Capgemini SE : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 29 juin au 3 juillet 2026

CAPGEMINI
Société Européenne au capital de 1 359 429 368 euros
Siège social : 11, rue de Tilsitt Paris (17ème)
330 703 844 RCS Paris
Paris, le 07 juillet 2026
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 29 juin au 3 juillet 2026
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Nom de l'émetteur
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Code Identifiant de l'émetteur
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Jour de la transaction
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Code identifiant de l'instrument financier
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Volume total journalier (en nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition
des actions
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Marché
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|29/06/2026
|FR0000125338
|75 000
|90,2172
|XPAR
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|30/06/2026
|FR0000125338
|93 000
|88,0579
|XPAR
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|30/06/2026
|FR0000125338
|7 000
|87,7045
|CEUX
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|01/07/2026
|FR0000125338
|35 344
|87,4037
|XPAR
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|02/07/2026
|FR0000125338
|31 634
|90,3501
|XPAR
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|03/07/2026
|FR0000125338
|42 198
|91,5194
|XPAR
Pièce jointe
- Capgemini_-_2026-07-07_-_Declaration_des_transactions_sur_actions_propres_du_29 juin_au_3 juillet 2026