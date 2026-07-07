Nexity : Bilan semestriel du contrat de liquidité





COMMUNIQUÉ RELATIF AU CONTRAT DE LIQUIDITÉ

Paris, 7 juillet 2026, 17h45 CEST













BILAN SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2026

Au titre du contrat de liquidité confié par Nexity à la société Rothschild Martin Maurel, à la date du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

20.000 titres

3.371.549 €

Au cours du 1er semestre 2026, il a été négocié un total de :

À l'achat, 1.780.784 titres, pour un montant de 15.118.862 € (7.236 transactions)

À la vente, 1.760.784 titres, pour un montant de 14.929.352 € (8.539 transactions)

Il est rappelé que :

Au 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité : 0 titre

3.561.059 €



Au 2 mai 2024, lors de la mise en œuvre du contrat avec Rothschild Martin Maurel, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :



273.110 titres

577.349 €





À la suite de l’opération de réorganisation au sein du groupe Rothschild & Co et du transfert des activités de tenue de marché de Rothschild & Co Martin Maurel vers Rothschild & Co Global Markets Solutions (Europe) SA, cette dernière a repris la gestion du contrat de liquidité de la société Nexity [Euronext Paris FR0010112524] avec effet au 1er juillet 2026. Ce transfert n’a aucun impact sur les termes du contrat de liquidité ni sur les moyens alloués à sa mise en œuvre, lesquels sont publiés dans les déclarations semestrielles.

Nexity est éligible au SRD et cotée au Compartiment B d’Euronext Paris

Membre des Indices : CAC Mid & Small et CAC All Tradable

Mnemo : NXI - Code Reuters : NXI.PA - Code Bloomberg : NXI FP

Code ISIN : FR0010112524

Pièce jointe