Rexel : bilan semestriel programme de rachat









BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE ENTRE REXEL ET NATIXIS-ODDO BHF (30/06/2026)





Au titre du contrat de liquidité et de surveillance de marché du titre REXEL confié à NATIXIS ODDO BHF portant sur les actions de la société Rexel, à la date du 30 juin 2026 les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

28 290 titres REXEL

19 757 908,87 €

Il est rappelé qu'à la date de signature du contrat, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

626 370 titres REXEL

8 211 229 €

Sur la période du 1er janvier au 30 juin 2026 ont été exécutés :

11 502 transactions à l'achat

12 606 transactions à la vente

Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :

2 825 537 titres REXEL et 99 895 374,9€ à l'achat

2 943 167 titres REXEL et 104 679 771 € à la vente

Le détail des transactions figure ci-après.









ACHATS VENTES Date Nombre de transactions - achats Dont nombre de titres - achats Pour un montant de Nombre de transactions -ventes Dont nombre de titres - ventes Pour un montant de Total 11502 2825537 99895374,87 12606 2943167 104679770,9 02/01/2026 25 4732 158569,37 77 16041 541428,86 05/01/2026 16 4751 161106,41 117 50836 1751037,34 06/01/2026 111 36353 1246652,23 22 7462 256991,28 07/01/2026 33 9502 326488,72 41 11193 387165,87 08/01/2026 278 75015 2510881,23 0 0 0 09/01/2026 30 14300 469253,4 76 27591 910875,18 12/01/2026 91 15004 494531,84 111 35579 1184096,28 13/01/2026 42 11253 374837,43 162 46772 1573559,39 14/01/2026 44 11502 389457,72 104 26117 888351,1 15/01/2026 26 4286 145445,26 121 33579 1146200,51 16/01/2026 44 14469 494287,79 39 11193 384554,17 19/01/2026 146 36407 1237897,53 52 14924 510251,56 20/01/2026 138 36862 1242553,22 96 33579 1146387,06 21/01/2026 168 41261 1411876,4 110 59772 2069542,73 22/01/2026 16 3751 131247,49 61 21848 769198,14 23/01/2026 52 15004 522964,42 4 1731 60740,79 26/01/2026 16 3751 130947,41 19 7455 262846,95 27/01/2026 0 0 0 27 8317 296876,89 28/01/2026 0 0 0 8 3655 131046,37 29/01/2026 0 0 0 25 5947 214730,03 30/01/2026 0 0 0 1 200 7178 02/02/2026 15 3751 131247,49 24 7782 278841,98 03/02/2026 0 0 0 34 5561 206629,35 04/02/2026 0 0 0 18 1484 56525,56 05/02/2026 0 0 0 6 2355 88665,75 06/02/2026 0 0 0 2 471 17751,99 09/02/2026 0 0 0 7 942 35503,98 10/02/2026 0 0 0 5 942 35456,88 11/02/2026 0 0 0 6 1884 71290,56 12/02/2026 0 0 0 6 2355 90172,95 20/02/2026 0 0 0 2 471 17422,29 25/02/2026 0 0 0 1 471 17422,29 27/02/2026 0 0 0 6 471 17422,29 03/03/2026 383 125000 4293537,97 43 15346 531683,1 04/03/2026 78 21856 754391,44 137 45000 1565655,7 05/03/2026 171 50000 1732300 52 15000 527325 06/03/2026 230 65081 2210424,84 22 22500 768500 09/03/2026 61 58578 1911630,11 33 5000 163700 10/03/2026 4 8702 290733,82 229 60000 2027025 11/03/2026 29 34808 1162456,67 177 27500 925025 12/03/2026 13 26106 876552,46 169 32500 1100950 13/03/2026 55 56563 1885462,34 140 22500 757125 16/03/2026 32 17404 571460,34 228 59000 1955960 17/03/2026 35 21755 720046,99 264 40500 1352475 18/03/2026 4 13053 437406,03 118 36000 1214820 19/03/2026 105 76088 2477531,42 0 0 0 20/03/2026 58 19089 606669,63 14 3754 121592,06 23/03/2026 29 13599 419740,69 400 91877 2937833,73 24/03/2026 11 14172 459301,72 47 7500 245925 25/03/2026 6 17555 580192,75 119 29000 964085 26/03/2026 19 14044 464294,64 50 7500 249675 27/03/2026 26 31599 1035709,89 119 19500 641480,72 30/03/2026 34 17427 565945,39 99 27527 901768,43 31/03/2026 3 7022 229689,62 150 27473 908831,57 01/04/2026 15 3511 119760,21 94 35071 1207142,86 02/04/2026 80 38621 1307882,61 90 24992 854657,18 07/04/2026 134 42132 1437824,72 123 34659 1196967,82 08/04/2026 0 0 0 172 91228 3248604,16 09/04/2026 0 0 0 10 2655 100836,9 10/04/2026 0 0 0 1 231 8775,69 16/04/2026 0 0 0 1 250 9497,5 17/04/2026 0 0 0 3 269 10488,31 22/04/2026 12 7022 245418,9 0 0 0 23/04/2026 85 22960 804284,23 116 28037 984655,92 24/04/2026 227 73479 2563850,5 244 66158 2309264,26 27/04/2026 309 49796 1740832,48 176 24356 857282,96 28/04/2026 346 50921 1765127,4 270 41698 1448816,22 29/04/2026 368 57069 1964943,2 338 55508 1913245,87 30/04/2026 185 42967 1462199,79 220 36263 1241748,39 04/05/2026 279 44534 1599694,56 259 45187 1624695,3 05/05/2026 50 7076 255471,27 150 30179 1090935,47 06/05/2026 233 51437 1912031,11 341 57361 2138888,57 07/05/2026 256 47761 1835478,92 227 42830 1650231,89 08/05/2026 119 20828 790539,7 120 33875 1291517,32 11/05/2026 138 44057 1634823,93 69 10831 400882,37 12/05/2026 301 44230 1659720,67 215 43509 1634726,31 13/05/2026 254 42436 1574208,55 305 53172 1975984,7 14/05/2026 338 49020 1849005,91 244 57648 2177750,31 15/05/2026 205 66460 2503726,92 191 31135 1170009,78 18/05/2026 337 68522 2523346,53 225 38203 1414086,75 19/05/2026 224 39160 1406469,23 5 983 35535,45 20/05/2026 363 51668 1843455,1 376 68917 2461156,17 21/05/2026 189 38105 1366136,25 105 16110 581571 22/05/2026 16 3521 126439,11 179 28998 1054882,8 25/05/2026 0 0 0 94 20332 754467,2 26/05/2026 23 14084 521460,1 9 14084 522798,08 27/05/2026 11 24646 915141,24 41 49294 1842856,19 28/05/2026 70 28168 1039399,2 11 17605 653145,5 29/05/2026 96 21126 781309,9 18 24647 915988,15 01/06/2026 221 38731 1415582,84 13 14084 521812,2 02/06/2026 0 0 0 42 31689 1172352,16 03/06/2026 156 35779 1322532,4 136 23902 887305,23 04/06/2026 518 84303 3119685,52 497 81637 3026159,22 05/06/2026 297 56817 2089136,23 288 43708 1610941,92 08/06/2026 63 13901 501911,55 52 38194 1393861,77 09/06/2026 277 40750 1491208,5 257 41657 1529395,14 10/06/2026 347 59631 2134652,15 186 31637 1140551,01 11/06/2026 92 17538 625105,37 214 36266 1302931,62 12/06/2026 0 0 0 170 41716 1516840,55 15/06/2026 124 21842 804627,76 125 24198 896290,68 16/06/2026 0 0 0 135 25682 940658,75 17/06/2026 117 17895 670311,9 206 37905 1422337,02 18/06/2026 63 16155 611143,65 9 2597 99476,23 19/06/2026 100 25848 989267,58 3 1113 43061,97 22/06/2026 270 37944 1443164,74 186 33498 1278580,17 23/06/2026 136 35347 1342016,48 39 9653 359900,47 24/06/2026 295 52500 1926600 182 40000 1475650 25/06/2026 152 71331 2643836,58 250 95000 3532107,2 26/06/2026 112 18205 678221,65 242 50896 1910689,84 29/06/2026 222 34248 1270663,61 194 36277 1351234,68 30/06/2026 0 0 0 138 31626 1195940,06





AU SUJET DU GROUPE REXEL

Rexel, expert mondial de la distribution professionnelle multicanale de produits et services pour le monde de l’énergie, est présent sur trois marchés : résidentiel, tertiaire et industriel. Le Groupe accompagne ses clients pour leur permettre de gérer au mieux leurs activités en leur offrant une gamme adaptée et évolutive de produits et services de maîtrise de l’énergie pour la construction, la rénovation, la production et la maintenance.

Présent dans 17 pays, à travers un réseau de 1 876 agences, Rexel compte 26 306 collaborateurs. Son chiffre d'affaires a atteint 19,4 milliards d’euros en 2025.

Rexel est coté sur le marché Eurolist d’Euronext Paris (compartiment A, symbole RXL, code ISIN FR0010451203) et figure dans les indices suivants : MSCI World, CAC Next 20, SBF 120, CAC Large 60, CAC SBT 1.5 NR, CAC AllTrade, CAC AllShares, FTSE EuroMid et STOXX600. Rexel fait également partie des indices ISR suivants : FTSE4Good, Dow Jones Sustainability Index Europe, Euronext Sustainable Europe 120 et S&P Global Sustainability Yearbook 2025, grâce à sa performance en matière de responsabilité sociale d’entreprise (RSE).

Pour plus d’information : www.rexel.com

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