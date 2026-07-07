Notification de participation par SIH Partners

Communiqué de presse Information réglementée

Bruxelles, le 7 juillet 2026 - 17h45 CEST

Conformément à la législation et réglementation en matière de transparence financière (loi du 2 mai 2007), SIH Partners, LLLP a envoyé récemment à Solvay la notification de transparence suivante indiquant avoir franchi le seuil de 5%.

Voici un résumé de la notification :

Date de dépassement de seuil Droits de vote Instruments financiers équivalents Total 1 juillet 2026 0,00% 5,02% 5,03%

La notification, datée du 2 juillet 2026, contient l’information suivante :

Motif de la notification : Acquisition ou cession d'instruments financiers assimilés

Notification par : une entreprise-mère ou une personne détenant le contrôle

Date de dépassement de seuil : le 1 juillet 2026

Seuil des droits de vote directs franchi : 5%, à la hausse

Dénominateur : 105 876 416

Personne(s) tenue(s) à la notification : SIH Partners, LLLP, One Commerce Center 1201 N Orange Street Suite 715, Wilmington, Delaware, United States of America



Les notifications de transparence et la chaîne complète des entreprises contrôlées par l'intermédiaire desquelles la participation est effectivement détenue sont disponibles dans la section Relations Investisseurs du site web de Solvay.

Contacts

Investor relations

Geoffroy d’Oultremont: +32 478 88 32 96

Vincent Toussaint: +33 6 74 87 85 65

Charlotte Vandevenne: +32 471 68 01 66

investor.relations@solvay.com

Media relations

Peter Boelaert: +32 479 30 91 59

Laetitia Van Minnenbruggen: +32 484 65 30 47

media.relations@solvay.com

À propos de Solvay

Solvay, une entreprise qui s'inspire des idées novatrices d'Ernest Solvay dans le processus de fabrication du carbonate de soude, s'engage à réinventer la chimie avec ses environ 8 400 collaborateurs passionnés. Depuis 1863, Solvay met la puissance de la chimie au service de solutions innovantes et durables qui répondent aux besoins les plus fondamentaux de notre planète. Ses technologies contribuent à façonner un monde meilleur, que ce soit en purifiant l'air, en préservant l'eau ou les aliments, en protégeant notre santé et bien-être, en créant des vêtements respectueux de l'environnement, ou en améliorant la durabilité des pneus de nos voitures. La détermination constante de Solvay à forger un avenir durable et équitable oriente la transition vers la neutralité carbone d'ici 2050. Avec un chiffre d'affaires net de 4,3 milliards d'euros en 2025, Solvay est cotée sur Euronext Brussels et Paris (SOLB). Plus d’informations sont disponibles sur solvay.com et Linkedin.

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Dit persbericht is ook in het Nederlands beschikbaar.

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