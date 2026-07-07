Troilus recoupe 164 m titrant 0,95 g/t AuEq en testant des intervalles de forages historiques non échantillonnés dans la fosse de réserve Z87

*0,95 G/T AUEQ (0,83 G/T AU, 1,30 G/T AG, 0,06 % CU) SUR 164 M

MONTRÉAL, 07 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Troilus Mining Corp. (« Troilus » ou la « Société ») (TSX : TLG; OTCQX : CHXMF; FSE : CM5) a le plaisir d’annoncer des résultats additionnels du programme de forage d’optimisation Z87, dans le cadre de ses activités d’exploration 2026 en cours au projet Troilus, situé dans le centre-nord du Québec, au Canada. Les résultats annoncés comprennent 7 trous de forage totalisant 1 845 mètres, dans le cadre du programme d’exploration décrit dans le communiqué de presse de la Société daté du 31 mars 2026. À ce jour, Troilus a publié les résultats de 20 trous de forage totalisant 5 563 mètres sur les quelque 24 000 mètres alloués au programme d’optimisation de la fosse Z87, qui cible de la minéralisation inférée et du matériel historiquement non échantillonné à l’intérieur et autour de l’enveloppe de la fosse de réserve Z87.

Le programme d’optimisation Z87 en cours vise à faire passer de la minéralisation inférée à une catégorie supérieure et à cibler des intervalles non échantillonnés provenant de forages historiques dans l’éponte supérieure de la principale zone minéralisée. Tous les résultats annoncés aujourd’hui sont situés à l’intérieur de la fosse de réserve Z87, telle que définie dans l’étude de faisabilité (voir le communiqué de presse du 14 mai 2024), et continuent d’appuyer l’objectif de la Société d’évaluer des possibilités d’améliorer la planification minière future, notamment la conversion potentielle de ressources, l’optimisation du séquençage de la fosse, l’amélioration du rapport de découverture et la flexibilité de l’alimentation de l’usine au cours des premières années.

Faits saillants des intervalles Z87 (voir la figure 1) :

Le trou 87-26-507 a recoupé 0,95 g/t d’or équivalent (« AuEq ») (0,83 g/t Au, 1,30 g/t Ag, 0,06 % Cu) sur 164 m, incluant 1,38 g/t AuEq (1,26 g/t Au, 1,09 g/t Ag, 0,07 % Cu) sur 46 m à partir de 373 m en profondeur dans le forage, ainsi que 1,22 g/t AuEq (1,06 g/t Au, 1,74 g/t Ag, 0,09 % Cu) sur 61 mètres, incluant 3,10 g/t AuEq (2,70 g/t Au, 1,82 g/t Ag, 0,24 % Cu) sur 9 m à partir de 476 m en profondeur dans le forage. Cet intervalle prolonge la zone principale au-delà de l’échantillonnage historique limité.



(0,83 g/t Au, 1,30 g/t Ag, 0,06 % Cu) (1,26 g/t Au, 1,09 g/t Ag, 0,07 % Cu) à partir de 373 m en profondeur dans le forage, ainsi que (1,06 g/t Au, 1,74 g/t Ag, 0,09 % Cu) (2,70 g/t Au, 1,82 g/t Ag, 0,24 % Cu) à partir de 476 m en profondeur dans le forage. Cet intervalle prolonge la zone principale au-delà de l’échantillonnage historique limité. Le trou 87-26-487 a recoupé 0,82 g/t AuEq (0,66 g/t Au, 0,93 g/t Ag, 0,09 % Cu) sur 39,6 m, incluant 1,36 g/t AuEq (1,10 g/t Au, 1,36 g/t Ag, 0,15 % Cu) sur 17 m dans l’éponte supérieure de Z87, à partir de 164 m en profondeur dans le forage.



(0,66 g/t Au, 0,93 g/t Ag, 0,09 % Cu) (1,10 g/t Au, 1,36 g/t Ag, 0,15 % Cu) dans l’éponte supérieure de Z87, à partir de 164 m en profondeur dans le forage. Le trou 87-26-501 a recoupé 0,64 g/t AuEq (0,51 g/t Au, 0,90 g/t Ag, 0,07 % Cu) sur 75 m, incluant 1,31 g/t AuEq (0,94 g/t Au, 2,91 g/t Ag, 0,21 % Cu) sur 14 m dans l’éponte supérieure de Z87, à partir de 190 m en profondeur dans le forage.





Justin Reid, chef de la direction de Troilus, a déclaré : « Ce gisement continue de s’améliorer. Ces plus récents résultats de Z87 continuent de démontrer la valeur de notre programme d’optimisation et le potentiel qui demeure à l’intérieur de la fosse de réserve existante. Avec deux foreuses actives sur le site cette année, nous testons systématiquement des secteurs où les forages historiques ont laissé d’importantes lacunes dans le modèle, tout en ciblant également de la minéralisation inférée en vue d’une éventuelle conversion vers une catégorie supérieure. Si nous parvenons à définir des tonnes de minerai additionnelles à l’intérieur de la conception minière actuelle, nous croyons qu’il existe une réelle possibilité d’améliorer les rapports de découverture, d’accroître la flexibilité du séquençage et d’offrir une plus grande marge de manœuvre alors que nous planifions l’alimentation de la future opération de 50 000 tonnes par jour. »

Z87 était l’une des deux zones auparavant exploitées par fosse à ciel ouvert. Plusieurs des forages historiques qui ont défini la réserve précédemment exploitée n’ont pas été entièrement échantillonnés, plusieurs centaines de mètres de carottes étant demeurés non échantillonnés dans de nombreux trous. Aux fins de l’estimation des ressources, une valeur correspondant à la moitié de la limite de détection des analyses en laboratoire est attribuée à ces intervalles non échantillonnés, ce qui entraîne d’importantes lacunes dans le modèle de blocs.

Le programme actuel de forage d’optimisation de Z87 est conçu pour tester ces lacunes et évaluer les secteurs actuellement considérés comme des stériles dans le plan minier pour leur minéralisation. Le programme cible également des occasions de faire passer du matériel inféré à la catégorie indiquée, ce qui pourrait permettre son intégration dans de futures mises à jour des ressources, des réserves et du plan minier.

Toutes les teneurs sont non coupées, et les épaisseurs réelles sont d’environ 75 % à 90 % de la longueur forée.

*Le rapport technique conforme au Règlement 43-101 associé à l’étude de faisabilité du projet Troilus peut être consulté sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca, sous le profil d’émetteur de la Société, ou sur le site Web de la Société à l’adresse www.troilusmining.com



Figure 1. Carte en plan montrant l’emplacement des trous de forage annoncés à Z87

Figure 2. Coupe transversale montrant les résultats des trous de forage 87-26-497 et 87-26-507. Le forage historique KN-664 montre un échantillonnage limité.

Figure 3. Coupe transversale montrant les résultats des trous de forage 87-26-487 et 87-26-501.

Forage à Z87

Le trou de forage 87-26-507 a été planifié afin de tester une zone de matériel non échantillonné provenant de forages historiques à l’intérieur de la fosse de réserve Z87. Le forage historique qui recoupait cette zone (KN-664) n’avait été échantillonné que lors de son passage à travers la principale zone de minerai Z87. Le trou 87-26-507 a retourné 164 mètres titrant 0,95 g/t AuEQ, incluant 1,38 g/t AuEQ sur 46 mètres et 1,22 g/t AuEQ sur 61 mètres. Ce résultat présente une zone minéralisée beaucoup plus vaste que celle recoupée dans le forage historique KN-664, qui avait retourné seulement 98 mètres titrant 1,28 g/t AuEQ. Les données d’analyse du forage historique KN-664 sont actuellement utilisées dans l’estimation des ressources, les intervalles non échantillonnés se voyant attribuer une valeur égale à la moitié de la limite de détection des analyses en laboratoire. L’utilisation de ces données historiques a entraîné d’importantes lacunes dans le modèle de blocs, particulièrement dans l’éponte supérieure de la principale zone minéralisée Z87.

En plus de la vaste minéralisation recoupée par le trou 87-26-507 dans cette zone principale, celui-ci a également retourné des résultats significatifs de 16 mètres titrant 0,44 g/t AuEQ incluant 0,85 g/t AuEQ sur 7 mètres, et de 0,50 g/t AuEQ sur 11 mètres incluant 1,49 g/t AuEQ sur 1 mètre dans l’éponte supérieure de Z87. Ces intervalles, ainsi que 15 mètres titrant 0,53 g/t AuEQ incluant 2,89 g/t AuEQ sur 1 mètre, 1,34 g/t AuEQ sur 4,1 mètres et 0,77 g/t AuEQ sur 11 mètres dans le trou 87-26-497, mèneront à un remodelage de la minéralisation de l’éponte supérieure de Z87 qui pourrait avoir une incidence positive sur le rapport de découverture de la fosse de phase 1 de Z87.

Les trous de forage 87-26-487 et 87-26-501 ont également retourné des intervalles significatifs dans l’éponte supérieure de Z87. Le trou 87-26-487 a retourné 39,6 mètres titrant 0,82 g/t AuEQ, incluant 1,36 g/t AuEQ sur 17 mètres, dans une zone du modèle de blocs qui ne contient actuellement pas de minéralisation significative. À environ 65 mètres en aval-pendage de cet intervalle, le trou 87-26-501 a retourné 75 mètres titrant 0,64 g/t AuEQ, incluant 1,31 g/t AuEQ sur 14 mètres. Cette nouvelle tendance à haute teneur semble être continue avec un intervalle de 1,37 g/t AuEQ sur 28 mètres dans le trou de forage 87-26-505 (voir le communiqué de presse du 25 juin 2026). La modélisation mise à jour qui intégrera ces nouveaux résultats pourrait avoir une incidence positive sur le rapport de découverture dans la fosse de phase 1 de Z87.

Tableau 1. Résultats de forage de la zone Z87

Trou De (m) À (m) Intervalle (m) Teneur Au (g/t) Teneur Cu (%) Teneur Ag (g/t) Teneur AuEq (g/t) 87-26-476 (-50° inclinaison) 26 34 8 0.18 0.03 0.62 0.24 57 65 8 0.21 0.01 0.28 0.23 87-26-477 (-50° inclinaison) 44.2 48 3.8 2.15 0.04 5.27 2.27 87-26-479 (-50° inclinaison) 15 28 13 0.21 0.01 0.28 0.23 33.9 36 2.1 2.20 0.08 4.52 2.38 44.3 51 6.7 0.18 0.03 0.69 0.23 87-26-487 (-50° inclinaison) 31 35.7 4.7 0.26 0.04 5.56 0.39 63 72.2 9.2 0.37 0.00 0.25 0.38 91 95 4 0.50 0.04 0.69 0.57 109 114 5 0.55 0.02 0.30 0.59 120 158.3 38.3 0.30 0.02 0.27 0.33 164 203.6 39.6 0.66 0.09 0.93 0.82 incl 169 186 17 1.10 0.15 1.36 1.36 217 223 6 0.31 0.01 0.25 0.32 236 245 9 0.24 0.01 0.28 0.26 252 260.5 8.5 0.21 0.02 0.30 0.24 296.3 359.5 63.2 0.29 0.08 0.62 0.41 366 380 14 0.61 0.02 0.46 0.65 403 426.3 23.3 0.30 0.03 0.76 0.37 87-26-497 (-50° inclinaison) 21.62 25 3.38 0.35 0.01 0.25 0.37 34 49 15 0.46 0.04 0.94 0.53 incl 48 49 1 2.70 0.09 4.10 2.89 78 97 19 0.25 0.04 0.65 0.32 122 132 10 0.27 0.08 1.12 0.42 168 171 3 0.39 0.11 1.55 0.58 195.7 220.3 24.6 0.19 0.04 1.68 0.27 262 266.1 4.1 1.08 0.15 2.30 1.34 280 291 11 0.62 0.08 1.33 0.77 301 318 17 0.15 0.04 0.86 0.22 341 357 16 0.27 0.06 1.27 0.38 87-26-501 (-50° inclinaison) 35 56 21 0.19 0.02 0.30 0.22 72 82 10 0.19 0.01 0.31 0.21 120 124 4 0.21 0.06 1.74 0.33 130 138 8 0.40 0.00 0.25 0.41 154 159 5 0.55 0.05 0.89 0.64 166 182 16 0.46 0.04 0.85 0.53 190 265 75 0.51 0.07 0.90 0.64 incl 196 200 4 1.00 0.10 0.78 1.17 incl 210 219 9 0.88 0.04 0.36 0.96 incl 237 251 14 0.94 0.21 2.91 1.31 87-26-507 (-50° inclinaison) 144 145 1 1.89 0.03 0.25 1.95 159 175 16 0.37 0.04 0.42 0.44 incl 161 168 7 0.72 0.08 0.63 0.85 185 191 6 0.21 0.03 0.54 0.27 288 289 1 2.64 0.06 1.40 2.75 320 325 5 0.35 0.11 4.19 0.58 334 345 11 0.46 0.02 0.54 0.50 incl 337 338 1 2.41 0.05 0.60 2.49 373 537 164 0.83 0.06 1.30 0.95 incl 373 470 97 0.73 0.05 1.08 0.83 incl 411 457 46 1.26 0.07 1.09 1.38 incl 421 422 1 9.27 0.25 8.20 9.77 incl 454 455 1 21.10 0.05 1.30 21.19 incl 476 537 61 1.06 0.09 1.74 1.22 incl 480 481 1 7.76 0.05 0.80 7.84 incl 493 502 9 2.70 0.24 1.82 3.10 incl 499 500 1 14.45 0.31 2.70 14.96 incl 529 530 1 11.85 0.12 53.90 12.73

* AuEq = teneur Au + 1,5628 * teneur Cu + 0,0128 * teneur Ag

Assurance et contrôle de la qualité

Durant le programme de forage, des échantillons d’analyse d’un mètre ont été prélevés à partir de carottes de calibre NQ et sciés en deux. Une moitié a été envoyée pour analyse au laboratoire ALS de Sudbury, en Ontario, un laboratoire commercial certifié, et l’autre moitié a été conservée pour les résultats, les vérifications croisées et les références futures. Un programme rigoureux d’assurance et de contrôle de la qualité (AQ/CQ) a été appliqué à tous les échantillons; celui-ci comprenait l’insertion d’un étalon minéralisé certifié et d’un échantillon blanc dans chaque lot de 25 échantillons. Chaque échantillon a été traité par concassage standard jusqu’à 85 % passant 75 microns sur des fractions de 500 g. Les échantillons ont été analysés par pyroanalyse d’une tonne d’essai (30 g) avec finition par absorption atomique et, lorsque les résultats étaient supérieurs à 3,5 g/t Au, les analyses ont été refaites avec une finition gravimétrique. Pour les échantillons d’AQ/CQ, une pyroanalyse de 50 g a été réalisée. En plus de l’or, le laboratoire ALS a effectué une analyse multiéléments ME-ICP61 de 33 éléments par ICP-AES après digestion à quatre acides.

Personne qualifiée



Les renseignements techniques et scientifiques contenus dans le présent communiqué de presse ont été revus et approuvés par Nicolas Guest, géo., directeur de l’exploration, qui est une personne qualifiée au sens du Règlement 43-101. M. Guest est un employé de Troilus et n’est pas indépendant de la Société au sens du Règlement 43-101.

Information concernant l’AuEq

Les formules utilisées pour calculer les valeurs équivalentes pour les ressources sont les suivantes : pour la fosse 87, AuEq = Au + 1,5628*Cu + 0,0128*Ag; pour la fosse J, AuEq = Au + 1,5107*Cu + 0,0119*Ag; pour la fosse SW, AuEq = Au + 1,6823*Cu + 0,0124*Ag; pour la fosse X22, AuEq = Au + 1,5628*Cu + 0,0128*Ag. L’AuEq a été calculé en utilisant des prix des métaux de 1 850 $/oz Au, 4,25 $/lb Cu et 23,00 $/oz Ag, ainsi que des taux de récupération de 93,1 % pour l’Au, 88,9 % pour l’Ag et 89,3 % pour le Cu dans la fosse J, de 95,5 % pour l’Au, 98,2 % pour l’Ag et 94,7 % pour le Cu dans la fosse 87, de 85,7 % pour l’Au, 85,6 % pour l’Ag et 91,5 % pour le Cu dans la fosse SW, et de 95,5 % pour l’Au, 98,2 % pour l’Ag et 94,7 % pour le Cu dans la fosse X22.

À propos de Troilus Mining Corp.

Troilus Mining Corp. est une société minière canadienne au stade du développement qui se consacre à l’avancement systématique de l’ancienne mine d’or et de cuivre Troilus vers la production. Troilus est située dans la juridiction minière de premier ordre du Québec, au Canada, où elle détient une vaste position foncière de 435 km² dans la ceinture de roches vertes de Frôtet-Evans. Une étude de faisabilité réalisée en mai 2024 appuie une exploitation minière à ciel ouvert à grande échelle de 50 ktpj sur 22 ans, positionnant le projet comme un projet minier phare en Amérique du Nord.

Pour plus d’information :

Caroline Arsenault

Vice-présidente, communications corporatives

+1 (647) 276-0050

info@troilusmining.com

Mise en garde concernant les énoncés et renseignements prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » au sens de la législation canadienne applicable en valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs comprennent, sans s’y limiter, des énoncés concernant l’incidence des résultats de forage sur la Société et la probabilité que ces résultats mènent ultimement à la conversion de matériel inféré à l’intérieur des zones de fosse vers des catégories supérieures, les résultats de l’EF, y compris, sans limitation, divers paramètres économiques, financiers et opérationnels du projet, tels que le calendrier et le volume de la production future du projet, les attentes concernant le TRI, la VAN, la période de récupération et les coûts du projet, les méthodes d’exploitation minière et de traitement prévues pour le projet; les infrastructures proposées, la durée de vie prévue de la mine du projet, les récupérations et teneurs prévues, le calendrier des études futures, y compris les évaluations environnementales (y compris le calendrier d’une étude d’impact environnemental) et les plans de développement, la possibilité d’accroître l’échelle du projet, le fait que le projet devienne un projet minier phare en Amérique du Nord; le potentiel de développement et le calendrier du projet; l’estimation des ressources minérales et des réserves minérales; la réalisation des estimations des ressources minérales et des réserves minérales; le calendrier et le montant des travaux d’exploration futurs estimés; les coûts des activités futures; les dépenses en immobilisations et d’exploitation; le succès des activités d’exploration; la capacité anticipée des investisseurs de continuer à bénéficier des faibles coûts de découverte, de l’expertise technique et de l’appui des communautés locales de la Société, le calendrier et le montant des travaux d’exploration futurs estimés; ainsi que les résultats anticipés du programme de forage 2026 de la Société et leur incidence possible sur la taille potentielle de l’estimation des ressources minérales. De façon générale, les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l’emploi de termes prospectifs tels que « prévoit », « s’attend à » ou « ne s’attend pas à », « est prévu », « budget », « planifié », « estime », « a l’intention de », « continue », « anticipe » ou « n’anticipe pas », ou « croit », ou par des variantes de ces mots et expressions ou des énoncés selon lesquels certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « devraient », « pourront », « seraient » ou « seront entrepris », « surviendront » ou « seront réalisés ». Les énoncés prospectifs sont formulés en fonction de certaines hypothèses et d’autres faits importants qui, s’ils se révélaient inexacts, pourraient faire en sorte que les résultats, rendements ou réalisations réels de Troilus diffèrent sensiblement des résultats, rendements ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus par ces énoncés. Ces énoncés et renseignements sont fondés sur de nombreuses hypothèses concernant les stratégies d’affaires actuelles et futures ainsi que le contexte dans lequel Troilus exercera ses activités à l’avenir. Certains facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats, rendements ou réalisations réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés dans les énoncés prospectifs comprennent notamment les fluctuations des devises, le climat économique mondial, la dilution, la volatilité du cours de l’action et la concurrence. Les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques, incertitudes et autres facteurs importants connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité, le rendement ou les réalisations de Troilus diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs, y compris, sans limitation : l’absence de garantie que le ou les programmes d’exploration de la Société entraîneront une augmentation des ressources minérales; les risques et incertitudes inhérents aux estimations des ressources minérales et des réserves minérales; le degré élevé d’incertitude inhérent aux études de faisabilité et autres études minières et économiques qui reposent dans une large mesure sur diverses hypothèses; les fluctuations des prix de l’or et d’autres métaux, les fluctuations des taux de change; les variations du coût des fournitures et de la main-d’œuvre; l’obtention des approbations nécessaires; la disponibilité du financement pour le développement du projet; les incertitudes et les risques liés au développement de projets miniers; les incertitudes générales liées aux affaires, à l’économie, à la concurrence, à la politique et aux conditions sociales; les prix futurs de l’or et d’autres métaux; les accidents, conflits de travail et pénuries; les risques environnementaux et autres risques liés à l’industrie minière, y compris, sans limitation, les risques et incertitudes présentés dans la plus récente notice annuelle de la Société, ses rapports techniques et autres documents d’information continue de la Société disponibles sous le profil de la Société à l’adresse www.sedarplus.ca. Bien que Troilus ait tenté d’identifier les facteurs importants susceptibles de faire différer sensiblement les résultats réels de ceux contenus dans les énoncés prospectifs, d’autres facteurs pourraient faire en sorte que les résultats ne soient pas ceux anticipés, estimés ou prévus. Rien ne garantit que ces énoncés se révéleront exacts, puisque les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces énoncés. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas accorder une confiance indue aux énoncés prospectifs. Troilus ne s’engage pas à mettre à jour quelque énoncé prospectif que ce soit, sauf conformément aux lois applicables en valeurs mobilières.

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