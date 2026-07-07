Capgemini SE : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 29 juin au 3 juillet 2026

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CAPGEMINI

Société Européenne au capital de 1 359 429 368 euros
Siège social : 11, rue de Tilsitt Paris (17ème)
330 703 844 RCS Paris

Paris, le 07 juillet 2026

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 29 juin au 3 juillet 2026

 

Nom de l'émetteur		 

Code Identifiant de l'émetteur		 

Jour de la transaction		 

Code identifiant de l'instrument financier		 

Volume total journalier (en nombre d'actions)		Prix pondéré moyen journalier d'acquisition
des actions		 

 

Marché
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX3629/06/2026FR000012533875 00090,2172XPAR
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX3630/06/2026FR000012533893 00088,0579XPAR
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX3630/06/2026FR00001253387 00087,7045CEUX
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX3601/07/2026FR000012533835 34487,4037XPAR
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX3602/07/2026FR000012533831 63490,3501XPAR
CAPGEMINI96950077L0TN7BAROX3603/07/2026FR000012533842 19891,5194XPAR


 

Pièce jointe


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Capgemini_-_2026-07-07_-_Declaration_des_transactions_sur_actions_propres_du_29 juin_au_3 juillet 2026
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