VINCI : Déclaration des transactions sur actions propres du 29 juin au 03 juillet 2026

 | Source: VINCI VINCI

  

Nanterre, le 06 juillet 2026

Déclaration des transactions sur actions propres

du 29 juin au 03 juillet 2026

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 14 avril 2026 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 29 juin au 03 juillet 2026 :

Nom de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l’instrument financierVolume total journalier (en nombre d’actions)Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en EuroCode identifiant marché
VINCI29/06/2026FR000012548648 370127,4100XPAR
VINCI29/06/2026FR000012548614 659127,2680CEUX
VINCI29/06/2026FR00001254863 078127,1371AQEU
VINCI29/06/2026FR00001254862 030127,1202TQEX
VINCI30/06/2026FR000012548645 000127,3822XPAR
VINCI30/06/2026FR000012548615 000127,2989CEUX
VINCI01/07/2026FR000012548698 000125,0046XPAR
VINCI01/07/2026FR000012548626 000124,9148CEUX
VINCI01/07/2026FR00001254861 000124,7579TQEX
VINCI02/07/2026FR000012548644 423125,2893XPAR
VINCI03/07/2026FR00001254862 865127,4366CEUX
      
  TOTAL300425126,0659 

II - Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm

Pièce jointe


Attachments

declaration hebdo- rachat d'actions du 29-06-26 au 03-07-26
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