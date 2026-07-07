PDV MedTech und Corscience kündigen eine strategische Partnerschaft zur Weiterentwicklung der Entwicklung und Fertigung von Medizintechnik in den USA und Europa an

MORGAN HILL, Kalifornien und ERLANGEN, Deutschland, July 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- PDV MedTech, ein Unternehmen der INDO-MIM-Gruppe und einer der führenden US-Anbieter für Design, Entwicklung und Fertigung von Medizinprodukten, sowie die Corscience GmbH & Co. KG, ein deutscher Spezialist für die Entwicklung sicherheitskritischer Medizintechnologien, haben heute eine strategische Partnerschaft bekannt gegeben. Ziel der Zusammenarbeit ist es, Medizintechnikunternehmen einen nahtlosen Weg von der frühen Produktentwicklung über die Fertigung bis zur erfolgreichen Kommerzialisierung zu bieten. Die Kooperation verbindet die umfassende technische Kompetenz von Corscience bei komplexen Medizinprodukten mit der US-amerikanischen und globalen Fertigungsinfrastruktur von PDV MedTech. Dadurch sollen Entwicklungsprozesse effizienter gestaltet, Projektlaufzeiten verkürzt und der Zugang zu hochspezialisierten Kompetenzen in Europa und den Vereinigten Staaten erweitert werden.

Die Partnerschaft begegnet den zentralen Herausforderungen bei der Entwicklung regulierter Medizinprodukte – von der engen Zusammenarbeit mit Entwicklungsteams über spezialisiertes technisches Know-how und fertigungsgerechte Produktentwicklung bis hin zur regulatorischen Unterstützung und einer skalierbaren Produktion. Europäische Medizintechnikunternehmen erhalten Zugang zu den Fertigungskapazitäten von PDV MedTech. US-Unternehmen profitieren im Gegenzug von der europäischen Entwicklungskompetenz von Corscience sowie der langjährigen Erfahrung des Unternehmens mit den regulatorischen Anforderungen der EU-MDR. Darüber hinaus stärken beide Unternehmen ihre internationale Präsenz, indem sie ihre jeweiligen regionalen Netzwerke und ihre Marktkenntnisse gezielt miteinander verbinden.

„Corscience ist bekannt dafür, komplexe Herausforderungen in der Entwicklung von Medizinprodukten für die Herz-Kreislauf- und Notfallmedizin zu lösen – in diesem Bereich haben Sicherheit und Zuverlässigkeit oberste Priorität“, sagte Dr. Jörg Pintaske, CEO von Corscience. „Der Ausbau unserer Aktivitäten in den Vereinigten Staaten ist für uns ein strategischer Meilenstein. Mit PDV MedTech haben wir genau den Partner gefunden, den wir gesucht haben: ein Unternehmen mit umfassender Fertigungskompetenz, einer konsequent kundenorientierten Unternehmenskultur und der globalen Infrastruktur, um Produkte von unseren Entwicklungslaboren bis zum Patientenbett zu begleiten. Wir freuen uns, diese Partnerschaft nun offiziell bekanntzugeben, und sind gespannt auf die gemeinsamen Innovationen, die daraus entstehen werden.“

Die Partnerschaft bietet Unternehmen ein flexibles Modell, das – je nach Produktanforderungen, regulatorischer Strategie, Kostenzielen und Prioritäten bei der Markteinführung – umfassende Entwicklungskompetenz für sicherheitskritische und vernetzte Medizinprodukte, skalierbare Fertigung oder eine Kombination aus beidem ermöglicht. Das Fertigungsangebot reicht von Prototypen und Kleinserien in Morgan Hill und Utah über die Produktion mittlerer und großer Stückzahlen in San Antonio (Texas) bis hin zur Fertigung im globalen Maßstab in Mexiko, Indien und dem Vereinigten Königreich. Damit deckt die Partnerschaft den gesamten Weg vom ersten Prototyp bis zur Serienfertigung für die weltweite Vermarktung ab.

„Seit 25 Jahren unterstützt PDV MedTech Unternehmen dabei, innovative Lösungen erfolgreich auf den Markt zu bringen und damit einen nachhaltigen Beitrag zur Verbesserung der Patientenversorgung zu leisten“, sagte Bryant Grigsby, CEO von PDV MedTech. „Diese Partnerschaft bietet Medizintechnikunternehmen umfassende Unterstützung – von der frühen Produktentwicklung bis zur Fertigung. Sie steht für einen praxisorientierten, international ausgerichteten und konsequent kundenfokussierten Ansatz. Gemeinsam gestalten wir die Zukunft der Medizintechnik – nicht nur für unsere beiden Unternehmen, sondern auch mit unseren Partnern und Kunden.“

Über PDV MedTech

PDV MedTech wurde 2001 als Phoenix DeVentures gegründet und ist ein zuverlässiger Partner für das Design, die Entwicklung und die Fertigung von Medizinprodukten aus einer Hand. Mit der Erfahrung aus mehr als 600 Projekten steht das Unternehmen für Zuverlässigkeit, technische Exzellenz und eine partnerschaftliche Zusammenarbeit. So trägt PDV MedTech dazu bei, Innovationen im Gesundheitswesen voranzubringen und die Versorgung von Patienten nachhaltig zu verbessern. Das breit aufgestellte Portfolio von PDV MedTech umfasst das gesamte Spektrum der Medizintechnik. Der Schwerpunkt liegt darauf, innovative Ideen sowohl für Start-ups als auch für etablierte OEMs in erfolgreiche Serienprodukte zu überführen. PDV MedTech ist Teil von INDO-MIM, einem weltweit führenden Hersteller von Präzisionskomponenten. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Kalifornien. Weitere Standorte in Utah und Colorado sowie strategische Offshore-Partnerschaften ermöglichen eine nahtlose Skalierung der Fertigung. Weitere Informationen finden Sie unter www.pdvmedtech.com.

Über Corscience

Die Corscience GmbH & Co. KG mit Sitz in Deutschland entwickelt seit 25 Jahren Medizinprodukte und verfügt über umfassende Spezialkompetenz in den Bereichen Defibrillation, Patientenmonitoring und sicherheitskritische Medizinprodukte. Corscience hat sich auf die höchsten Risikoklassen der Medizintechnik spezialisiert – Klasse IIb und Klasse III. Dabei verbindet das Unternehmen fundiertes Fachwissen in den Bereichen Hardware- und Softwareentwicklung mit praktischer Erfahrung bei Zulassungsstrategien gemäß der EU Medical Device Regulation (EU-MDR). Corscience unterstützt Medizintechnikunternehmen weltweit mit Entwicklungsdienstleistungen entlang des gesamten Produktentstehungsprozesses – von der ersten Konzeptidee über Embedded Systems, OEM-Module und kundenspezifische Anpassungen bis hin zu Systemtests und regulatorischer Unterstützung. Corscience hat seinen Hauptsitz in Erlangen, Deutschland. Weitere Informationen finden Sie unter www.corscience.com.

Medienkontakte

Ann Gargiulo | PDV MedTech | anng@pdvmedtech.com | 408-593-3148

Thomas Friedrich | Corscience | Thomas.friedrich@corscience.com | +49 9131977986-213