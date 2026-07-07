Epson ist „Red Dot: Design Team of the Year 2026“

Ein Medien-Snippet zu dieser Mitteilung ist verfügbar, wenn Sie auf diesen Link klicken

DÜSSELDORF, Deutschland, July 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Epson hat die Auszeichnung „Red Dot: Design Team of the Year 2026“ erhalten und damit eine Würdigung seines Designansatzes über das gesamte Produktportfolio hinweg erfahren. Die Preisverleihung findet am 7. Juli im Rahmen der Red Dot Award-Zeremonie in Essen statt. Im Anschluss können Besucher:innen im Red Dot Design Museum bis zum 16. August eine Sonderausstellung sehen, in der eine Auswahl an Epson-Produkten präsentiert wird. Darunter befinden sich zahlreiche Produkte, die in den vergangenen Jahren mit einem Red Dot Award für Produktdesign ausgezeichnet wurden.

Mit dieser Ehrung steht die Designarbeit von Epson auf einer der prominentesten Bühnen der Branche und zeigt, wie das Unternehmen Produktleistung, Funktionalität und Design miteinander verbindet. Die Ausstellung bietet Besucher:innen sowie Fachleuten aus der Branche die Möglichkeit, Produkte aus den Bereichen Druck, Projektion und Robotik von Epson sowie Orient Watches aus nächster Nähe zu erleben und zu entdecken, wie Design die Interaktion zwischen Mensch und Technologie prägt.

Professor Dr. Peter Zec, Gründer und CEO von Red Dot, gratuliert Epson zu dieser Leistung: „Mit außergewöhnlicher Klarheit und Konsistenz gestaltet Epson ein bemerkenswert breites Portfolio und übersetzt technologische Innovation mit großer Souveränität in zugängliche, menschenzentrierte Lösungen. Der Designansatz zeichnet sich durch ein starkes Gespür für die Harmonie zwischen Form und Funktion sowie zwischen technologischer Präzision und Nutzererfahrung aus. Getragen von einer strategisch verankerten Designkultur entstehen so international erfolgreiche Produkte mit klarer Identität. Der Titel ‚Red Dot: Design Team of the Year 2026‘ würdigt diese herausragende Leistung.“

Maria Eagling, Chief Marketing Officer bei Epson Europe, kommentiert: „Die Auszeichnung ‚Red Dot: Design Team of the Year‘ zählt zu den renommiertesten Preisen der internationalen Designbranche. Für Epson spiegelt sie jahrelange Investitionen wider, um zu verstehen, wie Menschen Technologie nutzen, und diese Erkenntnisse in unsere Produkte, Dienstleistungen und Kundenerlebnisse zu übertragen. Mit dieser Auszeichnung wird nicht ein einzelnes Produkt gewürdigt, sondern der gemeinsame Beitrag der Designteams im gesamten globalen Unternehmen von Epson.“

Das Red Dot Design Museum in Essen ist ein bedeutender Schauplatz für zeitgenössisches Produktdesign und ein etablierter Treffpunkt für Fachleute aus Design und Innovation. Die Ausstellung von Epson ist vom 8. Juli bis zum 16. August 2026 für Besucher:innen geöffnet.

Kontakt: gemma.coen@epson.eu