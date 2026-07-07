Nationalschätze versammeln sich zu einer Sonderausstellung – ein digitales Erlebnis eröffnet neue Wege, sich mit den Exponaten auseinanderzusetzen

PEKING, July 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 4. Juli wurde im Rahmen des Kulturforums zur Ming-Dynastie 2026 die Themenausstellung „Die Pracht des Weltkulturerbes, kulturelle Renaissance – Kulturgüter der Ming-Dynastie“ eröffnet. Die Ausstellung findet für die Dauer eines Monats im Besucherzentrum der Ming-Gräber in der Ausstellungshalle Nr. 1 auf dem Gelände des Dingling-Mausoleums statt und bildet einen kulturellen Höhepunkt des Forums.

Ein Medienausschnitt zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.

Diese Ausstellung ist das Ergebnis einer regionenübergreifenden Zusammenarbeit zwischen sechs Kultur- und Museumseinrichtungen: dem Palastmuseum, dem Hauptstadtmuseum, dem Mausoleum der Ming-Vorfahren, dem Kaiserlichen Ming-Mausoleum, dem Ming-Xiaoling-Mausoleum und dem Xianling-Mausoleum. Gemeinsam mit den Beständen des Dingling-Mausoleums werden über 70 exquisite Artefakte aus der Ming-Dynastie präsentiert. Der Höhepunkt der Ausstellung ist der Bereich „Vereinte fünf Kronen“, in dem fünf in Dingling ausgegrabene Königskronen mithilfe einer Kombination aus physischen Exponaten und digitaler Restaurierungstechnik gemeinsam präsentiert werden, wodurch die Pracht der kaiserlichen Gewänder und Zeremonien der Ming-Dynastie lebendig wird. Der Ausstellungsbereich „Die fünf Mausoleen“ vereint repräsentative Artefakte und Bildmaterial aus kaiserlichen Mausoleen in ganz China und bietet einen umfassenden Überblick über die Einheit und Vielfalt der Zeremonienkultur der Ming-Dynastie.

Die Ausstellung nutzt digitale Technologien in großem Umfang und sprengt damit die Grenzen traditioneller statischer Formate. Mithilfe von 3D-Scans, Digital-Twin-Technologie, animierten Darstellungen von Königskronen und interaktiven Touchscreen-Systemen zur Erkundung von Exponaten tauchen die Besucher in ein fesselndes Erlebnis ein. Begleitende, mit digitalen Sammlerstücken verknüpfte Kulturprodukte, sind sowohl online als auch vor Ort erhältlich und machen das kulturelle Erbe auf eine neue Weise begreifbar: Man kann es sehen, erleben und als Erinnerung mit nach Hause nehmen.

Quelle: Kulturforum zur Ming-Dynastie 2026