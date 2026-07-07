Anaphora Events ist ab sofort im SAP Store erhältlich und integriert die markengerechte Durchführung von Events in SAP-CX-Workflows

GÖTEBORG, Schweden, July 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anaphora gab heute bekannt, dass Anaphora Events ab sofort im SAP Store, dem digitalen Marktplatz für Lösungen von SAP und seinen Partnern, erhältlich ist. Mit dieser Lösung können Unternehmen Events direkt innerhalb der Workflows von SAP Engagement Cloud und SAP Sales Cloud V2 verwalten.

Events gehören nach wie vor zu den wichtigsten Faktoren für die Pipeline und die Kundenbindung, werden jedoch häufig mithilfe fragmentierter Tools und Prozesse verwaltet. Infolgedessen gehen wertvolle Event-Daten verloren, die Nachverfolgung verzögert sich und Chancen zur Konversion werden verpasst. Gleichzeitig ist es nach wie vor schwierig, markt- und teamübergreifend hochwertige, markengerechte Kundenerlebnisse zu bieten – insbesondere für Unternehmen mit hohen Markenstandards. Anaphora Events wurde entwickelt, um diesem Problem zu begegnen, indem die Durchführung von Events direkt in SAP-CX-Workflows eingebettet wird. So können Teams strukturierte Daten erfassen, zeitnahe Folgemaßnahmen auslösen und einheitliche, hochwertige Erlebnisse bieten, bei denen die Markenkonsistenz standardmäßig gewährleistet ist, wodurch das Engagement bei Events effektiver mit den Umsatzprozessen verknüpft wird.

„Events gehören zu den wenigen Gelegenheiten, bei denen Kunden eine Marke unmittelbar erleben, doch oft werden sie ohne die erforderlichen Systeme durchgeführt, um sowohl die Qualität als auch eine messbare Wirkung zu gewährleisten“, so Robin Reichert, Chief Alliance Officer bei Anaphora. „Mit Anaphora Events können Teams in jedem Markt und auf jeder Organisationsebene hochwertige, markengerechte Erlebnisse bieten, gleichzeitig strukturierte Daten erfassen und die Nachverfolgung beschleunigen, wodurch sich das Kundenengagement effizienter in die Pipeline umwandeln lässt.“

Innerhalb des SAP-Ökosystems ermöglicht Anaphora die Durchführung von Events in SAP Customer Experience und unterstützt Unternehmen, markengerechte Erlebnisse zu bieten und gleichzeitig die Interaktion bei Events direkt mit Kunden- und Umsatz-Workflows zu verknüpfen.

Der SAP Store unter store.sap.com bietet ein vereinfachtes und vernetztes digitales Kundenerlebnis für die Suche, das Ausprobieren, den Kauf und die Verlängerung von mehr als 2.300 Lösungen von SAP und seinen Partnern. Dort finden Kunden die SAP-Lösungen und von SAP validierten Lösungen, die sie für das Wachstum ihres Unternehmens benötigen. Und für jeden über den SAP Store getätigten Kauf pflanzt SAP einen Baum.

Verfügbarkeit

Anaphora Events ist im SAP Store erhältlich:

https://www.sap.com/products/crm/partners/cetrez-c5-suite-ab-anaphora-events.html

Über Anaphora

Anaphora stellt die Infrastruktur bereit, die eine einheitliche Markenumsetzung in verteilten Organisationen gewährleistet. Die Plattform ermöglicht es Unternehmen, Events direkt in Systemen wie SAP zu planen, durchzuführen und zu messen, wodurch sichergestellt wird, dass jede Maßnahme im Einklang mit der Marke steht und mit der Pipeline sowie dem Umsatz verknüpft ist.

Während Customer-Experience-Plattformen Prozesse, Arbeitsabläufe, Zielgruppen, Customer Journeys und Daten verwalten, ergänzt Anaphora die bisher fehlende Ebene der Markenkonsistenz in großem Maßstab. Die Plattform ermöglicht es Unternehmen, die Marke zentral zu konfigurieren und zu steuern, während Teams selbst in den dezentralsten Organisationen in die Lage versetzt werden, vor Ort zu handeln – standardmäßig im Einklang mit der Marke – und zwar mithilfe einfacher, benutzerfreundlicher Anwendungen wie Anaphora Events.

Anaphora ist mit Systemen wie SAP verbunden und stellt sicher, dass jeder Kontaktpunkt Markenkonsistenz mit messbaren geschäftlichen Auswirkungen verbindet.

Erfahren Sie mehr unter www.anaphora.tech

Pressekontakt (Anaphora)

Robin Reichert

Chief Alliance Officer

robin@anaphora.tech

+1 (404) 548-1813

SAP sowie andere hierin erwähnte SAP-Produkte und -Dienstleistungen sowie deren jeweilige Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP SE in Deutschland und anderen Ländern. Weitere Informationen und Hinweise zu Marken finden Sie unter https://www.sap.com/copyright. Alle anderen genannten Produkt- und Servicenamen sind Marken ihrer jeweiligen Unternehmen.

Ein Video zu dieser Mitteilung finden Sie unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3c56695f-ca56-42a0-9949-a5631111ece1