„Salon der Großen Mauer“ verbindet vielfältige Ressourcen und bürgernahes Engagement für den gemeinsamen Dialog zum Schutz der Großen Mauer

PEKING, July 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 4. Juli wurden die vier Parallelforen des Ming-Kulturforums 2026 zeitgleich an bedeutenden Kulturstätten im Bezirk Changping eröffnet. Im Mittelpunkt standen die Themen digitale Technologien, Kulturtourismus am Großen Kanal, traditionelle chinesische Medizin der Ming-Dynastie sowie der Schutz der Großen Mauer. Die einzelnen Foren widmeten sich unterschiedlichen Schwerpunkten und setzten zugleich gemeinsame Impulse für den Erhalt und die Weiterentwicklung der Kultur der Ming-Dynastie sowie für die Förderung der Kulturwirtschaft.

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Eines der Parallelforen, der „Salon der Großen Mauer“, fand im eindrucksvollen Diecui-Palast am Juyong-Pass statt. Die historische Kulisse verlieh dem Austausch über die Kultur der Großen Mauer einen besonderen Rahmen und ermöglichte einen lebendigen, unmittelbaren Dialog. Anders als klassische wissenschaftliche Fachtagungen setzte das Forum bewusst auf einen breit angelegten Austausch. Zu den Teilnehmern zählten unter anderem Experten für den Schutz der Großen Mauer aus ganz China, Verwalter der Denkmäler entlang der Mauer, Vertreter ehrenamtlicher Bürgerinitiativen sowie Wissenschaftler. Auf diese Weise entstand ein Dialogformat, das akademisches Fachwissen mit den praktischen Erfahrungen vor Ort und dem Engagement lokaler Initiativen verknüpft. Die Gespräche umfassten sowohl strategische Fragestellungen als auch konkrete Umsetzungsmaßnahmen. Im Mittelpunkt der fachlichen Diskussionen standen unter anderem der klimaresiliente Schutz der Großen Mauer sowie der Aufbau eines landesweiten Monitoringsystems für das Bauwerk. Darüber hinaus kamen Vertreter der Verwaltungsbehörden für die Große Mauer aus der Region Peking-Tianjin-Hebei sowie aus den Provinzen Shanxi, Shaanxi und weiteren Regionen zu Gesprächsrunden zusammen. Dabei erhielten auch jene Menschen eine Stimme, die sich seit Jahren mit großem persönlichem Einsatz für den Schutz der Großen Mauer engagieren. Das Forum brachte vielfältige Ressourcen und bürgernahes Engagement erfolgreich zusammen und leistete damit einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung des Nationalen Kulturparks „Große Mauer“.

Quelle: The Ming Dynasty Culture Forum 2026