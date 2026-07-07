Egide - Sortie du compartiment « Penalty Bench » à compter du 8 juillet 2026

, 07 juill. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bollène, France, le 07 juillet 2026 – 18:00 (CET)

Communiqué de presse

Retour à une cotation normale

sur Euronext Growth Paris™

Sortie du compartiment « Penalty Bench » à compter du 8 juillet 2026

Le Groupe Egide (Euronext Growth Paris™- ISIN : FR0000072373 - Mnémo : ALGID), spécialiste mondial des boîtiers et solutions d’interconnexions hermétiques pour composants électroniques sensibles, annonce que ses titres retrouveront une cotation normale à compter du 8 juillet 2026.

Suite à la publication de son Rapport Annuel Financier 2025 le 07 juillet 2026, Euronext a confirmé au Groupe Egide le retour de ses actions dans le groupe de cotation standard, mettant fin au transfert temporaire dans le compartiment « Penalty Bench » depuis le 15 mai 2026.

Cette normalisation permet aux actionnaires et investisseurs de réaliser à nouveau leurs transactions dans les conditions habituelles, sans restriction d'aucun établissement teneur de comptes.

Le Groupe Egide remercie ses actionnaires et investisseurs pour leur confiance maintenue durant cette période transitoire.

CALENDRIER FINANCIER 2026

Informations Dates Chiffre d'affaires semestriel 2026 27 juillet 2026 (avant bourse) Assemblée générale Annuelle 10 septembre 2026 Résultats semestriels 2026 19 octobre 2026 (avant bourse)

A propos du Groupe Egide - Toute l’actualité du Groupe est en ligne : www.egide-group.com et LinkedIn

Egide est un groupe d’envergure internationale, spécialisé dans la fabrication de boîtiers hermétiques et solutions d’interconnexions hermétiques pour composants électroniques sensibles. Il intervient sur des marchés de pointe à fortes barrières technologiques dans tous les univers critiques (Imagerie thermique, Optronique, Hyperfréquence, Puissance, …). Seul acteur global dédié, Egide est présent industriellement en France et aux Etats-Unis.

Egide est coté sur Euronext Growth Paris™- ISIN : FR0000072373 - Mnémo : ALGID

CONTACTS

GROUPE EGIDE

Direction Financière et Relations investisseurs : Bertrand MARTY - infofi@fr.egide-group.com

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