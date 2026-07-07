Bilan du Contrat de Liquidité avec la Société Natixis Oddo BHF SCA au 30 juin 2026

Strasbourg, le 7 juillet 2026 – 18h00
Au titre du contrat de liquidité confié par Transgene à Natixis Oddo BHF SCA, à la date du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 391 029 titres Transgene
- 81 393,60 €
Au cours du premier semestre 2026, il a été négocié un total de :
|Achat
|453 960 titres
|373 245 €
|1 101 transactions
|Vente
|367 410 titres
|307 064 €
|767 transactions
Il est rappelé :
- que lors du dernier bilan du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 304 479 titres Transgene
- 147 574,00 €
- que lors du transfert du programme de liquidité à Natixis Oddo BHF SCA avec effet le 2 janvier 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 164 183 titres Transgene
- 246 158,00 €
- que lors de la mise en place du programme de liquidité en 2016, les moyens suivants ont été mis à disposition :
- 500 000,00 €
Contacts
|Transgene :
|Lucie Larguier
|Directrice Financière
investorrelations@transgene.fr
Pièce jointe