Des trésors nationaux réunis dans une exposition exceptionnelle : une expérience numérique ouvre de nouvelles façons de découvrir les artefacts

PÉKIN, 07 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’exposition thématique « World Heritage Splendor, Cultural Renaissance - Ming Dynasty Cultural Relics » (Splendeur du patrimoine mondial, renaissance culturelle - les reliques culturelles de la dynastie Ming) est accessible au public depuis le 4 juillet, dans le cadre du Ming Dynasty Culture Forum 2026. Située au centre des visiteurs des Tombes Ming, dans le hall d’exposition n°1 du Mausolée Dingling, cette exposition se tiendra pendant un mois et constitue l’un des principaux temps forts culturels associés au forum.

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Cette exposition marque une collaboration interrégionale entre six institutions muséales et culturelles : le Musée du Palais, le Musée de la Capitale, le Mausolée des Ancêtres Ming, le Mausolée impérial Ming, le Mausolée Xiaoling des Ming et le Mausolée Xianling. Associée à la collection du Mausolée Dingling, l’exposition présente plus de 70 ensembles d’objets remarquables de la dynastie Ming. Le clou de l’exposition est la section « Five Crowns United » ( « La réunion des cinq couronnes ») : cinq couronnes impériales découvertes lors de fouilles à Dingling y sont présentées, en associant des artefacts physiques à une technologie de restauration numérique, recréant ainsi la grandeur des tenues impériales Ming et des rituels de cérémonie. La section « Five Mausoleums » (« Les cinq Mausolées ») rassemble des artefacts représentatifs et des supports visuels provenant de mausolées impériaux de toute la Chine. Elle offre une présentation exhaustive de l’unité et de la diversité de la culture cérémonielle impériale Ming.

Cette exposition fait la part belle aux technologies numériques, repoussant ainsi les limites des expositions statiques traditionnelles. Grâce à la numérisation 3D, à la technologie de jumeau numérique, aux animations pour présenter les couronnes et aux systèmes d’information à écran tactile interactifs des artefacts, les visiteurs bénéficient d’une expérience immersive et interactive. Des produits culturels et créatifs supplémentaires, intégrés à des pièces de collection numériques, sont disponibles en ligne et hors ligne, transformant « l’exposition statique » des ressources culturelles en une forme à la fois « visible, palpable et mouvante ».

Source : The Ming Dynasty Culture Forum 2026