DOSHISHA

DOSHISHA CORPORATION est une entreprise japonaise spécialisée dans les produits de style de vie, qui se consacre à enrichir le quotidien grâce à un design réfléchi, à la qualité et à l’innovation.

COORDONNÉES

Pour toute demande de presse, opportunité de distribution ou proposition de partenariat commercial, veuillez nous contacter à l’adresse e-mail suivante :

DOSHISHA CO., LTD - BUREAU D’ITALIE

E-mail :

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