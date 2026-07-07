Falco annonce l’exercice anticipé de bons de souscription par Osisko Développement Corp. ainsi que d’autres exercices de bons de souscription totalisant environ 1,25 million de dollars

MONTRÉAL, 07 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Falco Ltée (TSX-V : FPC) (« Falco » ou la « Société ») est heureuse d’annoncer qu’elle a reçu un produit total d’environ 1,25 million de dollars à la suite de l’exercice de bons de souscription, dont 626 500 $ provenant de l’exercice anticipé par Barkerville Gold Mines Ltd., une filiale en propriété exclusive d’Osisko Développement Corp. (collectivement, « Osisko Développement »).

Osisko Développement a exercé 1 790 000 bons de souscription (les « bons de souscription d’Osisko ») afin d’acheter des actions ordinaires de la Société au prix de 0,35 $ par action ordinaire. Les bons de souscription d’Osisko ont été reçus par Osisko Développement dans le cadre du placement privé de la Société réalisé en décembre 2024 et devaient expirer en décembre 2029. À la suite de l’exercice des bons de souscription d’Osisko, la participation d’Osisko Développement dans les actions ordinaires de la Société est passée de 15,6 % à 16,0 %. L’exercice anticipé témoigne du soutien continu d’Osisko Développement envers Falco et de l’avancement du projet Horne 5.

La Société a également reçu un produit total de 622 438 $ provenant de l’exercice de bons de souscription visant à acheter des actions ordinaires au prix de 0,35 $, lesquels ont été émis dans le cadre du placement privé de la Société réalisé en juin 2024 (les « bons de souscription de juin 2024 »). Le produit tiré de l’exercice des bons de souscription de juin 2024 comprend un montant de 61 600 $ provenant de l’exercice de bons de souscription de juin 2024 par les administrateurs et dirigeants actuels de la Société qui avaient reçu ces titres.

La Société a l’intention d’affecter le produit tiré des exercices de bons de souscription à l’avancement du projet Horne 5 ainsi qu’au fonds de roulement et aux besoins généraux de la Société.

À propos de Falco

Falco est l’un des plus grands détenteurs de titres miniers dans la province de Québec, avec un vaste portefeuille de propriétés dans la ceinture de roches vertes de l’Abitibi-Témiscamingue. Falco détient des droits sur environ 60 000 hectares de terrains dans le camp de Noranda, qui comprend 13 anciens sites miniers pour l’or et les métaux de base. L’actif principal de Falco est le projet Horne 5 situé sous l’ancienne mine Horne, laquelle a été exploitée par Noranda de 1927 à 1976 et a produit 11,6 millions d’onces d’or et 2,5 milliards de livres de cuivre. Osisko Développement Corp. est le plus important actionnaire de Falco, avec une participation de 16,0 % dans la Société.

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514 261-3336

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