Marimekko Oyj, Johtohenkilöiden liiketoimet 7.7.2026 klo 16.30

Marimekko Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet (Defrance)

Marimekon varsinaisen yhtiökokouksen 16.4.2026 antaman valtuutuksen nojalla Marimekon hallitus päätti luovuttaa yhtiön hallussa olevia Marimekon osakkeita vastikkeetta yhtiön johtoryhmän jäsenille Osakepalkkiojärjestelmä 2022–2026 ehtojen mukaisesti. Päätöksen nojalla on luovutettu osakkeita seuraavasti:

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Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Defrance, Natacha

Asema: Muu ylin johto

Liikkeeseenlaskija: Marimekko Oyj

LEI: 74370053IOY42B9YJ350

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 74370053IOY42B9YJ350_20260706122839_71

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Liiketoimen päivämäärä: 2026-07-06

Kauppapaikka ei sovellu

Instrumentti tyyppi: OSAKE

ISIN: FI0009007660

Liiketoimen luonne: OSAKEPALKKION VASTAANOTTAMINEN

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 2303 Yksikköhinta: 0.00 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(1): Volyymi: 2303 Keskihinta: 0.00 EUR

MARIMEKKO OYJ

Julkaisija: Konserniviestintä, Leena Salomaa, puh. 09 758 7233

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedostusvälineet

Marimekko on suomalainen lifestyle-designyritys, joka tunnetaan ennen kaikkea omaleimaisista kuvioista ja väreistä. Yhtiön tuotevalikoimaan kuuluu korkealuokkaisia vaatteita, laukkuja ja asusteita sekä kodintavaroita sisustustekstiileistä astioihin. Kun Marimekko vuonna 1951 perustettiin, sen ennennäkemättömät painokankaat antoivat sille vahvan ja ainutlaatuisen identiteetin. Vuonna 2025 yhtiön liikevaihto oli 190 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liikevoittomarginaali 17,1 prosenttia. Marimekko-myymälöitä on yli 170 eri puolilla maailmaa, ja verkkokauppa palvelee asiakkaita 39 maassa. Keskeisiä markkinoita ovat Pohjois-Eurooppa, Aasian-Tyynenmeren alue ja Pohjois-Amerikka. Konsernin palveluksessa on noin 490 henkeä. Yhtiön osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.marimekko.com

