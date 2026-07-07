Nu-Tek BioSciences präsentiert auf der SIMB 2026 Innovationen im Bereich Zellnährstoffe und sein Fachwissen zu Rohstoffen

Nu-Tek wird Daten vorstellen, die zeigen, wie die tierfreien Nährstoffe für Kulturmedien die Ausbeute verbessern, Prozesse optimieren und die Versorgungssicherheit in der Bioproduktion stärken.





MINNETONKA, Minnesota, July 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nu-Tek BioSciences, der Marktführer für zu 100 % tierfreie Peptone und Proteinhydrolysate, wird im Rahmen seines Messestands auf der SIMB 2026 im nächsten Monat neue Daten vor Branchenführern präsentieren. Die SIMB findet vom 2. bis 5. August 2026 in Austin, Texas, statt und wird von der Society for Industrial Microbiology and Biotechnology veranstaltet. Im Mittelpunkt der SIMB steht die Förderung der mikrobiologischen Wissenschaften in der Industrie – von der industriellen Fermentation bis hin zu bahnbrechenden pharmazeutischen Therapien.

Nu-Tek BioSciences unterstützt weltweit führende Unternehmen im Bereich der Bioprozesstechnik durch die Lieferung von zu 100 % tierfreien kritischen Rohstoffen, die darauf ausgelegt sind, die Versorgungssicherheit, die Produktqualität und die Prozesskonsistenz zu verbessern. Das Produktportfolio des Unternehmens umfasst Peptone und Hydrolysate, die die Herstellung von Impfstoffen, Biologika und anderen bahnbrechenden Therapeutika unterstützen.

„Da Teams aus den Bereichen Industriemikrobiologie und Fermentation Bioprozesse immer weiter skalieren, bleiben Versorgungssicherheit und eine strenge Rohstoffkontrolle unverzichtbar“, so Joy Aho, PhD, Director of Technical Project Management bei Nu-Tek BioSciences. „Ob als Haupt- oder Zweitlieferant – Nu-Tek ermöglicht es seinen Kunden, Innovationen und Leistungssteigerungen voranzutreiben, die den Produktionserfolg und die langfristige Versorgungssicherheit stärken.“

Während der gesamten SIMB 2026 wird Nu-Tek sein umfassendes Know-how in der Rohstoffentwicklung und -herstellung sowie das einzigartige „Variability Reduction Program“ des Unternehmens vorstellen, das auf einem kooperativen Ansatz zur Materialanpassung basiert. Nu-Tek wird während der Veranstaltung außerdem ein Poster präsentieren:

Titel des Posters: Pflanzliche Hydrolysate als Ersatz für tierische Bestandteile in gängigen Fermentationsmedien-Rezepturen (Plant-based hydrolysates as replacements to animal-derived components in common fermentation media formulations)

Poster-Nummer: S16

Besucher, die sich für Strategien zu tierfreien Inhaltsstoffen, Fermentationsleistung und die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette interessieren, sind herzlich eingeladen, am Stand Nr. 19 vorbeizuschauen und sich mit Mitgliedern des Nu-Tek-Teams auszutauschen. Die Besucher sind herzlich eingeladen, einen Termin zu vereinbaren, um Möglichkeiten der Zusammenarbeit zu besprechen, und wir empfehlen euch, während der Postersession am Stand des Unternehmens vorbeizuschauen.

Über Nu-Tek BioSciences

Nu-Tek BioSciences ist Marktführer in der Entwicklung und Herstellung von hochwertigen Peptonen und Proteinhydrolysaten, die zu 100 % ohne tierischen Ursprung (AOF) sind. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Minnetonka, Minnesota, betreibt eine hochmoderne, zweckgebundene Produktionsstätte, die auf die Herstellung erstklassiger Rohstoffe für die biopharmazeutische Industrie spezialisiert ist. Die innovativen Lösungen von Nu-Tek sind unverzichtbar für Zellkulturen und mikrobielle Fermentation und unterstützen die Produktion von Impfstoffen, Therapeutika und anderen lebenswichtigen biologischen Wirkstoffen. Weitere Informationen finden Sie unter www.nu-tekbiosciences.com.

Medienkontakt:

Courtney Jones

Director of Commercial Development

cjones@nu-tekbioscience.com

+1 (952) 936-3614

www.nu-tekbiosciences.com

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