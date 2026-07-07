VINCI : Déclaration des transactions sur actions propres du 29 juin au 03 juillet 2026

Nanterre, le 06 juillet 2026

Déclaration des transactions sur actions propres

du 29 juin au 03 juillet 2026

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 14 avril 2026 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 29 juin au 03 juillet 2026 :

Nom de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en Euro Code identifiant marché VINCI 29/06/2026 FR0000125486 48 370 127,4100 XPAR VINCI 29/06/2026 FR0000125486 14 659 127,2680 CEUX VINCI 29/06/2026 FR0000125486 3 078 127,1371 AQEU VINCI 29/06/2026 FR0000125486 2 030 127,1202 TQEX VINCI 30/06/2026 FR0000125486 45 000 127,3822 XPAR VINCI 30/06/2026 FR0000125486 15 000 127,2989 CEUX VINCI 01/07/2026 FR0000125486 98 000 125,0046 XPAR VINCI 01/07/2026 FR0000125486 26 000 124,9148 CEUX VINCI 01/07/2026 FR0000125486 1 000 124,7579 TQEX VINCI 02/07/2026 FR0000125486 44 423 125,2893 XPAR VINCI 03/07/2026 FR0000125486 2 865 127,4366 CEUX TOTAL 300425 126,0659

II - Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm

Pièce jointe