Bilan du Contrat de Liquidité avec la Société Natixis Oddo BHF SCA au 30 juin 2026

Strasbourg, le 7 juillet 2026 – 18h00

Au titre du contrat de liquidité confié par Transgene à Natixis Oddo BHF SCA, à la date du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

391 029 titres Transgene

81 393,60 €

Au cours du premier semestre 2026, il a été négocié un total de :

Achat 453 960 titres 373 245 € 1 101 transactions Vente 367 410 titres 307 064 € 767 transactions





Il est rappelé :

que lors du dernier bilan du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

304 479 titres Transgene

147 574,00 €

que lors du transfert du programme de liquidité à Natixis Oddo BHF SCA avec effet le 2 janvier 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

164 183 titres Transgene

246 158,00 €

que lors de la mise en place du programme de liquidité en 2016, les moyens suivants ont été mis à disposition :

500 000,00 €





Contacts

Transgene : Lucie Larguier Directrice Financière

investorrelations@transgene.fr







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