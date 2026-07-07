Rexel : bilan semestriel programme de rachat

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE ENTRE REXEL ET NATIXIS-ODDO BHF (30/06/2026)
Au titre du contrat de liquidité et de surveillance de marché du titre REXEL confié à NATIXIS ODDO BHF portant sur les actions de la société Rexel, à la date du 30 juin 2026 les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 28 290 titres REXEL
- 19 757 908,87 €
Il est rappelé qu'à la date de signature du contrat, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :
- 626 370 titres REXEL
- 8 211 229 €
Sur la période du 1er janvier au 30 juin 2026 ont été exécutés :
- 11 502 transactions à l'achat
- 12 606 transactions à la vente
Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :
- 2 825 537 titres REXEL et 99 895 374,9€ à l'achat
- 2 943 167 titres REXEL et 104 679 771 € à la vente
Le détail des transactions figure ci-après.
|ACHATS
|VENTES
|Date
|Nombre de transactions - achats
|Dont nombre de titres - achats
|Pour un montant de
|Nombre de transactions -ventes
|Dont nombre de titres - ventes
|Pour un montant de
|Total
|11502
|2825537
|99895374,87
|12606
|2943167
|104679770,9
|02/01/2026
|25
|4732
|158569,37
|77
|16041
|541428,86
|05/01/2026
|16
|4751
|161106,41
|117
|50836
|1751037,34
|06/01/2026
|111
|36353
|1246652,23
|22
|7462
|256991,28
|07/01/2026
|33
|9502
|326488,72
|41
|11193
|387165,87
|08/01/2026
|278
|75015
|2510881,23
|0
|0
|0
|09/01/2026
|30
|14300
|469253,4
|76
|27591
|910875,18
|12/01/2026
|91
|15004
|494531,84
|111
|35579
|1184096,28
|13/01/2026
|42
|11253
|374837,43
|162
|46772
|1573559,39
|14/01/2026
|44
|11502
|389457,72
|104
|26117
|888351,1
|15/01/2026
|26
|4286
|145445,26
|121
|33579
|1146200,51
|16/01/2026
|44
|14469
|494287,79
|39
|11193
|384554,17
|19/01/2026
|146
|36407
|1237897,53
|52
|14924
|510251,56
|20/01/2026
|138
|36862
|1242553,22
|96
|33579
|1146387,06
|21/01/2026
|168
|41261
|1411876,4
|110
|59772
|2069542,73
|22/01/2026
|16
|3751
|131247,49
|61
|21848
|769198,14
|23/01/2026
|52
|15004
|522964,42
|4
|1731
|60740,79
|26/01/2026
|16
|3751
|130947,41
|19
|7455
|262846,95
|27/01/2026
|0
|0
|0
|27
|8317
|296876,89
|28/01/2026
|0
|0
|0
|8
|3655
|131046,37
|29/01/2026
|0
|0
|0
|25
|5947
|214730,03
|30/01/2026
|0
|0
|0
|1
|200
|7178
|02/02/2026
|15
|3751
|131247,49
|24
|7782
|278841,98
|03/02/2026
|0
|0
|0
|34
|5561
|206629,35
|04/02/2026
|0
|0
|0
|18
|1484
|56525,56
|05/02/2026
|0
|0
|0
|6
|2355
|88665,75
|06/02/2026
|0
|0
|0
|2
|471
|17751,99
|09/02/2026
|0
|0
|0
|7
|942
|35503,98
|10/02/2026
|0
|0
|0
|5
|942
|35456,88
|11/02/2026
|0
|0
|0
|6
|1884
|71290,56
|12/02/2026
|0
|0
|0
|6
|2355
|90172,95
|20/02/2026
|0
|0
|0
|2
|471
|17422,29
|25/02/2026
|0
|0
|0
|1
|471
|17422,29
|27/02/2026
|0
|0
|0
|6
|471
|17422,29
|03/03/2026
|383
|125000
|4293537,97
|43
|15346
|531683,1
|04/03/2026
|78
|21856
|754391,44
|137
|45000
|1565655,7
|05/03/2026
|171
|50000
|1732300
|52
|15000
|527325
|06/03/2026
|230
|65081
|2210424,84
|22
|22500
|768500
|09/03/2026
|61
|58578
|1911630,11
|33
|5000
|163700
|10/03/2026
|4
|8702
|290733,82
|229
|60000
|2027025
|11/03/2026
|29
|34808
|1162456,67
|177
|27500
|925025
|12/03/2026
|13
|26106
|876552,46
|169
|32500
|1100950
|13/03/2026
|55
|56563
|1885462,34
|140
|22500
|757125
|16/03/2026
|32
|17404
|571460,34
|228
|59000
|1955960
|17/03/2026
|35
|21755
|720046,99
|264
|40500
|1352475
|18/03/2026
|4
|13053
|437406,03
|118
|36000
|1214820
|19/03/2026
|105
|76088
|2477531,42
|0
|0
|0
|20/03/2026
|58
|19089
|606669,63
|14
|3754
|121592,06
|23/03/2026
|29
|13599
|419740,69
|400
|91877
|2937833,73
|24/03/2026
|11
|14172
|459301,72
|47
|7500
|245925
|25/03/2026
|6
|17555
|580192,75
|119
|29000
|964085
|26/03/2026
|19
|14044
|464294,64
|50
|7500
|249675
|27/03/2026
|26
|31599
|1035709,89
|119
|19500
|641480,72
|30/03/2026
|34
|17427
|565945,39
|99
|27527
|901768,43
|31/03/2026
|3
|7022
|229689,62
|150
|27473
|908831,57
|01/04/2026
|15
|3511
|119760,21
|94
|35071
|1207142,86
|02/04/2026
|80
|38621
|1307882,61
|90
|24992
|854657,18
|07/04/2026
|134
|42132
|1437824,72
|123
|34659
|1196967,82
|08/04/2026
|0
|0
|0
|172
|91228
|3248604,16
|09/04/2026
|0
|0
|0
|10
|2655
|100836,9
|10/04/2026
|0
|0
|0
|1
|231
|8775,69
|16/04/2026
|0
|0
|0
|1
|250
|9497,5
|17/04/2026
|0
|0
|0
|3
|269
|10488,31
|22/04/2026
|12
|7022
|245418,9
|0
|0
|0
|23/04/2026
|85
|22960
|804284,23
|116
|28037
|984655,92
|24/04/2026
|227
|73479
|2563850,5
|244
|66158
|2309264,26
|27/04/2026
|309
|49796
|1740832,48
|176
|24356
|857282,96
|28/04/2026
|346
|50921
|1765127,4
|270
|41698
|1448816,22
|29/04/2026
|368
|57069
|1964943,2
|338
|55508
|1913245,87
|30/04/2026
|185
|42967
|1462199,79
|220
|36263
|1241748,39
|04/05/2026
|279
|44534
|1599694,56
|259
|45187
|1624695,3
|05/05/2026
|50
|7076
|255471,27
|150
|30179
|1090935,47
|06/05/2026
|233
|51437
|1912031,11
|341
|57361
|2138888,57
|07/05/2026
|256
|47761
|1835478,92
|227
|42830
|1650231,89
|08/05/2026
|119
|20828
|790539,7
|120
|33875
|1291517,32
|11/05/2026
|138
|44057
|1634823,93
|69
|10831
|400882,37
|12/05/2026
|301
|44230
|1659720,67
|215
|43509
|1634726,31
|13/05/2026
|254
|42436
|1574208,55
|305
|53172
|1975984,7
|14/05/2026
|338
|49020
|1849005,91
|244
|57648
|2177750,31
|15/05/2026
|205
|66460
|2503726,92
|191
|31135
|1170009,78
|18/05/2026
|337
|68522
|2523346,53
|225
|38203
|1414086,75
|19/05/2026
|224
|39160
|1406469,23
|5
|983
|35535,45
|20/05/2026
|363
|51668
|1843455,1
|376
|68917
|2461156,17
|21/05/2026
|189
|38105
|1366136,25
|105
|16110
|581571
|22/05/2026
|16
|3521
|126439,11
|179
|28998
|1054882,8
|25/05/2026
|0
|0
|0
|94
|20332
|754467,2
|26/05/2026
|23
|14084
|521460,1
|9
|14084
|522798,08
|27/05/2026
|11
|24646
|915141,24
|41
|49294
|1842856,19
|28/05/2026
|70
|28168
|1039399,2
|11
|17605
|653145,5
|29/05/2026
|96
|21126
|781309,9
|18
|24647
|915988,15
|01/06/2026
|221
|38731
|1415582,84
|13
|14084
|521812,2
|02/06/2026
|0
|0
|0
|42
|31689
|1172352,16
|03/06/2026
|156
|35779
|1322532,4
|136
|23902
|887305,23
|04/06/2026
|518
|84303
|3119685,52
|497
|81637
|3026159,22
|05/06/2026
|297
|56817
|2089136,23
|288
|43708
|1610941,92
|08/06/2026
|63
|13901
|501911,55
|52
|38194
|1393861,77
|09/06/2026
|277
|40750
|1491208,5
|257
|41657
|1529395,14
|10/06/2026
|347
|59631
|2134652,15
|186
|31637
|1140551,01
|11/06/2026
|92
|17538
|625105,37
|214
|36266
|1302931,62
|12/06/2026
|0
|0
|0
|170
|41716
|1516840,55
|15/06/2026
|124
|21842
|804627,76
|125
|24198
|896290,68
|16/06/2026
|0
|0
|0
|135
|25682
|940658,75
|17/06/2026
|117
|17895
|670311,9
|206
|37905
|1422337,02
|18/06/2026
|63
|16155
|611143,65
|9
|2597
|99476,23
|19/06/2026
|100
|25848
|989267,58
|3
|1113
|43061,97
|22/06/2026
|270
|37944
|1443164,74
|186
|33498
|1278580,17
|23/06/2026
|136
|35347
|1342016,48
|39
|9653
|359900,47
|24/06/2026
|295
|52500
|1926600
|182
|40000
|1475650
|25/06/2026
|152
|71331
|2643836,58
|250
|95000
|3532107,2
|26/06/2026
|112
|18205
|678221,65
|242
|50896
|1910689,84
|29/06/2026
|222
|34248
|1270663,61
|194
|36277
|1351234,68
|30/06/2026
|0
|0
|0
|138
|31626
|1195940,06
|AU SUJET DU GROUPE REXEL
Rexel, expert mondial de la distribution professionnelle multicanale de produits et services pour le monde de l’énergie, est présent sur trois marchés : résidentiel, tertiaire et industriel. Le Groupe accompagne ses clients pour leur permettre de gérer au mieux leurs activités en leur offrant une gamme adaptée et évolutive de produits et services de maîtrise de l’énergie pour la construction, la rénovation, la production et la maintenance.
Présent dans 17 pays, à travers un réseau de 1 876 agences, Rexel compte 26 306 collaborateurs. Son chiffre d'affaires a atteint 19,4 milliards d’euros en 2025.
Rexel est coté sur le marché Eurolist d’Euronext Paris (compartiment A, symbole RXL, code ISIN FR0010451203) et figure dans les indices suivants : MSCI World, CAC Next 20, SBF 120, CAC Large 60, CAC SBT 1.5 NR, CAC AllTrade, CAC AllShares, FTSE EuroMid et STOXX600. Rexel fait également partie des indices ISR suivants : FTSE4Good, Dow Jones Sustainability Index Europe, Euronext Sustainable Europe 120 et S&P Global Sustainability Yearbook 2025, grâce à sa performance en matière de responsabilité sociale d’entreprise (RSE).
Pour plus d’information : www.rexel.com
|CONTACTS
ANALYSTES FINANCIERS / INVESTISSEURS
|Ludovic DEBAILLEUX
|+33 1 42 85 76 12
|ludovic.debailleux@rexel.com
PRESSE
|Taddeo : Pierre-Jean Lemauff
|+33 7 77 78 58 67
|pierre-jean.lemauff@taddeo.fr
Pièce jointe