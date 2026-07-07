PDV MedTech et Corscience annoncent un partenariat stratégique visant à faire progresser le développement et la fabrication de technologies médicales aux États-Unis et en Europe

MORGAN HILL, Californie, et ERLANGEN, Allemagne, 07 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- PDV MedTech, société du groupe INDO-MIM et l’un des principaux acteurs américains de la conception, du développement et de la fabrication de dispositifs médicaux, et Corscience GmbH & Co. KG, développeur allemand de technologies médicales critiques pour la sécurité, annoncent ce jour un partenariat stratégique. Ce partenariat vise à proposer aux innovateurs du secteur des technologies médicales un accompagnement de bout en bout, depuis les premières étapes de développement jusqu’à la fabrication et à la commercialisation. Il associe l’expertise technique approfondie de Corscience dans le développement de dispositifs médicaux complexes à l’infrastructure de fabrication américaine et mondiale de PDV MedTech, afin de réduire les frictions, de raccourcir les délais et d’élargir l’accès à des compétences spécialisées en Europe et aux États-Unis.

Ce partenariat répond à des enjeux communs dans le développement de dispositifs médicaux réglementés, notamment la proximité avec les équipes d’ingénierie, l’accès à une expertise technique spécialisée, une conception orientée vers la fabricabilité, la conformité réglementaire et une production évolutive. Les innovateurs européens bénéficieront des capacités de fabrication de PDV MedTech, tandis que les entreprises américaines auront accès à l’expertise de Corscience en matière de développement en Europe ainsi qu’à son expérience éprouvée du cadre réglementaire du RDM de l’Union européenne. Pour les deux partenaires, cet accord élargit leur portée géographique en s’appuyant sur leurs réseaux régionaux respectifs et sur leur connaissance des marchés locaux.

« Corscience a bâti sa réputation en résolvant les défis les plus complexes associés aux dispositifs médicaux destinés à la médecine cardiovasculaire et aux soins d’urgence, des domaines dans lesquels l’échec n’est pas une option », a déclaré le Dr Jörg Pintaske, PDG de Corscience. « Notre développement aux États-Unis constitue une priorité stratégique, et PDV MedTech est précisément le partenaire que nous recherchions : une entreprise disposant d’une solide expertise en fabrication, d’une culture centrée sur le client et d’une infrastructure mondiale capable d’accompagner un produit depuis nos laboratoires de développement jusqu’au chevet du patient. Nous sommes fiers d’officialiser cette collaboration et nous réjouissons de voir ce que nous construirons ensemble. »

Ce partenariat propose un modèle flexible aux entreprises ayant besoin d’une expertise approfondie dans le développement d’appareils connectés et critiques pour la sécurité, de capacités de fabrication évolutives ou d’une combinaison de ces deux volets, selon les exigences du produit, la stratégie réglementaire, les objectifs de coûts et les priorités en matière de délais de mise sur le marché. Les options de fabrication couvrent l’ensemble du parcours, du premier prototype à la commercialisation à grande échelle : production de prototypes et de petites séries à Morgan Hill et dans l’Utah, production de moyennes et grandes séries à San Antonio, au Texas, ainsi que fabrication à l’échelle mondiale au Mexique, en Inde et au Royaume-Uni.

« Depuis 25 ans, PDV MedTech s’attache à aider des solutions innovantes à atteindre le marché et à avoir un impact significatif pour les patients », a déclaré Bryant Grigsby, PDG de PDV MedTech. « Ce partenariat offre aux innovateurs du secteur des technologies médicales un parcours plus complet, depuis les premières phases de développement jusqu’à la fabrication. Il a été conçu pour être plus pratique, plus international et davantage axé sur le client. Ensemble, nous construisons l’avenir des technologies médicales, non seulement pour nos entreprises, mais également avec nos partenaires et nos clients. »

À propos de PDV MedTech

Fondée en 2001 sous le nom de Phoenix DeVentures, PDV MedTech est un partenaire de confiance en matière de conception, de développement et de fabrication clé en main de dispositifs médicaux. Forte de l’expérience acquise au fil de plus de 600 projets, l’entreprise est reconnue pour sa fiabilité, son expertise technique et son approche collaborative, qui contribuent à faire progresser l’innovation en santé et à améliorer la vie des patients. Le portefeuille diversifié de PDV MedTech couvre l’ensemble du spectre des dispositifs médicaux, avec pour objectif de transformer des idées innovantes en produits commerciaux à succès, tant pour les start-ups que pour les équipementiers établis. PDV MedTech est membre d’INDO-MIM, leader mondial de la fabrication de composants de précision. Basée en Californie et disposant de sites dans l’Utah et le Colorado, l’entreprise s’appuie sur des partenariats stratégiques internationaux afin d’adapter ses capacités de production de manière fluide. Pour en savoir plus, consultez le site www.pdvmedtech.com.

À propos de Corscience

Corscience GmbH & Co. KG est une société allemande spécialisée dans le développement de dispositifs médicaux, forte de 25 ans d’expertise dans les domaines de la défibrillation, de la surveillance des patients et des dispositifs médicaux critiques pour la sécurité. Axée sur les catégories de dispositifs les plus exigeantes, à savoir les classes IIb et III, Corscience associe une connaissance approfondie de l’ingénierie matérielle et logicielle à une expérience pratique des stratégies d’homologation au titre du Règlement relatif aux dispositifs médicaux (RDM) de l’Union européenne. L’entreprise accompagne les innovateurs du secteur des technologies médicales dans le monde entier en proposant des services de développement couvrant les premières phases de conception, les systèmes embarqués, les modules OEM, la personnalisation, les essais système et l’accompagnement réglementaire. Corscience est basée à Erlangen, en Allemagne. Pour en savoir plus, consultez le site www.corscience.com.

Contacts presse

Ann Gargiulo | PDV MedTech | anng@pdvmedtech.com | 408-593-3148

Thomas Friedrich | Corscience | Thomas.friedrich@corscience.com | +49 9131977986-213