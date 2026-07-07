Le Salon de la Grande Muraille rassemble des expertises variées et la sagesse populaire autour d'un dialogue collaboratif sur la protection de la Grande Muraille

PÉKIN, 07 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les quatre forums partenaires du « Ming Dynasty Culture Forum 2026 » (Forum sur la culture de la dynastie Ming 2026) se sont ouverts simultanément le 4 juillet sur des sites culturels emblématiques du district de Changping. Ils se sont respectivement concentrés sur les technologies numériques, le tourisme culturel du Grand Canal, la médecine traditionnelle chinoise de l’époque Ming et la protection de la Grande Muraille. Chaque session a abordé des thèmes distincts tout en contribuant collectivement à la préservation et à au renouveau de la culture Ming, ainsi qu’au développement des secteurs culturels.

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Parmi ces événements, le forum partenaire « Great Wall Salon » (Salon de la Grande Muraille) s’est tenu dans le spectaculaire palais Diecui, au col de Juyong. Ce cadre authentique était idéal pour enrichir le dialogue autour de la culture de la Grande Muraille et créer une plateforme d’échange immersive. Rompant avec le modèle traditionnel des séminaires universitaires, il a rassemblé un groupe de participants d'une grande diversité, notamment des groupes de réflexion sur la conservation de la Grande Muraille venus de tout le pays, des responsables de la gestion des sites touristiques de la muraille, des bénévoles locaux œuvrant pour le patrimoine culturel et des chercheurs universitaires. Cette approche plurielle a permis d’établir un cadre de dialogue associant « groupes de réflexion d’experts, praticiens de terrain et gardiens locaux ». Les discussions ont porté à la fois sur la planification stratégique de haut niveau et sur la mise en œuvre sur le terrain. Des évaluations professionnelles ont été réalisées sur des sujets majeurs, comme la protection de la Grande Muraille face aux changements climatiques et le développement d’un système national de surveillance de l’édifice. Parallèlement, des tables rondes ont réuni des organismes de gestion de la Grande Muraille de différentes régions, dont Pékin, Tianjin et Hebei, ainsi que le Shanxi et le Shaanxi, donnant la parole à des gardiens locaux dévoués à la protection de la Muraille. Le forum a réussi à conjuguer les expertises diverses et la sagesse populaire, afin de soutenir la construction de grande qualité du parc culturel national de la Grande Muraille.

Source : The Ming Dynasty Culture Forum 2026