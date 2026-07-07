Vema Hydrogen et SAF+ International Group unissent leurs forces pour produire du carburant d’aviation durable synthétique destiné au secteur aéronautique canadien

Ce partenariat donne naissance au premier modèle commercial intégré combinant l’hydrogène minéral de synthèse (EMH) à la production de carburant d’aviation durable synthétique (SAF), avec pour objectif d’accroître l’offre de SAF et d’en favoriser l’adoption.

L’entente permettra de mettre en place le premier écosystème québécois intégré de production de SAF à partir d’hydrogène minéral de synthèse, alors que les exigences de décarbonation du secteur aérien s’intensifient partout dans le monde.

Le protocole d’entente établit un cadre de collaboration en vue de la fourniture par Vema de plus de 4 000 tonnes d’hydrogène par année à compter de 2028.



MONTRÉAL, 07 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vema Hydrogen a annoncé aujourd'hui la signature d’un protocole d'entente (MOU) avec SAF+ International Group (SAF+IG), un chef de file international dans le développement de carburant d’aviation durable synthétique (SAF) produit à partir d’hydrogène à faible teneur en carbone et de dioxyde de carbone capté. Aux termes de cette entente, Vema fournira, à compter d’environ 2028, plus de 4 000 tonnes d’hydrogène par année provenant de son projet québécois d’hydrogène minéral de synthèse (EMH). Ensemble, les deux entreprises démontreront la viabilité d’une nouvelle filière intégrée de production de SAF synthétique reposant sur l’EMH de Vema, un modèle conçu pour être reproduit dans les marchés aéronautiques du monde entier.

Le transport aérien génère chaque année plus de 880 millions de tonnes d’émissions de carbone, soit environ 2 à 2,5 % des émissions anthropiques mondiales. Sans intervention, cette proportion pourrait atteindre 25 % d’ici 2050. Face à ce défi, le carburant d’aviation durable (SAF) s’impose comme l’une des solutions les plus prometteuses pour réduire les émissions du transport aérien. Toutefois, son déploiement demeure freiné par une offre limitée et des coûts de production élevés. En misant sur une nouvelle source d’hydrogène bas carbone, compétitive et évolutive, ce partenariat entend lever l’un des principaux obstacles à la production de SAF synthétique à grande échelle.

Pionnière dans le développement de carburant d’aviation durable synthétique, SAF+IG élargit aujourd’hui son approche au-delà de l’hydrogène issu exclusivement de l’électrolyse en intégrant l’hydrogène minéral de synthèse de Vema. En regroupant leurs installations sur un même site, Vema et SAF+IG créent un modèle de production hautement intégré qui élimine les coûts liés au transport de l’hydrogène et renforce la fiabilité de l’approvisionnement. L’hydrogène minéral de synthèse produit par Vema sera acheminé directement vers les installations de SAF+IG pour être converti en SAF synthétique destiné aux transporteurs régionaux et aux futurs utilisateurs du marché québécois.

Pour transformer cet hydrogène en carburant d’aviation durable synthétique, SAF+IG fera appel à la technologie de réacteur modulaire développée par KHIMOD, une entreprise française spécialisée en technologies climatiques. Ce projet marquera le premier déploiement de cette technologie en Amérique du Nord. Grâce à sa conception compacte et modulaire, cette technologie permet de réduire les coûts de production tout en maintenant un rendement élevé.

« La technologie développée par KHIMOD offre une sélectivité élevée pour la production de kérosène synthétique tout en assurant un contrôle précis des conditions de réaction. Son architecture compacte et modulaire est particulièrement bien adaptée aux projets émergents de carburant d’aviation durable, où la flexibilité, l’intégration et la capacité de déploiement sont essentielles », a déclaré Nicolas Serrie, chef de la direction de KHIMOD.

« Le carburant d’aviation durable représente l’une des avenues les plus prometteuses pour décarboner le transport aérien », a affirmé Pierre Gonthier, président et chef de la direction de SAF+IG. « Notre partenariat avec Vema Hydrogen consolide notre capacité à produire un carburant d’aviation durable synthétique entièrement compatible avec les infrastructures et les moteurs existants, tout en permettant une réduction pouvant atteindre 90 % de l’empreinte carbone par rapport au carburant d’aviation conventionnel. »

« L’industrie aéronautique a besoin de solutions de rupture, pas simplement d’améliorations progressives. L’hydrogène minéral de synthèse offre à SAF+ International Group une source d’approvisionnement fiable, abordable et évolutive, capable d’accélérer enfin le déploiement du carburant d’aviation durable synthétique à l’échelle commerciale », a déclaré Pierre Levin, chef de la direction et cofondateur de Vema Hydrogen. « Le Québec a tout ce qu’il faut pour devenir un pôle mondial de cette nouvelle filière. Ce projet en est la première démonstration concrète et ouvre la voie au déploiement d’un modèle intégré de production de SAF à partir d’hydrogène minéral de synthèse. »

À propos de Vema Hydrogen :

Vema Hydrogen est un producteur d'hydrogène à faible émission en carbone qui propose une nouvelle voie vers un avenir énergétique propre. Sa technologie exclusive, l’hydrogène minéral de synthèse™ (Engineered Mineral Hydrogen™ or EMH), exploite des réactions chimiques naturelles souterraines afin de produire de l’hydrogène de grande pureté. En s’appuyant sur les géosciences pour réduire les risques de production et assurer un rendement prévisible et concurrentiel, Vema fait de l’hydrogène propre une solution viable pour les besoins énergétiques industriels à grande échelle, de même que pour la production d’électricité.

Pour en savoir plus : https://www.vema.earth/.

À propos de SAF+ INTERNATIONAL GROUP

SAF+ International Group est un chef de file mondial dans le développement de solutions de carburant d’aviation durable synthétique. L’entreprise intègre des technologies de pointe afin de produire un carburant entièrement compatible avec les infrastructures et les moteurs existants, contribuant ainsi à réduire de façon marquée l’empreinte carbone du transport aérien.

À propos de KHIMOD

KHIMOD est une entreprise française spécialisée dans le développement de technologies destinées à la production de molécules de synthèse, notamment l’e-méthane, l’e-méthanol et l’e-kérosène. Sa technologie exclusive repose sur des réacteurs modulaires à échangeurs de chaleur innovants, à haut rendement, permettant le déploiement de projets de différentes tailles. KHIMOD accompagne des projets dans plusieurs secteurs, notamment la décarbonation du transport aérien et maritime, les industries difficiles à décarboner ainsi que le secteur de la chimie.

CONTACT MÉDIAS

Mission Control pour Vema Hydrogen

vema@missionC2.com

CONTACT SAF+IG

media@safplusig.com

CONTACT KHIMOD

Sdolbeau@animaconseil.com