Marimekko Oyj, Johtohenkilöiden liiketoimet 7.7.2026 klo 16.30
Marimekko Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet (Defrance)
Marimekon varsinaisen yhtiökokouksen 16.4.2026 antaman valtuutuksen nojalla Marimekon hallitus päätti luovuttaa yhtiön hallussa olevia Marimekon osakkeita vastikkeetta yhtiön johtoryhmän jäsenille Osakepalkkiojärjestelmä 2022–2026 ehtojen mukaisesti. Päätöksen nojalla on luovutettu osakkeita seuraavasti:
____________________________________________
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Defrance, Natacha
Asema: Muu ylin johto
Liikkeeseenlaskija: Marimekko Oyj
LEI: 74370053IOY42B9YJ350
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 74370053IOY42B9YJ350_20260706122839_71
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2026-07-06
Kauppapaikka ei sovellu
Instrumentti tyyppi: OSAKE
ISIN: FI0009007660
Liiketoimen luonne: OSAKEPALKKION VASTAANOTTAMINEN
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 2303 Yksikköhinta: 0.00 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(1): Volyymi: 2303 Keskihinta: 0.00 EUR
MARIMEKKO OYJ
Julkaisija: Konserniviestintä, Leena Salomaa, puh. 09 758 7233
JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedostusvälineet
Marimekko on suomalainen lifestyle-designyritys, joka tunnetaan ennen kaikkea omaleimaisista kuvioista ja väreistä. Yhtiön tuotevalikoimaan kuuluu korkealuokkaisia vaatteita, laukkuja ja asusteita sekä kodintavaroita sisustustekstiileistä astioihin. Kun Marimekko vuonna 1951 perustettiin, sen ennennäkemättömät painokankaat antoivat sille vahvan ja ainutlaatuisen identiteetin. Vuonna 2025 yhtiön liikevaihto oli 190 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liikevoittomarginaali 17,1 prosenttia. Marimekko-myymälöitä on yli 170 eri puolilla maailmaa, ja verkkokauppa palvelee asiakkaita 39 maassa. Keskeisiä markkinoita ovat Pohjois-Eurooppa, Aasian-Tyynenmeren alue ja Pohjois-Amerikka. Konsernin palveluksessa on noin 490 henkeä. Yhtiön osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.marimekko.com