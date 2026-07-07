Nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital social au 30 juin 2026

 | Source: Aurea Aurea

AUREA

Société anonyme au capital de 11 264 260,80 €
Siège social : 3, Avenue Bertie Albrecht – 75008 Paris
562 122 226 RCS Paris

Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital social

Article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers

DateNombre total
d’actions composant le capital social		Nombre total de droits de vote
30 juin 2026

9 386 884

Droits de vote théoriques (1) : 16 186 257
Droits de vote réels (2) : 16 43 731

(1)    Les droits de vote théoriques sont calculés sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droits de vote, conformément à l'article 223-11 du règlement général de l'AMF.
(2)    Les droits de vote réels correspondent au nombre total de droits de vote exerçables en assemblée générale. Ils sont calculés sur la base du nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actions déduction faite des actions privées de droit de vote.

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