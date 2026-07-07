Nu-Tek BioSciences présente ses innovations en matière de nutriments cellulaires et son expertise en matières premières lors de la conférence SIMB 2026

Nu-Tek présentera des données démontrant comment ses nutriments pour milieux de culture sans composants d’origine animale améliorent le rendement, optimisent les procédés et renforcent la sécurité d’approvisionnement dans le domaine des bioprocédés.





MINNETONKA, Minnesota, 07 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nu-Tek BioSciences, leader du marché des peptones et des hydrolysats de protéines 100 % sans composants d’origine animale, présentera de nouvelles données aux acteurs clés du secteur dans le cadre de son stand lors de la conférence SIMB 2026 qui se tiendra le mois prochain. Organisé par la Society for Industrial Microbiology and Biotechnology à Austin, au Texas, du 2 au 5 août 2026, SIMB se consacre à l’avancement des sciences microbiologiques dans l’industrie, de la fermentation industrielle aux thérapies pharmaceutiques innovantes.

Nu-Tek BioSciences accompagne les leaders mondiaux des bioprocédés en leur fournissant des matières premières essentielles 100 % sans origine animale, conçues pour améliorer la sécurité d’approvisionnement, la qualité des produits et la cohérence des procédés. Le portefeuille de produits de l’entreprise comprend des peptones et des hydrolysats qui contribuent à la production de vaccins, de produits biologiques et d’autres solutions thérapeutiques innovantes.

« Alors que les équipes de microbiologie industrielle et de fermentation continuent de développer les bioprocédés à plus grande échelle, la sécurité d’approvisionnement et un contrôle rigoureux des matières premières restent essentiels », a déclaré Joy Aho, PhD, directrice de la gestion technique des projets chez Nu-Tek BioSciences. « Qu’elle intervienne en tant que fournisseur principal ou secondaire, Nu-Tek permet à ses clients de stimuler l’innovation et la performance, ce qui renforce le succès de la production et la sécurité d’approvisionnement à long terme. »

Tout au long de la conférence SIMB 2026, Nu-Tek mettra en avant son expertise approfondie en matière de développement et de fabrication de matières premières, ainsi que son programme unique de réduction de la variabilité, qui s’appuie sur une approche collaborative pour la personnalisation des matières premières. Nu-Tek présentera également un poster lors de cet conférence :

Titre du poster : Les hydrolysats d’origine végétale comme substituts aux composants d’origine animale dans les formulations courantes de milieux de fermentation (Plant-based hydrolysates as replacements to animal-derived components in common fermentation media formulations)

Numéro du poster : S16

Les participants intéressés par les stratégies en matière d’ingrédients sans origine animale, les performances de fermentation et la résilience de la chaîne d’approvisionnement sont invités à se rendre au stand n° 19 pour rencontrer les membres de l’équipe Nu-Tek. Les participants sont invités à prendre rendez-vous pour discuter des possibilités de collaboration et sont encouragés à venir découvrir le poster de la société lors de la session de posters.

À propos de Nu-Tek BioSciences

Nu-Tek BioSciences est le leader du marché dans le développement et la fabrication de peptones et d’hydrolysats de protéines de haute qualité, 100 % sans origine animale (AOF). Basée à Minnetonka, dans le Minnesota, la société exploite une usine de fabrication ultramoderne, spécialement conçue pour produire des matières premières de qualité supérieure destinées à l’industrie biopharmaceutique. Les solutions innovantes de Nu-Tek sont essentielles à la culture cellulaire et à la fermentation microbienne, soutenant la production de vaccins, de produits thérapeutiques et d’autres produits biologiques vitaux. Plus d’informations sur les produits sont disponibles à www.nu-tekbiosciences.com.

Contact presse :

Courtney Jones

Directrice du développement commercial

cjones@nu-tekbioscience.com

+1 (952) 936-3614

www.nu-tekbiosciences.com

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