Bilan du Contrat de Liquidité avec la Société Natixis Oddo BHF SCA au 30 juin 2026

 | Source: Transgene S.A. Transgene S.A.

Strasbourg, le 7 juillet 2026 – 18h00

Au titre du contrat de liquidité confié par Transgene à Natixis Oddo BHF SCA, à la date du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 391 029 titres Transgene
  • 81 393,60 €

Au cours du premier semestre 2026, il a été négocié un total de :

Achat453 960 titres373 245 €1 101 transactions
Vente367 410 titres307 064 €767 transactions


Il est rappelé :

  1. que lors du dernier bilan du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
  • 304 479 titres Transgene
  • 147 574,00 €
  1. que lors du transfert du programme de liquidité à Natixis Oddo BHF SCA avec effet le 2 janvier 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
  • 164 183 titres Transgene
  • 246 158,00 €
  1. que lors de la mise en place du programme de liquidité en 2016, les moyens suivants ont été mis à disposition :
  • 500 000,00 €


Contacts 

Transgene :
Lucie Larguier
Directrice Financière
investorrelations@transgene.fr



Pièce jointe


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