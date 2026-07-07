Capgemini SE : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 29 juin au 3 juillet 2026

CAPGEMINI

Société Européenne au capital de 1 359 429 368 euros

Siège social : 11, rue de Tilsitt Paris (17ème)

330 703 844 RCS Paris

Paris, le 07 juillet 2026

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 29 juin au 3 juillet 2026





Nom de l'émetteur



Code Identifiant de l'émetteur



Jour de la transaction



Code identifiant de l'instrument financier



Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition

des actions







Marché CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 29/06/2026 FR0000125338 75 000 90,2172 XPAR CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 30/06/2026 FR0000125338 93 000 88,0579 XPAR CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 30/06/2026 FR0000125338 7 000 87,7045 CEUX CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 01/07/2026 FR0000125338 35 344 87,4037 XPAR CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 02/07/2026 FR0000125338 31 634 90,3501 XPAR CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 03/07/2026 FR0000125338 42 198 91,5194 XPAR





Pièce jointe