RUBIS: Bilan semestriel du contrat de liquidité de Rubis contracté avec la société Exane BNP Paribas

Paris, le 7 juillet 2026, 17h45

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ DE RUBIS

CONTRACTÉ AVEC LA SOCIÉTÉ EXANE BNP PARIBAS

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Rubis à Exane BNP Paribas, en date de dénouement du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

53 044 titres Rubis

1 256 769 €

Au cours du 1er semestre 2026, il a été négocié un total de :

À l'achat, 425 168 titres, pour un montant de 14 565 939 € (2 342 transactions)

À la vente, 396 313 titres, pour un montant de 13 683 491 € (2 437 transactions)

Il est rappelé que :

Lors du précédent bilan semestriel au 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité : 30 965 titres Rubis

1 910 024 €



Au cours du 2ème semestre 2025, il a été négocié un total de :



À l'achat, 166 030 titres, pour un montant de 5 030 275 € (1 243 transactions)

À la vente, 194 785 titres, pour un montant de 5 922 337 € (1 457 transactions)



Au 1er juillet 2021, date de la mise en œuvre de la décision AMF 2021-01 du 22 juin 2021, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :



51 976 titres Rubis

1 132 714 €



Au 31 décembre 2018, date de la mise en œuvre de la décision AMF 2018-1 du 2 juillet 2018, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :



36 128 titres Rubis

1 487 705 €





Contact RUBIS – Direction juridique Tél : 01 44 17 95 95

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